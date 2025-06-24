https://sarabic.ae/20250624/نتنياهو-إسرائيل-حققت-هدفها-في-إزالة-التهديد-النووي-والصاروخي-الإيراني-1101993162.html

نتنياهو: إسرائيل حققت هدفها في إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني

نتنياهو: إسرائيل حققت هدفها في إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان نشره مكتبه، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل وافقت على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف إطلاق النار مع... 24.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-24T07:17+0000

2025-06-24T07:17+0000

2025-06-24T07:17+0000

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وجاء في البيان: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا لمجلس الوزراء الليلة الماضية، بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الموساد، ليعلن أن إسرائيل حققت جميع أهداف عملية "الأسد الصاعد"، بل وأكثر من ذلك بكثير".وأشار إلى أن "الجيش حقق سيطرة جوية كاملة على سماء طهران، وألحق أضرارا جسيمة بالقيادة العسكرية، ودمر عشرات الأهداف الحكومية المركزية الإيرانية".وبحسب البيان، شكرت إسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والولايات المتحدة على دعمهما الدفاعي ومشاركتهما في القضاء على التهديد النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، "دخل حيز التنفيذ الآن"، وأوصى الجانبين بعدم انتهاكه.وهنأ الرئيس الأمريكي، "إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، ولفت ترامب إلى أن هذه "حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث".وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران، استهدفت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووفقًا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه وتأخيره.بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.ترامب يشكر إيران على "الإشعار المسبق" لهجومها الصاروخي على قاعدة "العديد" في قطرنتنياهو يكشف موعد انتهاء العمليات العسكرية في إيران

https://sarabic.ae/20250624/إيران-تعلن-دخول-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-حيز-التنفيذ-1101992051.html

https://sarabic.ae/20250624/طلب-محدد-ترامب-يوجه-رسالة-لإيران-وإسرائيل-بعد-إعلان-الهدنة--1101992322.html

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