https://sarabic.ae/20250624/النحل-الأفريقي-القاتل-يجتاح-أمريكا-يطارد-ضحاياه-لأميال-ويلسع-عبر-الملابس-الواقية-1102015762.html

"النحل الأفريقي القاتل" يجتاح أمريكا... يطارد ضحاياه لأميال ويلسع عبر الملابس الواقية

"النحل الأفريقي القاتل" يجتاح أمريكا... يطارد ضحاياه لأميال ويلسع عبر الملابس الواقية

سبوتنيك عربي

شهدت 13 ولاية أمريكية انتشارا لحشرة تم إحضارها من أفريقيا، والمعروفة بسلوكها العدواني تجاه البشر والحيوانات، وتواصل زحفها تدريجيا نحو الشمال. 24.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-24T14:42+0000

2025-06-24T14:42+0000

2025-06-24T14:42+0000

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ووقعت عدة حوادث خلال الأشهر الثلاثة الماضية جراء هجوم "النحل الأفريقي القاتل"، من بينها وفاة رجل أثناء جز العشب إثر تعرضه لهجوم من هذا النوع، كما نُقل 3 آخرون إلى المستشفى بعد أن أزعج عامل تقليم مستعمرة نحل في إحدى الحدائق.ويرجّع العلماء عدوانية هذا النحل إلى طبيعة دفاعية تهدف إلى حماية المستعمرة، إذ تموت النحلة بعد اللسع، مضحية بنفسها دفاعا عن الخلية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وبحسب التقرير، فإن "النحل الأفريقي المهجن" قد يطارد ضحاياه لمسافة تصل إلى ميل كامل، ويلاحق السيارات والشاحنات، بل ويستطيع اللسع من خلال الملابس الواقية المخصصة لمربي النحل.ورغم أن النحل الأفريقي لا يختلف شكليا عن النحل الأوروبي، إلا أنه أكثر حساسية للتهديدات، ويحتوي على نفس السم، لكنه يتفاعل بشكل أكثر حدة تجاه أي خطر محتمل.وأفاد التقرير بأن هذا النوع من النحل ينتشر بشكل أساسي في الولايات الجنوبية، خاصة في المناخات الجافة وشبه الجافة، ولا يستطيع التأقلم مع البيئات الرطبة، وتتركز مستعمراته في الجنوب الغربي الأمريكي، حيث يشبه المناخ بيئته الأصلية في شرق أفريقيا.ويعود أصل هذا النحل إلى مشروع تهجين أجراه عالم الوراثة البرازيلي، وورويك كير، الذي جلبه من قارة أفريقيا إلى البرازيل لتحسين إنتاج العسل بدمجه مع النحل الأوروبي، لكن النتيجة كانت نوعا شرسا يصعب السيطرة عليه.وقالت جوليا راجنيل، أستاذة تربية النحل في جامعة تكساس الأمريكية، إن المربين يحرصون على إبقاء هذا النوع من النحل بعيدا عن المناطق السكنية والمزارع تجنبًا لأي خطر محتمل.

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