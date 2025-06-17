https://sarabic.ae/20250617/الجيش-السوداني-يتصدى-لهجوم-الشعبية-في-كردفان-ويستولي-على-عتاد-وأسلحة-لها-1101756086.html

الجيش السوداني يتصدى لهجوم "الشعبية" في كردفان ويستولي على عتاد وأسلحة لها

الجيش السوداني يتصدى لهجوم "الشعبية" في كردفان ويستولي على عتاد وأسلحة لها

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد الركن نبيل عبد الله، اليوم الثلاثاء، عن تصدي القوات المسلحة لهجوم شنته "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال"، بقيادة... 17.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-17T16:40+0000

2025-06-17T16:40+0000

2025-06-17T16:40+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097726045_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_288af94b9cdd1939a35dca6ac01a46d2.jpg

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، مساء اليوم الثلاثاء، أنه خلال تلك الفترة تواصلت المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة بابنوسة بغرب كردفان لليوم الثاني على التوالي.وقال عبد الله، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء: "بفضل الله وتوفيقه تمكّنت قواتنا بالفرقة 14 مشاة، كادوقلي اليوم من صد هجوم متمردي الحركة الشعبية على محطة الدشول، حيث دمرت العدو واستلمت أسلحة وعربات قتالية وثلاث دبابات".في وقت، أكد موقع "سودان تريبيون"، أن "الحركة الشعبية تسعى مجددا لعزل كادقلي عاصمة جنوب كردفان عن الدلنج، بعد تمكن الجيش في فبراير (شباط) الماضي، من ربط المدينتين بفتح الطريق القومي الواصل بينهما بعد دحر الجيش الشعبي، الذي يقوده عبد العزيز الحلو".بينما قالت مصادر عسكرية إن "المواجهات بين الجيش والدعم السريع استمرت لليوم الثاني على التوالي، في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان".واستأنفت قوات الدعم السريع، أمس الاثنين، عملياتها العسكرية الرامية للسيطرة على قيادة الجيش بولاية غرب كردفان، بعد توقف دام أكثر من عام.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250522/الحكومة-السودانية-القرار-الأمريكي-بفرض-عقوبات-جديدة-على-السودان-ابتزاز-سياسي-1100877352.html

https://sarabic.ae/20250616/تحذير-أممي-من-تفشي-الكوليرا-على-نطاق-واسع-في-السودان-1101705909.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار