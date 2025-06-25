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https://sarabic.ae/20250625/إيران-تعتقل-700-شخص-بتهمة-التجسس-لصالح-إسرائيل-خلال-12-يوما-وتعدم-3-آخرين-1102032406.html
إيران تعتقل 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل خلال 12 يوما وتعدم 3 آخرين
إيران تعتقل 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل خلال 12 يوما وتعدم 3 آخرين
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأربعاء، قيام سلطات البلاد "باعتقال 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في 12 يوما، وضبط أكثر من 10 آلاف طائرة مسيّرة في... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T05:22+0000
2025-06-25T05:22+0000
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وأفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، بأن "شبكة التجسس التابعة للنظام الصهيوني نشطت بشكل كبير في البلاد، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو(حزيران) الجاري"، مشيرة إلى أن "غالبية الاعتقالات كانت في محافظات كرمانشاه وأصفهان وخوزستان وفارس ولرستان على التوالي، فيما لم يُعلن بعد عن العدد الدقيق للاعتقالات في محافظة طهران".وأضافت الوكالة أن "الإجراءات الأمنية المنسوبة إليهم تشمل توجيه طائرات مسيرة، وصنع قنابل وتصوير مراكز عسكرية حساسة، وإرسال معلومات إلى الجيش الإسرائيلي".من جهة أخرى، أعلنت الوكالة تنفيذ سلطات البلاد أحكام إعدام بحق 3 أشخاص في سجن "أرومية"، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل ومحاولة إدخال معدات إرهابية إلى البلاد.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما في وقت مبكر صباح أمس الثلاثاء، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.إلا أن إسرائيل وإيران تبادلتا الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد وقت قصير من دخوله حيز التنفيذ.وجاء إعلان ترامب، بعد ساعات فقط من شن إيران هجوما صاروخيا على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، ردا على ضربات أمريكية طالت منشآتها النووية الرئيسية وهي فوردو ونطنز وأصفهان فجر الأحد الماضي.من جهتها، دانت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم يعد "انتهاكا صارخا" لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا" ردا على "جريمتها وعدونها"، ردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
https://sarabic.ae/20250625/مصدر-أمني-إيراني-برنامج-إيران-النووي-لن-يتوقف-بعد-اغتيال-إسرائيل-بعض-علمائه-1102031354.html
https://sarabic.ae/20250625/إعلام-ترامب-أبلغ-نتنياهو-أن-أمريكا-لن-تستخدم-الجيش-لمساعدة-إسرائيل-في-محاربة-إيران-1102030326.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

إيران تعتقل 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل خلال 12 يوما وتعدم 3 آخرين

05:22 GMT 25.06.2025
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأربعاء، قيام سلطات البلاد "باعتقال 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في 12 يوما، وضبط أكثر من 10 آلاف طائرة مسيّرة في العاصمة طهران وحدها".
وأفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، بأن "شبكة التجسس التابعة للنظام الصهيوني نشطت بشكل كبير في البلاد، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو(حزيران) الجاري"، مشيرة إلى أن "غالبية الاعتقالات كانت في محافظات كرمانشاه وأصفهان وخوزستان وفارس ولرستان على التوالي، فيما لم يُعلن بعد عن العدد الدقيق للاعتقالات في محافظة طهران".
وأضافت الوكالة أن "الإجراءات الأمنية المنسوبة إليهم تشمل توجيه طائرات مسيرة، وصنع قنابل وتصوير مراكز عسكرية حساسة، وإرسال معلومات إلى الجيش الإسرائيلي".
من جهة أخرى، أعلنت الوكالة تنفيذ سلطات البلاد أحكام إعدام بحق 3 أشخاص في سجن "أرومية"، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل ومحاولة إدخال معدات إرهابية إلى البلاد.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما في وقت مبكر صباح أمس الثلاثاء، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.
إلا أن إسرائيل وإيران تبادلتا الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد وقت قصير من دخوله حيز التنفيذ.
وجاء إعلان ترامب، بعد ساعات فقط من شن إيران هجوما صاروخيا على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، ردا على ضربات أمريكية طالت منشآتها النووية الرئيسية وهي فوردو ونطنز وأصفهان فجر الأحد الماضي.
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
مصدر أمني إيراني: برنامج إيران النووي لن يتوقف بعد اغتيال إسرائيل بعض علمائه
04:22 GMT
من جهتها، دانت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم يعد "انتهاكا صارخا" لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتعد الضربات الأمريكية على إيران أول تدخل عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم إسرائيل التي بدأت الحرب ضد إيران، في 13 يونيو الجاري، بشن ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
إعلام: ترامب أبلغ نتنياهو أن أمريكا لن تستخدم جيشها لمساعدة إسرائيل في محاربة إيران
00:46 GMT
وبعدما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل بأنها ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا" ردا على "جريمتها وعدونها"، ردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
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