https://sarabic.ae/20250617/الجيش-السوداني-يتصدى-لهجوم-الشعبية-في-كردفان-ويستولي-على-عتاد-وأسلحة-لها-1101756086.html
الجيش السوداني يتصدى لهجوم "الشعبية" في كردفان ويستولي على عتاد وأسلحة لها
الجيش السوداني يتصدى لهجوم "الشعبية" في كردفان ويستولي على عتاد وأسلحة لها
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد الركن نبيل عبد الله، اليوم الثلاثاء، عن تصدي القوات المسلحة لهجوم شنته "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال"، بقيادة... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T16:40+0000
2025-06-17T16:40+0000
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وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، مساء اليوم الثلاثاء، أنه خلال تلك الفترة تواصلت المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة بابنوسة بغرب كردفان لليوم الثاني على التوالي.وقال عبد الله، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء: "بفضل الله وتوفيقه تمكّنت قواتنا بالفرقة 14 مشاة، كادوقلي اليوم من صد هجوم متمردي الحركة الشعبية على محطة الدشول، حيث دمرت العدو واستلمت أسلحة وعربات قتالية وثلاث دبابات".في وقت، أكد موقع "سودان تريبيون"، أن "الحركة الشعبية تسعى مجددا لعزل كادقلي عاصمة جنوب كردفان عن الدلنج، بعد تمكن الجيش في فبراير (شباط) الماضي، من ربط المدينتين بفتح الطريق القومي الواصل بينهما بعد دحر الجيش الشعبي، الذي يقوده عبد العزيز الحلو".بينما قالت مصادر عسكرية إن "المواجهات بين الجيش والدعم السريع استمرت لليوم الثاني على التوالي، في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان".واستأنفت قوات الدعم السريع، أمس الاثنين، عملياتها العسكرية الرامية للسيطرة على قيادة الجيش بولاية غرب كردفان، بعد توقف دام أكثر من عام.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجيش السوداني يتصدى لهجوم "الشعبية" في كردفان ويستولي على عتاد وأسلحة لها
أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد الركن نبيل عبد الله، اليوم الثلاثاء، عن تصدي القوات المسلحة لهجوم شنته "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال"، بقيادة عبد العزيز الحلو، على منطقة في الطريق بين كادقلي والدلنج بولاية جنوب كردفان.
وذكرت وكالة
السودان للأنباء (سونا)، مساء اليوم الثلاثاء، أنه خلال تلك الفترة تواصلت المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة بابنوسة بغرب كردفان لليوم الثاني على التوالي.
وقال عبد الله، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء: "بفضل الله وتوفيقه تمكّنت قواتنا بالفرقة 14 مشاة، كادوقلي اليوم من صد هجوم متمردي الحركة الشعبية على محطة الدشول، حيث دمرت العدو واستلمت أسلحة وعربات قتالية وثلاث دبابات".
في وقت، أكد موقع
"سودان تريبيون"، أن "الحركة الشعبية تسعى مجددا لعزل كادقلي عاصمة جنوب كردفان عن الدلنج، بعد تمكن الجيش في فبراير (شباط) الماضي، من ربط المدينتين بفتح الطريق القومي الواصل بينهما بعد دحر الجيش الشعبي، الذي يقوده عبد العزيز الحلو".
وأشار إلى أن "مدن جنوب كردفان الرئيسية تعاني من أزمة إنسانية كبيرة نتج عنها الإبلاغ عن حالات مجاعة ناجمة عن الانعدام الكبير في السلع الأساسية والغذائية والدوائية، على خلفية الحصار الذي فرضته خارطة السيطرة لأطراف النزاع العسكري بولاية جنوب كردفان، وهي الجيش وقوات الدعم السريع، فضلا عن الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو".
بينما قالت مصادر عسكرية إن "المواجهات بين الجيش والدعم السريع استمرت لليوم الثاني على التوالي، في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان".
واستأنفت قوات الدعم السريع
، أمس الاثنين، عملياتها العسكرية الرامية للسيطرة على قيادة الجيش بولاية غرب كردفان، بعد توقف دام أكثر من عام.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية
والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.