https://sarabic.ae/20250625/الكرملين-موسكو-على-اتصال-مع-يريفان-بشأن-قضية-كارابيتيان--1102044200.html
الكرملين: موسكو على اتصال مع يريفان بشأن قضية كارابيتيان
الكرملين: موسكو على اتصال مع يريفان بشأن قضية كارابيتيان
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو على اتصال مع يريفان، بشأن قضية رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، الذي اعتُقل في أرمينيا،... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T12:00+0000
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نيكول باشينيان
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وقال بيسكوف، للصحفيين بشأن قضية كارابيتيان: "نعم، بالطبع، نحن على اتصال مع شركائنا في أرمينيا".وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأرمينية رئيس مجموعة الشركات "تاشير" رجل الأعمال الروسي والأرميني سامفيل كارابيتيان، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".ومن جهته، اعتبر رومان باباين، رئيس تحرير راديو "غوفوريت موسكفا"، أن "ما يحدث في أرمينيا، تحت حكم رئيس الوزراء نيكول باشينيان، جنون مطلق، ويعد انتهاكا صارخا على الحريات الدينية
https://sarabic.ae/20250625/السلطات-الأرمينية-تعتقل-أعلى-رمز-ديني-في-البلاد-بتهمة-الانقلاب-على-السلطة-1102041853.html
https://sarabic.ae/20250621/ممثل-رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-اعتقال-سامفيل-كارابيتيان-في-أرمينيا-اضطهاد-سياسي-1101910104.html
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العالم, روسيا, أرمينيا, نيكول باشينيان
العالم, روسيا, أرمينيا, نيكول باشينيان
الكرملين: موسكو على اتصال مع يريفان بشأن قضية كارابيتيان
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو على اتصال مع يريفان، بشأن قضية رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، الذي اعتُقل في أرمينيا، الأسبوع الماضي.
وقال بيسكوف، للصحفيين بشأن قضية كارابيتيان: "نعم، بالطبع، نحن على اتصال مع شركائنا في أرمينيا".
وتابع بيسكوف: "بما أن كارابيتيان، مواطن روسي، فإن الاتصالات ذات الصلة جارية"، مشيرًا إلى أن "أرمينيا حليف مهم لروسيا، وقد طوّر البلدان علاقات تعاون متعددة الجوانب".
وحول رأي الكرملين في تصريح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بشأن فشل محاولة انقلاب مزعومة في أرمينيا، أوضح بيسكوف: "هذا، بالطبع، شأن داخلي أرميني، نحن مهتمون بالحفاظ على القانون والنظام في أرمينيا، وأن تكون أرمينيا دولة مزدهرة ومستقرة وصديقة لروسيا".
وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأرمينية رئيس مجموعة الشركات "تاشير" رجل الأعمال الروسي والأرميني سامفيل كارابيتيان
، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".
وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت الشرطة الأرمينية أيضا، المطران باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، وتم اقتياده في سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني الأرميني.
ومن جهته، اعتبر رومان باباين، رئيس تحرير راديو "غوفوريت موسكفا"، أن "ما يحدث في أرمينيا، تحت حكم رئيس الوزراء نيكول باشينيان، جنون مطلق، ويعد انتهاكا صارخا على الحريات الدينية