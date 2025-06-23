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https://sarabic.ae/20250623/إعلام-واشنطن-تبلغ-طهران-بنية-إسرائيل-إنهاء-الصراع-1101962960.html
إعلام: واشنطن تبلغ طهران بنية إسرائيل إنهاء الصراع
إعلام: واشنطن تبلغ طهران بنية إسرائيل إنهاء الصراع
سبوتنيك عربي
طلبت الولايات المتحدة من مسؤولين عرب إبلاغ إيران، بأن "إسرائيل تريد إنهاء الصراع قريبا"، فيما قالت طهران إنها "مضطرة" للرد على الضربات الأمريكية على أراضيها،... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T12:23+0000
2025-06-23T12:23+0000
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
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وقال التقرير: "الولايات المتحدة أبلغت مسؤولين عربًا في المنطقة أن إسرائيل تريد إنهاء القتال قريبًا... وطلبت منهم إيصال هذه الرسالة إلى إيران. وردت إيران بأنها غير مستعدة للتراجع بعد، لكنها شعرت بأنها مضطرة للرد على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية".ووفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن المسؤولين الإسرائيليين يأملون أن "تجلس إيران على طاولة المفاوضات بعد الضربات الأمريكية، لكنهم يؤكدون أن إسرائيل ستواصل ضرب إيران إذا استمرت طهران في ضرب أهداف إسرائيلية".وشنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير.وفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب على طهران الموافقة على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة. في الوقت نفسه، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، بعد الهجمات التي وصفتها إيران بالهمجية والإجرامية، بأن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "باب الدبلوماسية يجب أن يظل مفتوحًا دائمًا، لكن الوضع الآن ليس كذلك"، وأضاف أن "الولايات المتحدة هي التي خانت الدبلوماسية". وختم حديثه، قائلاً إن "إيران ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250623/رئيس-الوزراء-العراقي-نرفض-العدوان-على-إيران-ونستنكر-انتهاك-الأجواء-العراقية-1101958267.html
https://sarabic.ae/20250623/عراقجي-الهجوم-الأمريكي-على-إيران-يثير-تساؤلات-حول-فعالية-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1101949180.html
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إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

إعلام: واشنطن تبلغ طهران بنية إسرائيل إنهاء الصراع

12:23 GMT 23.06.2025
© AP Photo / Leo Correaأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي النار تحاول التصدى للصواريخ خلال هجوم إيراني على تل أبيب
أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي النار تحاول التصدى للصواريخ خلال هجوم إيراني على تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
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طلبت الولايات المتحدة من مسؤولين عرب إبلاغ إيران، بأن "إسرائيل تريد إنهاء الصراع قريبا"، فيما قالت طهران إنها "مضطرة" للرد على الضربات الأمريكية على أراضيها، وفق ما ذكرت تقرير أمريكي، نقلا عن مسؤولين.
وقال التقرير: "الولايات المتحدة أبلغت مسؤولين عربًا في المنطقة أن إسرائيل تريد إنهاء القتال قريبًا... وطلبت منهم إيصال هذه الرسالة إلى إيران. وردت إيران بأنها غير مستعدة للتراجع بعد، لكنها شعرت بأنها مضطرة للرد على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية".

وبحسب الصحيفة التي نشرت التقرير، فإن إسرائيل تسعى لإنهاء الصراع مع إيران "قريبا"، ومن المتوقع أن تستكمل ضرباتها على أهداف إيرانية محددة في الأيام المقبلة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن المسؤولين الإسرائيليين يأملون أن "تجلس إيران على طاولة المفاوضات بعد الضربات الأمريكية، لكنهم يؤكدون أن إسرائيل ستواصل ضرب إيران إذا استمرت طهران في ضرب أهداف إسرائيلية".
وشنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير.
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10:22 GMT
وفقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب على طهران الموافقة على "إنهاء هذه الحرب" وإلا ستواجه عواقب وخيمة. في الوقت نفسه، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، بعد الهجمات التي وصفتها إيران بالهمجية والإجرامية، بأن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "باب الدبلوماسية يجب أن يظل مفتوحًا دائمًا، لكن الوضع الآن ليس كذلك"، وأضاف أن "الولايات المتحدة هي التي خانت الدبلوماسية".
وختم حديثه، قائلاً إن "إيران ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها".
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07:41 GMT
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".

بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.

وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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