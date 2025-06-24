https://sarabic.ae/20250624/ترامب-إسرائيل-لن-تهاجم-إيران-ولن-يصاب-أحد-بأي-أذى-1102002371.html
ترامب: إسرائيل لن تهاجم إيران ولن يصاب أحد بأي أذى
ترامب: إسرائيل لن تهاجم إيران ولن يصاب أحد بأي أذى
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودّية لإيران"، مضيفًا: "لن يصاب أحد بأذى ووقف إطلاق النار... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
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وتابع ترامب، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "أقول لإسرائيل، لا تلقوا هذه القنابل وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم"، مضيفًا: "إسرائيل وإيران تتقاتلان منذ فترة طويلة وبقوة لدرجة أنهما لا تعرفان ماذا تفعلان".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلب منه عدم مهاجمة إيران إطلاقا"، مضيفا: "نتنياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم على إيران".لكن في وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم سماع دوي انفجارين في شمال العاصمة طهران، إضافة إلى انفجار ثالث في منطقة أخرى، بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم رادارا قرب طهران.وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الضربات الجوية والقصف الصاروخي، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري.
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
ترامب: إسرائيل لن تهاجم إيران ولن يصاب أحد بأي أذى
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودّية لإيران"، مضيفًا: "لن يصاب أحد بأذى ووقف إطلاق النار ساري المفعول".
وتابع ترامب، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "أقول لإسرائيل، لا تلقوا هذه القنابل وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم"، مضيفًا: "إسرائيل
وإيران تتقاتلان منذ فترة طويلة وبقوة لدرجة أنهما لا تعرفان ماذا تفعلان".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلب منه عدم مهاجمة إيران إطلاقا"، مضيفا: "نتنياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم على إيران".
وتابع: "تقرر تقليص الهجوم
بشكل كبير وإلغاء استهداف عدد كبير من الأهداف".
لكن في وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم سماع دوي انفجارين في شمال العاصمة طهران، إضافة إلى انفجار ثالث في منطقة أخرى، بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم رادارا قرب طهران.
وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الضربات الجوية
والقصف الصاروخي، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري.