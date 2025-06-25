https://sarabic.ae/20250625/الكرملين-موسكو-على-اتصال-مع-يريفان-بشأن-قضية-كارابيتيان--1102044200.html

الكرملين: موسكو على اتصال مع يريفان بشأن قضية كارابيتيان

الكرملين: موسكو على اتصال مع يريفان بشأن قضية كارابيتيان

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو على اتصال مع يريفان، بشأن قضية رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، الذي اعتُقل في أرمينيا،... 25.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-25T12:00+0000

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العالم

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أرمينيا

نيكول باشينيان

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وقال بيسكوف، للصحفيين بشأن قضية كارابيتيان: "نعم، بالطبع، نحن على اتصال مع شركائنا في أرمينيا".وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأرمينية رئيس مجموعة الشركات "تاشير" رجل الأعمال الروسي والأرميني سامفيل كارابيتيان، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".ومن جهته، اعتبر رومان باباين، رئيس تحرير راديو "غوفوريت موسكفا"، أن "ما يحدث في أرمينيا، تحت حكم رئيس الوزراء نيكول باشينيان، جنون مطلق، ويعد انتهاكا صارخا على الحريات الدينية

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https://sarabic.ae/20250621/ممثل-رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-اعتقال-سامفيل-كارابيتيان-في-أرمينيا-اضطهاد-سياسي-1101910104.html

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