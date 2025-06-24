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دولة عربية توقع اتفاقية لإنشاء 4 محطات لتحلية المياه في قطاع غزة
دولة عربية توقع اتفاقية لإنشاء 4 محطات لتحلية المياه في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
وقّعت دولة عربية، يوم أمس الاثنين، اتفاقية تعاون لإنشاء 4 محطات لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في محافظتي خان يونس والوسطى في قطاع غزة. 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T10:36+0000
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ويأتي التوقيع على الاتفاقية، وسط معاناة أهالي قطاع غزة من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر، وتراجع البنية التحتية، ما يجعل مثل هذه المشاريع شريان حياة حقيقي لأهالي القطاع.وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء 4 محطات متكاملة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في قطاع غزة، للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعانيها أبناء القطاع.تشمل الاتفاقية توريد وتركيب 4 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 10 إلى 12 مترًا مكعبًا من المياه الصالحة للشرب يوميًا، تشمل الأعمال وتركيب 4 أنظمة طاقة شمسية لمحطات التحلية بقدرة 7 كيلو واط، ما يضمن استدامة عملها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع نحو 300 ألف و500 فرد.وتاتي هذه المبادرة، بعد خسارة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة مصدرهم الوحيد للمياه النظيفة وغير النظيفة، إثر قيام إسرائيل بقطع التيار الكهربائي عن محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع، وقطع الإمدادات القادمة من شركة المياه الإسرائيلية.ويضطر معظم النازحون في القطاع، للمشي لأميال في بعض الأحيان للحصول على قدر ضئيل من المياه.مصر واليونان تؤكدان ضرورة وقف التصعيد الحالي في المنطقةقافلة الصمود تعود إلى تونس وسط استقبال شعبي واسع... فيديو وصور
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العالم العربي, السعودية, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, السعودية, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
دولة عربية توقع اتفاقية لإنشاء 4 محطات لتحلية المياه في قطاع غزة
وقّعت دولة عربية، يوم أمس الاثنين، اتفاقية تعاون لإنشاء 4 محطات لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في محافظتي خان يونس والوسطى في قطاع غزة.
ويأتي التوقيع على الاتفاقية، وسط معاناة أهالي قطاع غزة من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر، وتراجع البنية التحتية، ما يجعل مثل هذه المشاريع شريان حياة حقيقي لأهالي القطاع.
ووقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، اتفاقية تعاون مشترك مع المركز السعودي للثقافة والتراث، لإنشاء 4 محطات لتحلية المياه في محافظتي خان يونس والوسطى في قطاع غزة.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء 4 محطات متكاملة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في قطاع غزة، للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعانيها أبناء القطاع.
تشمل الاتفاقية توريد وتركيب 4 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 10 إلى 12 مترًا مكعبًا من المياه الصالحة للشرب يوميًا، تشمل الأعمال وتركيب 4 أنظمة طاقة شمسية لمحطات التحلية بقدرة 7 كيلو واط، ما يضمن استدامة عملها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع نحو 300 ألف و500 فرد.
وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للثقافة والتراث الدكتور عصام أبو خليل.
وتاتي هذه المبادرة، بعد خسارة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة مصدرهم الوحيد للمياه النظيفة وغير النظيفة، إثر قيام إسرائيل بقطع التيار الكهربائي عن محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع، وقطع الإمدادات القادمة من شركة المياه الإسرائيلية.
ويضطر معظم النازحون في القطاع، للمشي لأميال في بعض الأحيان للحصول على قدر ضئيل من المياه.