https://sarabic.ae/20250625/اكتشاف-آثار-أقدام-لـ158-ديناصورا-شمالي-الصين-1102039732.html
اكتشاف آثار أقدام لـ158 ديناصورا شمالي الصين
اكتشاف آثار أقدام لـ158 ديناصورا شمالي الصين
سبوتنيك عربي
أعلن فريق من علماء الحفريات الصينيين اكتشاف أول تجمّع واسع النطاق لبصمات ديناصورات "صوروبود" في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم شمال غربي الصين. 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T10:13+0000
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يعود الاكتشاف إلى أواخر العصر الطباشيري المبكر، وفقًا لما أفاد به الباحث الصيني شينغ ليدا، لصحيفة "غلوبال تايمز"، اليوم الأربعاء.ويضم الموقع 158 بصمة ديناصور موزّعة على 12 مسارا متقاطعا، تم العثور عليها بالقرب من محافظة تونغشين في مدينة ووتشونغ.وتظهر واحدة من المسارات البارزة تغيرا سلوكيا نادرا، حيث غيّر أحد الديناصورات اتجاهه بمقدار 38 درجة، ما أدى إلى انخفاض في طول الخطوة من نحو 100 سم إلى 52 سنتيمترا، في لحظة وصفها الباحثون بأنها "توثيق استثنائي للتغير الحركي".كما كشفت تحاليل ميكروسكوبية عن وجود أنفاق يرقات حشرية داخل البصمات، ما يشير إلى أن آثار الديناصورات شكّلت موائل مؤقتة للحشرات من خلال احتباس مياه الأمطار.وأوضحت الصحيفة أن هذا الاكتشاف يعد أول سجل لبصمات ديناصورات من العصر الطباشيري وسط نينغشيا الصينية، ما يعزز الفهم العلمي لتوزيع الفقاريات رباعية الأرجل في شمال غربي الصين، خلال هذه الفترة، كما يسلط الضوء على تكيّف الحياة البرية مع التغيرات البيئية والمائية.
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منوعات, أخبار العالم الآن, الصين
منوعات, أخبار العالم الآن, الصين
اكتشاف آثار أقدام لـ158 ديناصورا شمالي الصين
أعلن فريق من علماء الحفريات الصينيين اكتشاف أول تجمّع واسع النطاق لبصمات ديناصورات "صوروبود" في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم شمال غربي الصين.
يعود الاكتشاف إلى أواخر العصر الطباشيري المبكر، وفقًا لما أفاد به الباحث الصيني شينغ ليدا، لصحيفة
"غلوبال تايمز"، اليوم الأربعاء.
ويضم الموقع 158 بصمة ديناصور موزّعة على 12 مسارا متقاطعا، تم العثور عليها بالقرب من محافظة تونغشين في مدينة ووتشونغ.
وكشف التحليل أن البصمات
تنتمي إلى نوعين رئيسيين أحدهما أقدام رباعية صغيرة تُعرف باسم "برونتوبود"، وآثار ثنائية يرجح أن تعود إلى ديناصورات "ثيروبود" أو "أورنيثوبود".
وتظهر واحدة من المسارات البارزة تغيرا سلوكيا نادرا، حيث غيّر أحد الديناصورات اتجاهه بمقدار 38 درجة، ما أدى إلى انخفاض في طول الخطوة من نحو 100 سم إلى 52 سنتيمترا، في لحظة وصفها الباحثون بأنها "توثيق استثنائي للتغير الحركي".
كما كشفت تحاليل ميكروسكوبية عن وجود أنفاق يرقات حشرية داخل البصمات، ما يشير إلى أن آثار الديناصورات شكّلت موائل مؤقتة للحشرات من خلال احتباس مياه الأمطار.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الاكتشاف يعد أول سجل لبصمات ديناصورات
من العصر الطباشيري وسط نينغشيا الصينية، ما يعزز الفهم العلمي لتوزيع الفقاريات رباعية الأرجل في شمال غربي الصين، خلال هذه الفترة، كما يسلط الضوء على تكيّف الحياة البرية مع التغيرات البيئية والمائية.