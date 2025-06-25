باحث: روسيا تدعم إيران بشكل كامل بحقها في مواصلة برنامجها النووي السلمي

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250625/باحث-روسيا-تدعم-إيران-بشكل-كامل-بحقها-في-مواصلة-برنامجها-النووي-السلمي-1102043079.html
باحث: روسيا تدعم إيران بشكل كامل بحقها في مواصلة برنامجها النووي السلمي
باحث: روسيا تدعم إيران بشكل كامل بحقها في مواصلة برنامجها النووي السلمي
سبوتنيك عربي
قال الباحث في الشأن الروسي والعلاقات الدولية سعد خلف، إن "روسيا ستدعم الموقف الإيراني بشكل كامل فيما يتعلّق بحقها في مواصلة برنامجها النووي السلمي". 25.06.2025, سبوتنيك عربي
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وتابع خلف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا منذ البداية أكدت أن إيران ليس لديها برنامج تسليحي نووي، حسب ما يقول الإيرانيون أنفسهم، وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقوم بعمليات التفتيش داخل إيران".وأضاف: "قد تكون روسيا هي اللاعب المأمون الذي يمكن أن يحظى بثقة إيران وإسرائيل للوساطة في هذا الملف مع دعم صيني حتى لا تتصاعد الأمور إلى مواجهة مفتوحة".وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الأربعاء، أن مقترحات موسكو لحل الوضع حول إيران، تم نقلها بالفعل إلى طهران، وكذلك إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، مبديًا أن روسيا مستعدة لمناقشتها مع الأطراف المعنية.وشنت إسرائيل عملية ضد إيران ليلة 13 يونيو/حزيران الجاري، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، استهدفت عمليات القصف الجوي والغارات التي شنتها جماعات التخريب منشآت نووية، وجنرالات، وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية، وأنظمة دفاع جوي، وصواريخ أرض-أرض.ومن جهتها، نفت إيران وجود أي جانب عسكري في مشروعها النووي، وكما صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في 18 يونيو الجاري، فإن مفتشي الوكالة لم يروا أدلة ملموسة على أن إيران تسعى إلى برنامج أسلحة نووية.
https://sarabic.ae/20250625/الكرملين-عزم-إيران-تعليق-تعاونها-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-أمر-مثير-للقلق-1102040558.html
https://sarabic.ae/20250625/لافروف-روسيا-قدمت-مقترحات-بشأن-إيران-وهي-مستعدة-لمناقشتها-1102042254.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, إيران, إسرائيل, برنامج نووي, واشنطن
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, إيران, إسرائيل, برنامج نووي, واشنطن

باحث: روسيا تدعم إيران بشكل كامل بحقها في مواصلة برنامجها النووي السلمي

11:39 GMT 25.06.2025
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
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حصري
قال الباحث في الشأن الروسي والعلاقات الدولية سعد خلف، إن "روسيا ستدعم الموقف الإيراني بشكل كامل فيما يتعلّق بحقها في مواصلة برنامجها النووي السلمي".
وتابع خلف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا منذ البداية أكدت أن إيران ليس لديها برنامج تسليحي نووي، حسب ما يقول الإيرانيون أنفسهم، وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقوم بعمليات التفتيش داخل إيران".

ولفت إلى أن "روسيا كانت مستعدة لاستقبال اليورانيوم المخصّب كحل مرحلي لتجنب التصعيد والحرب التي شُنت على إيران، ولكن وبما أن القصف وقع من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، فالقرار في هذه الحالة سيكون بيد إيران، إن كانت ستوافق أم لا على هذه المسألة".

الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
الكرملين: عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "مثير للقلق"
10:24 GMT

وشدّد خلف على أن "إيران لا تثق بالولايات المتحدة ولا في سياسة ترامب أبدًا أو أي من القوى الغربية بعد موقفهم المخزي، خلال العدوان الذي استمر أكثر من 12 يوما".

وأضاف: "قد تكون روسيا هي اللاعب المأمون الذي يمكن أن يحظى بثقة إيران وإسرائيل للوساطة في هذا الملف مع دعم صيني حتى لا تتصاعد الأمور إلى مواجهة مفتوحة".
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الأربعاء، أن مقترحات موسكو لحل الوضع حول إيران، تم نقلها بالفعل إلى طهران، وكذلك إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، مبديًا أن روسيا مستعدة لمناقشتها مع الأطراف المعنية.
ووصف لافروف تصريحات الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بشأن القضية الإيرانية بأنها "مشجعة"، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في اعتبارها مجرد أوهام.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
لافروف: روسيا قدمت مقترحات بشأن إيران وهي مستعدة لمناقشتها
11:15 GMT
وشنت إسرائيل عملية ضد إيران ليلة 13 يونيو/حزيران الجاري، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري، استهدفت عمليات القصف الجوي والغارات التي شنتها جماعات التخريب منشآت نووية، وجنرالات، وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية، وأنظمة دفاع جوي، وصواريخ أرض-أرض.
ومن جهتها، نفت إيران وجود أي جانب عسكري في مشروعها النووي، وكما صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في 18 يونيو الجاري، فإن مفتشي الوكالة لم يروا أدلة ملموسة على أن إيران تسعى إلى برنامج أسلحة نووية.
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