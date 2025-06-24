https://sarabic.ae/20250624/ترامب-يعلق-مجددا-بشأن-تغيير-النظام-في-إيران-بعد-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-1102010025.html

ترامب يعلق مجددا بشأن "تغيير النظام" في إيران... بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

ترامب يعلق مجددا بشأن "تغيير النظام" في إيران... بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من جديد على تغيير نظام الحكم في إيران، وذلك بعد توقف الحرب بين الأخيرة وإسرائيل. 24.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-24T13:24+0000

2025-06-24T13:24+0000

2025-06-24T13:24+0000

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وقال ترامب إنه لا يسعى إلى "تغيير نظام الحكم" في إيران رغم تصاعد التوتر بينها وبين إسرائيل، مشيرًا إلى أن مثل هذا التغيير قد يؤدي إلى "فوضى".وأضاف في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "لو حدث تغيير، فسيكون كذلك، لكنني لا أريده. أفضل أن تهدأ الأمور بأسرع وقت ممكن".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودّية لإيران"، مضيفًا: "لن يصاب أحد بأذى ووقف إطلاق النار ساري المفعول".وتابع ترامب، في تصريحات صحفية: "أقول لإسرائيل، لا تلقوا هذه القنابل وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم"، مضيفًا: "إسرائيل وإيران تتقاتلان منذ فترة طويلة وبقوة لدرجة أنهما لا تعرفان ماذا تفعلان".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلب منه عدم مهاجمة إيران إطلاقا"، مضيفًا: "نتنياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم على إيران".وتابع: "تقرر تقليص الهجوم بشكل كبير وإلغاء استهداف عدد كبير من الأهداف".لكن في وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم سماع دوي انفجارين في شمال العاصمة طهران، إضافة إلى انفجار ثالث في منطقة أخرى، بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم رادارا قرب طهران.

https://sarabic.ae/20250622/ترامب-يلمح-إلى-تغيير-محتمل-للنظام-في-إيران-1101943396.html

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