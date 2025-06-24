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برلماني أوروبي: ترامب يستخدم إيران لإعلان نفسه صانع سلام في الشرق الأوسط
برلماني أوروبي: ترامب يستخدم إيران لإعلان نفسه صانع سلام في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرّح العضو البلجيكي في البرلمان الأوروبي رودي كينيس، بأن إيران أصبحت الوسيلة الأمثل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لإعلان نفسه صانع سلام في الشرق الأوسط، بعد... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T23:53+0000
2025-06-25T04:29+0000
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موسكو – سبوتنيك. وأضاف كينيس لـ"سبوتنيك"، أن "الوضع مع إيران وامتلاكها أسلحة نووية، التي لا تمتلكها، يُذكرنا بالصراع مع العراق حول الأسلحة الكيميائية، التي لم يمتلكها العراق قط".وشنت إسرائيل عملية واسعة النطاق ضد إيران، في الساعات الأولى من صباح 13 يونيو/ حزيران الجاري، متهمةً إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، وردّت طهران بإطلاق عملية "الوعد الصادق 3"، مساء اليوم ذاته.وفي 22 يونيو الجاري، ضربت الولايات المتحدة 3 مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، منضمة بذلك إلى الحملة الإسرائيلية ضد إيران.وأول أمس الاثنين، شنّت إيران هجومًا صاروخيًا على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر ردًا على الهجوم الأمريكي.وصرح ترامب، في وقت متأخر من يوم الاثنين، بأن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار". ويوم أمس الثلاثاء، أعلن ترامب أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، دخل حيّز التنفيذ.وتنفي إيران البُعد العسكري لبرنامجها النووي. وصرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في 18 يونيو الجاري، بأن "الوكالة لم ترَ أدلة ملموسة على امتلاك إيران برنامجًا نشطًا للأسلحة النووية".وقال كريج موراي، السفير البريطاني السابق لدى أوزبكستان والناشط في مجال حقوق الإنسان لوكالة "سبوتنيك"، إن إيران تحلّت "بمسؤولية وصبر استثنائيين" على مدى السنوات القليلة الماضية، رغم الإجراءات الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20250624/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يرحب-بوقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-وإيران-1102029832.html
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ترامب, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل
ترامب, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل

برلماني أوروبي: ترامب يستخدم إيران لإعلان نفسه صانع سلام في الشرق الأوسط

23:53 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 04:29 GMT 25.06.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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صرّح العضو البلجيكي في البرلمان الأوروبي رودي كينيس، بأن إيران أصبحت الوسيلة الأمثل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لإعلان نفسه صانع سلام في الشرق الأوسط، بعد فشل محاولته لحل النزاع في أوكرانيا، بسرعة".
موسكو – سبوتنيك. وأضاف كينيس لـ"سبوتنيك"، أن "الوضع مع إيران وامتلاكها أسلحة نووية، التي لا تمتلكها، يُذكرنا بالصراع مع العراق حول الأسلحة الكيميائية، التي لم يمتلكها العراق قط".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول الحفاظ على ريادتها العالمية من خلال السعي لحل التوترات في الشرق الأوسط، لكن الصين ودول "بريكس" تتصدر المشهد.

وشنت إسرائيل عملية واسعة النطاق ضد إيران، في الساعات الأولى من صباح 13 يونيو/ حزيران الجاري، متهمةً إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، وردّت طهران بإطلاق عملية "الوعد الصادق 3"، مساء اليوم ذاته.
وفي 22 يونيو الجاري، ضربت الولايات المتحدة 3 مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، منضمة بذلك إلى الحملة الإسرائيلية ضد إيران.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد الهجوم، بأنه على طهران "الموافقة الآن على إنهاء هذه الحرب وإلا ستواجه عواقب وخيمة".

وأول أمس الاثنين، شنّت إيران هجومًا صاروخيًا على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر ردًا على الهجوم الأمريكي.
وصرح ترامب، في وقت متأخر من يوم الاثنين، بأن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار". ويوم أمس الثلاثاء، أعلن ترامب أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، دخل حيّز التنفيذ.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
أمس, 23:01 GMT
وتنفي إيران البُعد العسكري لبرنامجها النووي. وصرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في 18 يونيو الجاري، بأن "الوكالة لم ترَ أدلة ملموسة على امتلاك إيران برنامجًا نشطًا للأسلحة النووية".
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في 17 يونيو الجاري، نقلًا عن أشخاص مطّلعين على القضية، أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية توصلت إلى نتيجة مماثلة مفادها أن إيران لا تسعى بنشاط إلى امتلاك أسلحة نووية.
وقال كريج موراي، السفير البريطاني السابق لدى أوزبكستان والناشط في مجال حقوق الإنسان لوكالة "سبوتنيك"، إن إيران تحلّت "بمسؤولية وصبر استثنائيين" على مدى السنوات القليلة الماضية، رغم الإجراءات الإسرائيلية.
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