تهديدات أمنية وصحية تعيق عودة 19 مليون طالب إلى المدارس في السودان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250618/تهديدات-أمنية-وصحية-تعيق-عودة-19-مليون-طالب-إلى-المدارس-في-السودان-1101797700.html
تهديدات أمنية وصحية تعيق عودة 19 مليون طالب إلى المدارس في السودان
تهديدات أمنية وصحية تعيق عودة 19 مليون طالب إلى المدارس في السودان
سبوتنيك عربي
تواجه عودة أكثر من 19 مليون طالب وطالبة في السودان إلى فصولهم الدراسية بعد انقطاع دام عامين بسبب الحرب مخاطر جسيمة، في ظل تردي الأوضاع الأمنية وانتشار... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T14:51+0000
2025-06-18T14:51+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099581583_0:10:540:314_1920x0_80_0_0_78c6a762158869b74a01ab2dc1b44ec3.jpg
وتتصاعد المخاوف مع اتجاه سلطات ولاية الخرطوم، التي تضم أكثر من نصف مدارس البلاد و70% من مؤسسات التعليم العالي البالغ عددها 155 مؤسسة، إلى فتح المدارس والجامعات رغم التحديات الخطيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وحذّرت لجنة معلمي السودان من قرار السلطات المحلية في ولاية الخرطوم ومناطق أخرى باستدعاء العاملين في المدارس للعودة إلى عملهم، مشيرة إلى أن العديد من المدارس تحتوي على أجسام متفجرة ومقابر جماعية، فضلًا عن شح خدمات المياه والكهرباء.وكانت سلطات ولاية الخرطوم وولايات أخرى قد أعلنت استئناف العمل الرسمي في المدارس ابتداء من يوم الأحد المقبل، مع اعتبار أي تأخير في الحضور تغيبًا عن العمل.ونبّهت اللجنة إلى تفشي الأوبئة في ظل عدم إعلان وزارة الصحة انتهاءها، معتبرة أن قرار العودة "يهدد حياة العاملين وأسرهم". كما أشارت إلى أزمة الخدمات الأساسية، حيث تعاني العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة، بل وانقطاعها كليًا في بعض المناطق منذ بداية الحرب.يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من تداعيات الصراع الدائر، ما يزيد من صعوبة إعادة تأهيل القطاع التعليمي واستئناف الدراسة بشكل آمن.
https://sarabic.ae/20250616/تحذير-أممي-من-تفشي-الكوليرا-على-نطاق-واسع-في-السودان-1101705909.html
https://sarabic.ae/20250615/1200-ضحية-لأزمة-الجوع-في-السودان-وتهديد-بخطر-واسع-النطاق-1101687985.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099581583_54:0:486:324_1920x0_80_0_0_062645bd1695b18711afcdb182077c53.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار

تهديدات أمنية وصحية تعيق عودة 19 مليون طالب إلى المدارس في السودان

14:51 GMT 18.06.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
تواجه عودة أكثر من 19 مليون طالب وطالبة في السودان إلى فصولهم الدراسية بعد انقطاع دام عامين بسبب الحرب مخاطر جسيمة، في ظل تردي الأوضاع الأمنية وانتشار المتفجرات والجثامين المتحللة في ساحات المدارس والجامعات، بالإضافة إلى تفشي الأوبئة.
وتتصاعد المخاوف مع اتجاه سلطات ولاية الخرطوم، التي تضم أكثر من نصف مدارس البلاد و70% من مؤسسات التعليم العالي البالغ عددها 155 مؤسسة، إلى فتح المدارس والجامعات رغم التحديات الخطيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وحذّرت لجنة معلمي السودان من قرار السلطات المحلية في ولاية الخرطوم ومناطق أخرى باستدعاء العاملين في المدارس للعودة إلى عملهم، مشيرة إلى أن العديد من المدارس تحتوي على أجسام متفجرة ومقابر جماعية، فضلًا عن شح خدمات المياه والكهرباء.
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
تحذير أممي من تفشي الكوليرا على نطاق واسع في السودان
16 يونيو, 09:11 GMT
وكانت سلطات ولاية الخرطوم وولايات أخرى قد أعلنت استئناف العمل الرسمي في المدارس ابتداء من يوم الأحد المقبل، مع اعتبار أي تأخير في الحضور تغيبًا عن العمل.
ووصفت لجنة المعلمين القرار بأنه "مخالف للقوانين الدولية"، التي تشترط توفير بيئة آمنة وضمان السلامة المهنية ودفع الرواتب، وأكدت في بيان لها أن "العاملين في القطاع التعليمي لم يغيبوا بمحض إرادتهم، بل عانوا من التشرد والنزوح بسبب الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، مما أدى إلى حرمانهم من رواتبهم وتعرضهم لمخاطر الجوع والمرض".
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2025
1200 ضحية لأزمة الجوع في السودان وتهديد بخطر واسع النطاق
15 يونيو, 15:27 GMT
وأشارت اللجنة إلى أن "العديد من المدارس تعاني من تصدعات هيكلية وانتشار المتفجرات، دون قيام السلطات بإجراء فحوصات هندسية أو تعقيم المباني"، وأضافت: "بعض المدارس تحولت إلى مقابر، ولم يتم نقل الرفات أو تطهيرها".
ونبّهت اللجنة إلى تفشي الأوبئة في ظل عدم إعلان وزارة الصحة انتهاءها، معتبرة أن قرار العودة "يهدد حياة العاملين وأسرهم". كما أشارت إلى أزمة الخدمات الأساسية، حيث تعاني العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة، بل وانقطاعها كليًا في بعض المناطق منذ بداية الحرب.
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من تداعيات الصراع الدائر، ما يزيد من صعوبة إعادة تأهيل القطاع التعليمي واستئناف الدراسة بشكل آمن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيلأمس, 21:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала