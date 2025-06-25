الكرملين: موسكو على اتصال مع يريفان بشأن قضية كارابيتيان

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250625/الكرملين-موسكو-على-اتصال-مع-يريفان-بشأن-قضية-كارابيتيان--1102044200.html
الكرملين: موسكو على اتصال مع يريفان بشأن قضية كارابيتيان
الكرملين: موسكو على اتصال مع يريفان بشأن قضية كارابيتيان
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو على اتصال مع يريفان، بشأن قضية رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، الذي اعتُقل في أرمينيا،... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T12:00+0000
2025-06-25T12:00+0000
العالم
روسيا
أرمينيا
نيكول باشينيان
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وقال بيسكوف، للصحفيين بشأن قضية كارابيتيان: "نعم، بالطبع، نحن على اتصال مع شركائنا في أرمينيا".وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأرمينية رئيس مجموعة الشركات "تاشير" رجل الأعمال الروسي والأرميني سامفيل كارابيتيان، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".ومن جهته، اعتبر رومان باباين، رئيس تحرير راديو "غوفوريت موسكفا"، أن "ما يحدث في أرمينيا، تحت حكم رئيس الوزراء نيكول باشينيان، جنون مطلق، ويعد انتهاكا صارخا على الحريات الدينية
https://sarabic.ae/20250625/السلطات-الأرمينية-تعتقل-أعلى-رمز-ديني-في-البلاد-بتهمة-الانقلاب-على-السلطة-1102041853.html
https://sarabic.ae/20250621/ممثل-رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-اعتقال-سامفيل-كارابيتيان-في-أرمينيا-اضطهاد-سياسي-1101910104.html
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العالم, روسيا, أرمينيا, نيكول باشينيان
العالم, روسيا, أرمينيا, نيكول باشينيان

الكرملين: موسكو على اتصال مع يريفان بشأن قضية كارابيتيان

12:00 GMT 25.06.2025
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوررجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان،
رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات تاشير، سامفيل كارابيتيان، - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Sputnik . РИА Новости
/
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو على اتصال مع يريفان، بشأن قضية رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، الذي اعتُقل في أرمينيا، الأسبوع الماضي.
وقال بيسكوف، للصحفيين بشأن قضية كارابيتيان: "نعم، بالطبع، نحن على اتصال مع شركائنا في أرمينيا".

وتابع بيسكوف: "بما أن كارابيتيان، مواطن روسي، فإن الاتصالات ذات الصلة جارية"، مشيرًا إلى أن "أرمينيا حليف مهم لروسيا، وقد طوّر البلدان علاقات تعاون متعددة الجوانب".

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وحول رأي الكرملين في تصريح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بشأن فشل محاولة انقلاب مزعومة في أرمينيا، أوضح بيسكوف: "هذا، بالطبع، شأن داخلي أرميني، نحن مهتمون بالحفاظ على القانون والنظام في أرمينيا، وأن تكون أرمينيا دولة مزدهرة ومستقرة وصديقة لروسيا".

وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأرمينية رئيس مجموعة الشركات "تاشير" رجل الأعمال الروسي والأرميني سامفيل كارابيتيان، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".
الدوما الروسية، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
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21 يونيو, 14:10 GMT

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت الشرطة الأرمينية أيضا، المطران باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، وتم اقتياده في سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني الأرميني.

ومن جهته، اعتبر رومان باباين، رئيس تحرير راديو "غوفوريت موسكفا"، أن "ما يحدث في أرمينيا، تحت حكم رئيس الوزراء نيكول باشينيان، جنون مطلق، ويعد انتهاكا صارخا على الحريات الدينية
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