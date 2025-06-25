دبلوماسية أرمينية: الآلة القمعية انطلقت وستؤدي إلى نتائج عكسية
© Sputnikعضو مجلس الدبلوماسيين الأرمينيين، والسفيرة السابقة لأرمينيا لدى هولندا، دزيونيك أغاجانيان
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أكدت دزيونيك أغاجانيان، عضو مجلس الدبلوماسيين الأرمينيين، والسفيرة السابقة لأرمينيا لدى هولندا، أن "الآلة القمعية قد تم تشغيلها بالفعل (في أرمينيا)، إذ لم يتبق أي أدوات أخرى".
وقالت أغادجانيان في حديث لـ"سبوتنيك": "رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، يحاول الإيحاء بأن سلطته تتعرض لتهديدات"، وأضافت: "الأساليب التي يستخدمونها غير مقبولة".
وتابعت: "يمكنني القول إن ذلك سيؤدي إلى نتيجة عكسية، لأن سجن الناس تحت وطأة اتهامات مضللة ومختلقة، ووفقا لمنطق مجتمعنا وأمتنا، لن تؤدي إلا إلى نتائج معاكسة".
📹لقطات جديدة من اعتقال المطران باغرات غالستانيان— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 25, 2025
وقال المطران غالستانيان، قبل الدخول في سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني الأرميني، متوجها بكلامه لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان: "أيها الشرير، اسمع جيدًا، مهما فعلت، لم يتبقَ لك سوى وقت قصير. اصبر، سنصل" https://t.co/LVJDBqM1tQ pic.twitter.com/q4zG9XarZX
وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني الأرميني، المطران باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان.
وقال المطران غالستانيان، قبل الدخول في سيارة تابعة لجهاز الأمن، موجهًا كلامه لباشينيان: "أيها الشرير، اسمع جيدا، مهما فعلت، لم يتبقَ لك سوى وقت قصير.. اصبر.. سنصل".
وزعمت لجنة التحقيق الأرمينية، اليوم الأربعاء، أن حركة "النضال المقدس"، التي قادها غالستانيان، في احتجاجات عام 2024، للمطالبة باستقالة باشينيان، "تعد لهجمات إرهابية للاستيلاء على السلطة".
وكان باشينيان، قد أعلن في وقت سابق، عن "وجود خطة معارضة لتنفيذ انقلاب في البلاد"، التصريحات التي أثارت سخرية شخصيات معارضة أرمينية.