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برلماني ليبي: بعثات الأمم المتحدة لا تخدم إرادة الشعب الليبي وحان وقت تشكيل حكومة قوية
برلماني ليبي: بعثات الأمم المتحدة لا تخدم إرادة الشعب الليبي وحان وقت تشكيل حكومة قوية
سبوتنيك عربي
انتقد عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، دور المبعوثين المتعاقبين للأمم المتحدة في ليبيا، معتبرًا أنهم جاؤوا "لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة وليس لتلبية تطلعات... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T05:41+0000
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وقال التكبالي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "للأسف الشديد، جميع بعثات الأمم المتحدة التي تعاقبت على ليبيا، لم تأتِ من أجل الشعب، بل جاءت لترضي الحكّام وتكرّس وجودهم، بينما يعاني المواطن الليبي يوميًا من تدهور الأوضاع، دون أن يرى أي تغيير حقيقي".وأضاف: "الشعب اليوم يريد التخلص من كل الوجوه البالية، التي ما زالت تتحكم في المشهد السياسي، لكن بعثة الأمم المتحدة تسهم في إطالة أمد الأزمة، من خلال إدارة الوضع بدلًا من حله".وأعرب التكبالي عن خيبة أمله في أداء المبعوثة الأممية الحالية هانا تيته، قائلًا: "لم تقدّم المبعوثة أي جديد، بل تمارس ذات النهج الذي اتبعه من سبقها، دون أن تتمكن من اختراق جوهر الأزمة الليبية بطريقة صحيحة تضمن الاستقرار وتضع حدًا للانقسام".وجاءت تصريحات التكبالي، بعد الإحاطة التي قدمتها هانا تيته، مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مساء أمس الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي، والتي أكدت فيها أن أن "اجتماع لجنة المتابعة الدولية في برلين، شكّل خطوة مهمة لإعادة تنشيط التنسيق الدولي ودعم العملية السياسية الليبية".ولفتت إلى جهود البعثة في التهدئة بعد اشتباكات طرابلس في مايو/ أيار الماضي، وتشكيل لجنتين أمنيتين بإشراف المجلس الرئاسي لضمان الاستقرار.وشددت على حاجة الليبيين إلى انتخابات تُنهي المراحل الانتقالية، مشيرة إلى مشاورات واسعة تقودها البعثة، وستُبنى عليها خارطة طريق تُعرض قريبًا، وأعربت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، عن قلقها من التدهور الاقتصادي والانقسامات المالية في البلاد، داعية إلى موازنة موحّدة وشفافة، واستئناف العمل الإنساني بشكل كامل.
https://sarabic.ae/20250620/برلين-تحتضن-اجتماعا-دوليا-لدعم-الحل-السياسي-في-ليبيا-وتحذر-من-مخاطر-الانقسام-وعودة-العنف-1101893915.html
https://sarabic.ae/20250619/ليبيا-تحتج-رسميا-على-خطوات-يونانية-للتنقيب-عن-ثروات-باطنية-في-مناطق-بحرية-متنازع-عليها-1101838943.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

برلماني ليبي: بعثات الأمم المتحدة لا تخدم إرادة الشعب الليبي وحان وقت تشكيل حكومة قوية

05:41 GMT 25.06.2025
© Sputnik . MAHER EL SHAERYعضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي
عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Sputnik . MAHER EL SHAERY
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انتقد عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، دور المبعوثين المتعاقبين للأمم المتحدة في ليبيا، معتبرًا أنهم جاؤوا "لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة وليس لتلبية تطلعات الشعب".
وقال التكبالي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "للأسف الشديد، جميع بعثات الأمم المتحدة التي تعاقبت على ليبيا، لم تأتِ من أجل الشعب، بل جاءت لترضي الحكّام وتكرّس وجودهم، بينما يعاني المواطن الليبي يوميًا من تدهور الأوضاع، دون أن يرى أي تغيير حقيقي".
وأضاف: "الشعب اليوم يريد التخلص من كل الوجوه البالية، التي ما زالت تتحكم في المشهد السياسي، لكن بعثة الأمم المتحدة تسهم في إطالة أمد الأزمة، من خلال إدارة الوضع بدلًا من حله".
اللجنة الدولية لمتابعة الشأن الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
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وأعرب التكبالي عن خيبة أمله في أداء المبعوثة الأممية الحالية هانا تيته، قائلًا: "لم تقدّم المبعوثة أي جديد، بل تمارس ذات النهج الذي اتبعه من سبقها، دون أن تتمكن من اختراق جوهر الأزمة الليبية بطريقة صحيحة تضمن الاستقرار وتضع حدًا للانقسام".

وأردف: "نعيش في دائرة مفرغة تتكرر كل عام بنفس الطريقة، ولا يمكننا الخروج من هذا النفق المظلم دون إرادة دولية حقيقية"، مضيفًا: "المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة قوية تمتلك القدرة على فرض هيبة الدولة، ولجم التشكيلات المسلحة إذا لزم الأمر حتى بالقوة، من أجل استعادة الأمن وإنقاذ ليبيا من حالة الجمود والاحتراب المستمر".

وجاءت تصريحات التكبالي، بعد الإحاطة التي قدمتها هانا تيته، مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مساء أمس الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي، والتي أكدت فيها أن أن "اجتماع لجنة المتابعة الدولية في برلين، شكّل خطوة مهمة لإعادة تنشيط التنسيق الدولي ودعم العملية السياسية الليبية".
ولفتت إلى جهود البعثة في التهدئة بعد اشتباكات طرابلس في مايو/ أيار الماضي، وتشكيل لجنتين أمنيتين بإشراف المجلس الرئاسي لضمان الاستقرار.
منصة نفطية بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
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19 يونيو, 14:56 GMT
وأعربت تيته عن "القلق إزاء انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أبو سليم، بما في ذلك مقابر جماعية واحتجاز غير قانوني"، كما حذّرت من "استمرار التحشيدات العسكرية وتفاقم الانقسام الأمني"، مطالبة بإصلاحات عاجلة وتوحيد المؤسسات.
وشددت على حاجة الليبيين إلى انتخابات تُنهي المراحل الانتقالية، مشيرة إلى مشاورات واسعة تقودها البعثة، وستُبنى عليها خارطة طريق تُعرض قريبًا، وأعربت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، عن قلقها من التدهور الاقتصادي والانقسامات المالية في البلاد، داعية إلى موازنة موحّدة وشفافة، واستئناف العمل الإنساني بشكل كامل.
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