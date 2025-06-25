https://sarabic.ae/20250625/دبلوماسية-أرمينية-الآلة-القمعية-انطلقت-وستؤدي-إلى-نتائج-عكسية-1102044331.html

دبلوماسية أرمينية: الآلة القمعية انطلقت وستؤدي إلى نتائج عكسية

دبلوماسية أرمينية: الآلة القمعية انطلقت وستؤدي إلى نتائج عكسية

سبوتنيك عربي

أكدت دزيونيك أغاجانيان، عضو مجلس الدبلوماسيين الأرمينيين، والسفيرة السابقة لأرمينيا لدى هولندا، أن "الآلة القمعية قد تم تشغيلها بالفعل (في أرمينيا)، إذ لم يتبق... 25.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-25T12:10+0000

2025-06-25T12:10+0000

2025-06-25T12:10+0000

روسيا

أرمينيا

نيكول باشينيان

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تقارير سبوتنيك

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وقالت أغادجانيان في حديث لـ"سبوتنيك": "رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، يحاول الإيحاء بأن سلطته تتعرض لتهديدات"، وأضافت: "الأساليب التي يستخدمونها غير مقبولة".وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني الأرميني، المطران باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان.وقال المطران غالستانيان، قبل الدخول في سيارة تابعة لجهاز الأمن، موجهًا كلامه لباشينيان: "أيها الشرير، اسمع جيدا، مهما فعلت، لم يتبقَ لك سوى وقت قصير.. اصبر.. سنصل".وكان باشينيان، قد أعلن في وقت سابق، عن "وجود خطة معارضة لتنفيذ انقلاب في البلاد"، التصريحات التي أثارت سخرية شخصيات معارضة أرمينية.

https://sarabic.ae/20250625/السلطات-الأرمينية-تعتقل-أعلى-رمز-ديني-في-البلاد-بتهمة-الانقلاب-على-السلطة-1102041853.html

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روسيا, أرمينيا, نيكول باشينيان, قمع, اعتقالات, الكنيسة الأرثوذكسية, تقارير سبوتنيك, حصري