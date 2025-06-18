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تهديدات أمنية وصحية تعيق عودة 19 مليون طالب إلى المدارس في السودان

تهديدات أمنية وصحية تعيق عودة 19 مليون طالب إلى المدارس في السودان

سبوتنيك عربي

تواجه عودة أكثر من 19 مليون طالب وطالبة في السودان إلى فصولهم الدراسية بعد انقطاع دام عامين بسبب الحرب مخاطر جسيمة، في ظل تردي الأوضاع الأمنية وانتشار... 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T14:51+0000

2025-06-18T14:51+0000

2025-06-18T14:51+0000

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وتتصاعد المخاوف مع اتجاه سلطات ولاية الخرطوم، التي تضم أكثر من نصف مدارس البلاد و70% من مؤسسات التعليم العالي البالغ عددها 155 مؤسسة، إلى فتح المدارس والجامعات رغم التحديات الخطيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وحذّرت لجنة معلمي السودان من قرار السلطات المحلية في ولاية الخرطوم ومناطق أخرى باستدعاء العاملين في المدارس للعودة إلى عملهم، مشيرة إلى أن العديد من المدارس تحتوي على أجسام متفجرة ومقابر جماعية، فضلًا عن شح خدمات المياه والكهرباء.وكانت سلطات ولاية الخرطوم وولايات أخرى قد أعلنت استئناف العمل الرسمي في المدارس ابتداء من يوم الأحد المقبل، مع اعتبار أي تأخير في الحضور تغيبًا عن العمل.ونبّهت اللجنة إلى تفشي الأوبئة في ظل عدم إعلان وزارة الصحة انتهاءها، معتبرة أن قرار العودة "يهدد حياة العاملين وأسرهم". كما أشارت إلى أزمة الخدمات الأساسية، حيث تعاني العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة، بل وانقطاعها كليًا في بعض المناطق منذ بداية الحرب.يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من تداعيات الصراع الدائر، ما يزيد من صعوبة إعادة تأهيل القطاع التعليمي واستئناف الدراسة بشكل آمن.

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