https://sarabic.ae/20250624/مشرع-أوروبي-ترامب-يستخدم-إيران-لإعلان-نفسه-صانع-سلام-في-الشرق-الأوسط-1102029976.html

برلماني أوروبي: ترامب يستخدم إيران لإعلان نفسه صانع سلام في الشرق الأوسط

برلماني أوروبي: ترامب يستخدم إيران لإعلان نفسه صانع سلام في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

صرّح العضو البلجيكي في البرلمان الأوروبي رودي كينيس، بأن إيران أصبحت الوسيلة الأمثل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لإعلان نفسه صانع سلام في الشرق الأوسط، بعد... 24.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-24T23:53+0000

2025-06-24T23:53+0000

2025-06-25T04:29+0000

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موسكو – سبوتنيك. وأضاف كينيس لـ"سبوتنيك"، أن "الوضع مع إيران وامتلاكها أسلحة نووية، التي لا تمتلكها، يُذكرنا بالصراع مع العراق حول الأسلحة الكيميائية، التي لم يمتلكها العراق قط".وشنت إسرائيل عملية واسعة النطاق ضد إيران، في الساعات الأولى من صباح 13 يونيو/ حزيران الجاري، متهمةً إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، وردّت طهران بإطلاق عملية "الوعد الصادق 3"، مساء اليوم ذاته.وفي 22 يونيو الجاري، ضربت الولايات المتحدة 3 مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، منضمة بذلك إلى الحملة الإسرائيلية ضد إيران.وأول أمس الاثنين، شنّت إيران هجومًا صاروخيًا على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر ردًا على الهجوم الأمريكي.وصرح ترامب، في وقت متأخر من يوم الاثنين، بأن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار". ويوم أمس الثلاثاء، أعلن ترامب أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، دخل حيّز التنفيذ.وتنفي إيران البُعد العسكري لبرنامجها النووي. وصرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في 18 يونيو الجاري، بأن "الوكالة لم ترَ أدلة ملموسة على امتلاك إيران برنامجًا نشطًا للأسلحة النووية".وقال كريج موراي، السفير البريطاني السابق لدى أوزبكستان والناشط في مجال حقوق الإنسان لوكالة "سبوتنيك"، إن إيران تحلّت "بمسؤولية وصبر استثنائيين" على مدى السنوات القليلة الماضية، رغم الإجراءات الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20250624/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يرحب-بوقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-وإيران-1102029832.html

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