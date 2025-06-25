https://sarabic.ae/20250625/تشمل-الدفاع-والداخلية-رئيس-الوزراء-الانتقالي-السوداني-يكشف-عن-أول-خطوة-لحكومته-الجديدة-1102033449.html
تشمل الدفاع والداخلية.. رئيس الوزراء الانتقالي السوداني يكشف عن أول خطوة لحكومته الجديدة
تشمل الدفاع والداخلية.. رئيس الوزراء الانتقالي السوداني يكشف عن أول خطوة لحكومته الجديدة
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان كامل إدريس، قرارًا بتعيين الفريق الركن حسن داؤود كبرون كيان، وزيرًا للدفاع، ضمن حكومته الجديدة، التي أعلن أنه سيتم... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T06:04+0000
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وذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، التي أشارت إلى أن إدريس أصدر قراره يوم أمس الثلاثاء، وتضمن أيضا تعيين الفريق شرطة بابكر سمرة، وزيرا للداخلية.ولفتت الوكالة إلى أن "رئيس الوزراء الانتقالي وجّه وزارتي الدفاع والداخلية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار".ويُشار إلى أن تعيين وزيري الدفاع والداخلية عادة ما يتم من قبل المكوّن العسكري في السلطة الانتقالية، وليس من اختصاص رئيس الوزراء، بحسب صحيفة "سودان تربيون"، التي أشارت إلى أنه رغم ذلك، تم إدراج هذه التعيينات ضمن قرارات مجلس الوزراء الانتقالي.ويشهد السودان حربًا داخلية اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
تشمل الدفاع والداخلية.. رئيس الوزراء الانتقالي السوداني يكشف عن أول خطوة لحكومته الجديدة
أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان كامل إدريس، قرارًا بتعيين الفريق الركن حسن داؤود كبرون كيان، وزيرًا للدفاع، ضمن حكومته الجديدة، التي أعلن أنه سيتم تعيين وزرائها بصورة تدريجية.
وذكرت ذلك وكالة
الأنباء السودانية "سونا"، التي أشارت إلى أن إدريس أصدر قراره يوم أمس الثلاثاء، وتضمن أيضا تعيين الفريق شرطة بابكر سمرة، وزيرا للداخلية.
ولفتت الوكالة إلى أن "رئيس الوزراء الانتقالي وجّه وزارتي الدفاع والداخلية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار".
ويأتي هذا القرار بعد إعلان إدريس، في 19 يونيو/ حزيران الجاري، عن تشكيل حكومة انتقالية
تضم 22 وزيرًا من المستقلين غير الحزبيين، سيتم تعيينهم بشكل تدريجي.
ويُشار إلى أن تعيين وزيري الدفاع والداخلية عادة ما يتم من قبل المكوّن العسكري في السلطة الانتقالية، وليس من اختصاص رئيس الوزراء، بحسب صحيفة "سودان تربيون"، التي أشارت إلى أنه رغم ذلك، تم إدراج هذه التعيينات ضمن قرارات مجلس الوزراء الانتقالي.
ويشهد السودان
حربًا داخلية اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.