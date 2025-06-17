الجيش السوداني يتصدى لهجوم "الشعبية" في كردفان ويستولي على عتاد وأسلحة لها

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
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صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250617/الجيش-السوداني-يتصدى-لهجوم-الشعبية-في-كردفان-ويستولي-على-عتاد-وأسلحة-لها-1101756086.html
الجيش السوداني يتصدى لهجوم "الشعبية" في كردفان ويستولي على عتاد وأسلحة لها
الجيش السوداني يتصدى لهجوم "الشعبية" في كردفان ويستولي على عتاد وأسلحة لها
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد الركن نبيل عبد الله، اليوم الثلاثاء، عن تصدي القوات المسلحة لهجوم شنته "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال"، بقيادة... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T16:40+0000
2025-06-17T16:40+0000
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وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، مساء اليوم الثلاثاء، أنه خلال تلك الفترة تواصلت المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة بابنوسة بغرب كردفان لليوم الثاني على التوالي.وقال عبد الله، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء: "بفضل الله وتوفيقه تمكّنت قواتنا بالفرقة 14 مشاة، كادوقلي اليوم من صد هجوم متمردي الحركة الشعبية على محطة الدشول، حيث دمرت العدو واستلمت أسلحة وعربات قتالية وثلاث دبابات".في وقت، أكد موقع "سودان تريبيون"، أن "الحركة الشعبية تسعى مجددا لعزل كادقلي عاصمة جنوب كردفان عن الدلنج، بعد تمكن الجيش في فبراير (شباط) الماضي، من ربط المدينتين بفتح الطريق القومي الواصل بينهما بعد دحر الجيش الشعبي، الذي يقوده عبد العزيز الحلو".بينما قالت مصادر عسكرية إن "المواجهات بين الجيش والدعم السريع استمرت لليوم الثاني على التوالي، في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان".واستأنفت قوات الدعم السريع، أمس الاثنين، عملياتها العسكرية الرامية للسيطرة على قيادة الجيش بولاية غرب كردفان، بعد توقف دام أكثر من عام.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250522/الحكومة-السودانية-القرار-الأمريكي-بفرض-عقوبات-جديدة-على-السودان-ابتزاز-سياسي-1100877352.html
https://sarabic.ae/20250616/تحذير-أممي-من-تفشي-الكوليرا-على-نطاق-واسع-في-السودان-1101705909.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش السوداني يتصدى لهجوم "الشعبية" في كردفان ويستولي على عتاد وأسلحة لها

16:40 GMT 17.06.2025
© Sputnikالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد الركن نبيل عبد الله، اليوم الثلاثاء، عن تصدي القوات المسلحة لهجوم شنته "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال"، بقيادة عبد العزيز الحلو، على منطقة في الطريق بين كادقلي والدلنج بولاية جنوب كردفان.
وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، مساء اليوم الثلاثاء، أنه خلال تلك الفترة تواصلت المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة بابنوسة بغرب كردفان لليوم الثاني على التوالي.
وقال عبد الله، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء: "بفضل الله وتوفيقه تمكّنت قواتنا بالفرقة 14 مشاة، كادوقلي اليوم من صد هجوم متمردي الحركة الشعبية على محطة الدشول، حيث دمرت العدو واستلمت أسلحة وعربات قتالية وثلاث دبابات".
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
ال‏حكومة السودانية: العقوبات الأمريكية استهدفت الجيش بعد إنجازات ميدانية غيرت واقع المعركة
22 مايو, 23:17 GMT
في وقت، أكد موقع "سودان تريبيون"، أن "الحركة الشعبية تسعى مجددا لعزل كادقلي عاصمة جنوب كردفان عن الدلنج، بعد تمكن الجيش في فبراير (شباط) الماضي، من ربط المدينتين بفتح الطريق القومي الواصل بينهما بعد دحر الجيش الشعبي، الذي يقوده عبد العزيز الحلو".
وأشار إلى أن "مدن جنوب كردفان الرئيسية تعاني من أزمة إنسانية كبيرة نتج عنها الإبلاغ عن حالات مجاعة ناجمة عن الانعدام الكبير في السلع الأساسية والغذائية والدوائية، على خلفية الحصار الذي فرضته خارطة السيطرة لأطراف النزاع العسكري بولاية جنوب كردفان، وهي الجيش وقوات الدعم السريع، فضلا عن الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو".
بينما قالت مصادر عسكرية إن "المواجهات بين الجيش والدعم السريع استمرت لليوم الثاني على التوالي، في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان".
واستأنفت قوات الدعم السريع، أمس الاثنين، عملياتها العسكرية الرامية للسيطرة على قيادة الجيش بولاية غرب كردفان، بعد توقف دام أكثر من عام.
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
تحذير أممي من تفشي الكوليرا على نطاق واسع في السودان
أمس, 09:11 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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