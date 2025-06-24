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https://sarabic.ae/20250624/مستشارة-وزير-الإعلام-اليمني-يجب-على-الإعلاميين-تطوير-أنفسهم-لمواكبة-عصر-الذكاء-الاصطناعي-1102001525.html
مستشارة وزير الإعلام اليمني: يجب على الإعلاميين تطوير أنفسهم لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي
مستشارة وزير الإعلام اليمني: يجب على الإعلاميين تطوير أنفسهم لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
صرحت سونيا المريسي، مستشارة وزير الإعلام اليمني، بأنها تشعر بالسعادة لمشاركتها في فعاليات الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي يُقام بالمسرح... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في مقابلة أجرتها المريسي مع "سبوتنيك"، مساء أمس الاثنين، على هامش فعاليات المهرجان، قالت فيها إن "اليمنيين يكنّون كل الحب للتونسيين".وعن رأيها في المشهد الإعلامي العربي في ظل التغيرات التكنولوجية والتطورات الحالية، قال سونيا إنه "في ظل هذا الفضاء الإعلامي الواسع وخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبحت المهمة الإعلامية صعبة ومعقدة وأكثر دقة ومسؤولية".وتابعت مستشارة وزير الإعلام اليمني: "يجب على جميع المؤسسات الإعلامية أن تطور نفسها لتواكب كل هذه التطورات التكنولوجية".وأحيا حفل الافتتاح الفنان العربي صابر الرباعي، بحصور وزيرة الشؤون الثقافية التونسية أمينة الصرارفي، ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي، بحسب مراسلة "سبوتنيك".كما شارك عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين بتونس وممثلي عدد من وسائل الإعلام العربية.وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين والإعلاميين كان أبرزهم الإعلامية التونسية دنيا الشاوش، والممثلة المصرية مي عمر، والفنان المصري حمادة هلال، والممثلة اللبنانية جوليا قصار.
https://sarabic.ae/20250619/تونس-فضاء-التلاقي-والإبداع-شعار-الدورة-الـ25-للمهرجان-العربي-للإذاعة-والتلفزيون-صور-1101850250.html
https://sarabic.ae/20240627/تونس-وكالة-سبوتنيك-في-المهرجان-العربي-للإذاعة-والتلفزيون-حضور-مميز-وتقدير-عالي-المستوى-1090240306.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار اليمن الأن, حصري

مستشارة وزير الإعلام اليمني: يجب على الإعلاميين تطوير أنفسهم لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي

11:40 GMT 24.06.2025
© Sputnik . Mariam.Gaderaافتتاح الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
افتتاح الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
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صرحت سونيا المريسي، مستشارة وزير الإعلام اليمني، بأنها تشعر بالسعادة لمشاركتها في فعاليات الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي يُقام بالمسرح الروماني بقرطاج، في العاصمة تونس.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها المريسي مع "سبوتنيك"، مساء أمس الاثنين، على هامش فعاليات المهرجان، قالت فيها إن "اليمنيين يكنّون كل الحب للتونسيين".
وعن رأيها في المشهد الإعلامي العربي في ظل التغيرات التكنولوجية والتطورات الحالية، قال سونيا إنه "في ظل هذا الفضاء الإعلامي الواسع وخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبحت المهمة الإعلامية صعبة ومعقدة وأكثر دقة ومسؤولية".
تونس فضاء التلاقي والابداع شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
تونس.. "فضاء التلاقي والإبداع" شعار الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.. صور
19 يونيو, 19:08 GMT
وتابعت مستشارة وزير الإعلام اليمني: "يجب على جميع المؤسسات الإعلامية أن تطور نفسها لتواكب كل هذه التطورات التكنولوجية".
وافتتحت مساء أمس الاثنين 23 يونيو/ حزيران الجاري، فعاليات الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالمسرح الروماني بقرطاج في العاصمة تونس.
وأحيا حفل الافتتاح الفنان العربي صابر الرباعي، بحصور وزيرة الشؤون الثقافية التونسية أمينة الصرارفي، ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي، بحسب مراسلة "سبوتنيك".
تونس... وكالة سبوتنيك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
تونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
27 يونيو 2024, 17:10 GMT
كما شارك عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين بتونس وممثلي عدد من وسائل الإعلام العربية.
وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين والإعلاميين كان أبرزهم الإعلامية التونسية دنيا الشاوش، والممثلة المصرية مي عمر، والفنان المصري حمادة هلال، والممثلة اللبنانية جوليا قصار.
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