https://sarabic.ae/20250625/باحث-روسيا-تدعم-إيران-بشكل-كامل-بحقها-في-مواصلة-برنامجها-النووي-السلمي-1102043079.html
باحث: روسيا تدعم إيران بشكل كامل بحقها في مواصلة برنامجها النووي السلمي
باحث: روسيا تدعم إيران بشكل كامل بحقها في مواصلة برنامجها النووي السلمي
سبوتنيك عربي
قال الباحث في الشأن الروسي والعلاقات الدولية سعد خلف، إن "روسيا ستدعم الموقف الإيراني بشكل كامل فيما يتعلّق بحقها في مواصلة برنامجها النووي السلمي". 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T11:39+0000
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وتابع خلف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا منذ البداية أكدت أن إيران ليس لديها برنامج تسليحي نووي، حسب ما يقول الإيرانيون أنفسهم، وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقوم بعمليات التفتيش داخل إيران".وأضاف: "قد تكون روسيا هي اللاعب المأمون الذي يمكن أن يحظى بثقة إيران وإسرائيل للوساطة في هذا الملف مع دعم صيني حتى لا تتصاعد الأمور إلى مواجهة مفتوحة".وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الأربعاء، أن مقترحات موسكو لحل الوضع حول إيران، تم نقلها بالفعل إلى طهران، وكذلك إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، مبديًا أن روسيا مستعدة لمناقشتها مع الأطراف المعنية.وشنت إسرائيل عملية ضد إيران ليلة 13 يونيو/حزيران الجاري، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، استهدفت عمليات القصف الجوي والغارات التي شنتها جماعات التخريب منشآت نووية، وجنرالات، وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية، وأنظمة دفاع جوي، وصواريخ أرض-أرض.ومن جهتها، نفت إيران وجود أي جانب عسكري في مشروعها النووي، وكما صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في 18 يونيو الجاري، فإن مفتشي الوكالة لم يروا أدلة ملموسة على أن إيران تسعى إلى برنامج أسلحة نووية.
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https://sarabic.ae/20250625/لافروف-روسيا-قدمت-مقترحات-بشأن-إيران-وهي-مستعدة-لمناقشتها-1102042254.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, إيران, إسرائيل, برنامج نووي, واشنطن
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, إيران, إسرائيل, برنامج نووي, واشنطن
باحث: روسيا تدعم إيران بشكل كامل بحقها في مواصلة برنامجها النووي السلمي
حصري
قال الباحث في الشأن الروسي والعلاقات الدولية سعد خلف، إن "روسيا ستدعم الموقف الإيراني بشكل كامل فيما يتعلّق بحقها في مواصلة برنامجها النووي السلمي".
وتابع خلف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا منذ البداية أكدت أن إيران ليس لديها برنامج تسليحي نووي، حسب ما يقول الإيرانيون أنفسهم، وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقوم بعمليات التفتيش داخل إيران".
ولفت إلى أن "روسيا كانت مستعدة لاستقبال اليورانيوم المخصّب كحل مرحلي لتجنب التصعيد والحرب التي شُنت على إيران، ولكن وبما أن القصف وقع من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، فالقرار في هذه الحالة سيكون بيد إيران، إن كانت ستوافق أم لا على هذه المسألة".
وشدّد خلف على أن "إيران لا تثق بالولايات المتحدة ولا في سياسة ترامب أبدًا أو أي من القوى الغربية بعد موقفهم المخزي، خلال العدوان الذي استمر أكثر من 12 يوما".
وأضاف: "قد تكون روسيا هي اللاعب المأمون الذي يمكن أن يحظى بثقة إيران وإسرائيل للوساطة في هذا الملف مع دعم صيني حتى لا تتصاعد الأمور إلى مواجهة مفتوحة".
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الأربعاء، أن مقترحات موسكو لحل الوضع حول إيران
، تم نقلها بالفعل إلى طهران، وكذلك إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، مبديًا أن روسيا مستعدة لمناقشتها مع الأطراف المعنية.
ووصف لافروف تصريحات الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران
، بشأن القضية الإيرانية بأنها "مشجعة"، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في اعتبارها مجرد أوهام.
وشنت إسرائيل عملية ضد إيران ليلة 13 يونيو/حزيران الجاري، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري
، استهدفت عمليات القصف الجوي والغارات التي شنتها جماعات التخريب منشآت نووية، وجنرالات، وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية، وأنظمة دفاع جوي، وصواريخ أرض-أرض.
ومن جهتها، نفت إيران وجود أي جانب عسكري في مشروعها النووي، وكما صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في 18 يونيو الجاري، فإن مفتشي الوكالة لم يروا أدلة ملموسة على أن إيران تسعى إلى برنامج أسلحة نووية.