نتنياهو: إسرائيل حققت هدفها في إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
من كان وراء الهجوم الإرهابي على الكنيسة في دمشق؟
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250624/نتنياهو-إسرائيل-حققت-هدفها-في-إزالة-التهديد-النووي-والصاروخي-الإيراني-1101993162.html
نتنياهو: إسرائيل حققت هدفها في إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني
نتنياهو: إسرائيل حققت هدفها في إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان نشره مكتبه، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل وافقت على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف إطلاق النار مع... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T07:17+0000
2025-06-24T07:17+0000
العالم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101870813_0:53:1192:724_1920x0_80_0_0_f50b697639d57d075d70d45a0015c993.jpg
وجاء في البيان: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا لمجلس الوزراء الليلة الماضية، بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الموساد، ليعلن أن إسرائيل حققت جميع أهداف عملية "الأسد الصاعد"، بل وأكثر من ذلك بكثير".وأشار إلى أن "الجيش حقق سيطرة جوية كاملة على سماء طهران، وألحق أضرارا جسيمة بالقيادة العسكرية، ودمر عشرات الأهداف الحكومية المركزية الإيرانية".وبحسب البيان، شكرت إسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والولايات المتحدة على دعمهما الدفاعي ومشاركتهما في القضاء على التهديد النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، "دخل حيز التنفيذ الآن"، وأوصى الجانبين بعدم انتهاكه.وهنأ الرئيس الأمريكي، "إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، ولفت ترامب إلى أن هذه "حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث".وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران، استهدفت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووفقًا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه وتأخيره.بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.ترامب يشكر إيران على "الإشعار المسبق" لهجومها الصاروخي على قاعدة "العديد" في قطرنتنياهو يكشف موعد انتهاء العمليات العسكرية في إيران
https://sarabic.ae/20250624/إيران-تعلن-دخول-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-حيز-التنفيذ-1101992051.html
https://sarabic.ae/20250624/طلب-محدد-ترامب-يوجه-رسالة-لإيران-وإسرائيل-بعد-إعلان-الهدنة--1101992322.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101870813_106:0:1166:795_1920x0_80_0_0_bab89dfff15958b41faf9e348c14e6c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

نتنياهو: إسرائيل حققت هدفها في إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني

07:17 GMT 24.06.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellemرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellem
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان نشره مكتبه، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل وافقت على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف إطلاق النار مع إيران، مشيرًا إلى أن "إسرائيل حققت هدفها بإزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني".
وجاء في البيان: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا لمجلس الوزراء الليلة الماضية، بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الموساد، ليعلن أن إسرائيل حققت جميع أهداف عملية "الأسد الصاعد"، بل وأكثر من ذلك بكثير".

وأوضح البيان أن "إسرائيل أزالت تهديدا وجوديا مباشرا مزدوجا في المجالين النووي والصواريخ البالستية".

وأشار إلى أن "الجيش حقق سيطرة جوية كاملة على سماء طهران، وألحق أضرارا جسيمة بالقيادة العسكرية، ودمر عشرات الأهداف الحكومية المركزية الإيرانية".

وأكد أنه "خلال الـ24 الساعة الماضية، شنّ الجيش الإسرائيلي أيضا ضربات قاصمة على أهداف حكومية في قلب طهران، ما أسفر عن مقتل المئات من عناصر الباسيج وتصفية عالم نووي كبير آخر".

وبحسب البيان، شكرت إسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والولايات المتحدة على دعمهما الدفاعي ومشاركتهما في القضاء على التهديد النووي الإيراني.
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
إيران تعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ
06:04 GMT
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، "دخل حيز التنفيذ الآن"، وأوصى الجانبين بعدم انتهاكه.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، التي يملكها: "وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ. أرجو عدم خرقه".

وهنأ الرئيس الأمريكي، "إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، ولفت ترامب إلى أن هذه "حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
"طلب محدد"... ترامب يوجه رسالة لإيران وإسرائيل بعد إعلان الهدنة
06:10 GMT
وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران، استهدفت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووفقًا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه وتأخيره.
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
ترامب يشكر إيران على "الإشعار المسبق" لهجومها الصاروخي على قاعدة "العديد" في قطر
نتنياهو يكشف موعد انتهاء العمليات العسكرية في إيران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала