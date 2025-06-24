https://sarabic.ae/20250624/نتنياهو-إسرائيل-حققت-هدفها-في-إزالة-التهديد-النووي-والصاروخي-الإيراني-1101993162.html
نتنياهو: إسرائيل حققت هدفها في إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني
نتنياهو: إسرائيل حققت هدفها في إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان نشره مكتبه، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل وافقت على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف إطلاق النار مع... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا لمجلس الوزراء الليلة الماضية، بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الموساد، ليعلن أن إسرائيل حققت جميع أهداف عملية "الأسد الصاعد"، بل وأكثر من ذلك بكثير".وأشار إلى أن "الجيش حقق سيطرة جوية كاملة على سماء طهران، وألحق أضرارا جسيمة بالقيادة العسكرية، ودمر عشرات الأهداف الحكومية المركزية الإيرانية".وبحسب البيان، شكرت إسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والولايات المتحدة على دعمهما الدفاعي ومشاركتهما في القضاء على التهديد النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، "دخل حيز التنفيذ الآن"، وأوصى الجانبين بعدم انتهاكه.وهنأ الرئيس الأمريكي، "إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، ولفت ترامب إلى أن هذه "حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث".وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران، استهدفت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووفقًا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه وتأخيره.بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.ترامب يشكر إيران على "الإشعار المسبق" لهجومها الصاروخي على قاعدة "العديد" في قطرنتنياهو يكشف موعد انتهاء العمليات العسكرية في إيران
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العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
نتنياهو: إسرائيل حققت هدفها في إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان نشره مكتبه، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل وافقت على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف إطلاق النار مع إيران، مشيرًا إلى أن "إسرائيل حققت هدفها بإزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني".
وجاء في البيان: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا لمجلس الوزراء الليلة الماضية، بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الموساد، ليعلن أن إسرائيل حققت جميع أهداف عملية "الأسد الصاعد"، بل وأكثر من ذلك بكثير".
وأوضح البيان أن "إسرائيل أزالت تهديدا وجوديا مباشرا مزدوجا في المجالين النووي والصواريخ البالستية".
وأشار إلى أن "الجيش حقق سيطرة جوية كاملة على سماء طهران، وألحق أضرارا جسيمة بالقيادة العسكرية، ودمر عشرات الأهداف الحكومية المركزية الإيرانية".
وأكد أنه "خلال الـ24 الساعة الماضية، شنّ الجيش الإسرائيلي أيضا ضربات قاصمة على أهداف حكومية في قلب طهران، ما أسفر عن مقتل المئات من عناصر الباسيج وتصفية عالم نووي كبير آخر".
وبحسب البيان، شكرت إسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والولايات المتحدة على دعمهما الدفاعي ومشاركتهما في القضاء على التهديد النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، "دخل حيز التنفيذ الآن"، وأوصى الجانبين بعدم انتهاكه.
وكتب الرئيس الأمريكي عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، التي يملكها: "وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ. أرجو عدم خرقه".
وهنأ الرئيس الأمريكي، "إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، ولفت ترامب إلى أن هذه "حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث".
وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران، استهدفت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووفقًا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه وتأخيره.
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.