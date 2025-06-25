دراسة: الأرض تنبض تحت أفريقيا تمهيدا لتشكيل محيط جديد

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20250625/دراسة-الأرض-تنبض-تحت-أفريقيا-تمهيدا-لتشكيل-محيط-جديد-1102068187.html
دراسة: الأرض تنبض تحت أفريقيا تمهيدا لتشكيل محيط جديد
دراسة: الأرض تنبض تحت أفريقيا تمهيدا لتشكيل محيط جديد
سبوتنيك عربي
اكتشف باحثون من جامعة سوانسي في بريطانيا نبضا عميقا يشبه دقات القلب ينبض تحت قارة أفريقيا، حيث تلتقي ثلاث صفائح تكتونية في منطقة "أفار الثلاثية" في إثيوبيا. 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T19:21+0000
2025-06-25T19:21+0000
مجتمع
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وقال موقع "ساينس أليرت" إن هذا النبض تنتج عنه صهارة تصعد بقوة من الأسفل، مما يتسبب في تمزق القشرة الأرضية ببطء، في مراحل مبكرة من تشكيل حوض محيطي جديد.وبتحليل العلامات الكيميائية للبراكين حول هذه المنطقة، حاول فريق بقيادة الجيولوجية إيما واتس، من جامعة سوانسي في المملكة المتحدة، فهم هذه العملية الجيولوجية العنيفة بشكل أفضل.تقول واتس: "وجدنا أن الوشاح (طبقة الأرض تحت القشرة) تحت أفار ليس موحدًا أو ساكنًا – بل ينبض، وهذه النبضات تحمل بصمات كيميائية مميزة، هذه النبضات الصاعدة من الوشاح المنصهر جزئيًا تتشكل بواسطة الصفائح المتصدعة أعلاه، وهذا أمر بالغ الأهمية لفهمنا للتفاعل بين باطن الأرض وسطحها."تخضع قشرة كوكبنا لعملية تجديد مستمرة، حيث تتحرك الصفائح التكتونية وتتصادم وحتى تنزلق تحت بعضها البعض. وتُعد مناطق التقاء هذه الصفائح بؤرًا ساخنة للنشاط الجيولوجي، حيث تنتشر البراكين التي تعيد تشكيل السطح من الأسفل.في منطقة تقاطع أفار، تلتقي الصفيحة العربية والنوبية والصومالية، حيث تتباعد كل منها في اتجاهات مختلفة، مما يخلق فجوة متسعة تحت مثلث أفار.ومع ترقق القشرة الأرضية هناك، من المتوقع أن ينخفض السطح تحت مستوى البحر، مما سيؤدي إلى تشكيل حوض محيطي جديد قبالة البحر الأحمر.ولأنه لا يمكن حفر الأرض لدراسة الوشاح مباشرة، لجأ الفريق إلى تحليل المواد البركانية التي قذفتها البراكين من الأعماق إلى السطح. وقاموا بجمع 130 عينة من الصخور البركانية من منطقة أفار وصدع إثيوبيا الرئيسي، وأجروا تحليلات كيميائية متقدمة، مدعومة بنمذجة حاسوبية، لفهم النشاط الجيولوجي تحت المثلث.كشفت النتائج عن وجود خطوط كيميائية مميزة متكررة عبر نظام الصدع، ناتجة عن عمود غير متماثل من المواد يرتفع من الوشاح.تشير هذه إلى أن أعمدة الوشاح وتياراته الصاعدة تتأثر بحركة الصفائح التكتونية أعلاه – وهو اكتشاف قد يغير طريقة فهمنا للنشاط البركاني والزلزالي وتفكك القارات.
https://sarabic.ae/20250603/بعد-عدة-هزات-أرضية-مؤخرا-هل-دخلت-مصر-حزام-الزلازل؟-1101248479.html
https://sarabic.ae/20250610/ضحايا-الزلزال-أسر-مغربية-تواجه-مصاعب-عدة-دون-منازل-1101520773.html
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علوم, منوعات, الأخبار
علوم, منوعات, الأخبار

دراسة: الأرض تنبض تحت أفريقيا تمهيدا لتشكيل محيط جديد

19:21 GMT 25.06.2025
© Roscosmos/Sergey Volkovمشهد يطل على قارة أفريقيا من محطة الفضاء الدولية
مشهد يطل على قارة أفريقيا من محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Roscosmos/Sergey Volkov
تابعنا عبر
اكتشف باحثون من جامعة سوانسي في بريطانيا نبضا عميقا يشبه دقات القلب ينبض تحت قارة أفريقيا، حيث تلتقي ثلاث صفائح تكتونية في منطقة "أفار الثلاثية" في إثيوبيا.
وقال موقع "ساينس أليرت" إن هذا النبض تنتج عنه صهارة تصعد بقوة من الأسفل، مما يتسبب في تمزق القشرة الأرضية ببطء، في مراحل مبكرة من تشكيل حوض محيطي جديد.
وبتحليل العلامات الكيميائية للبراكين حول هذه المنطقة، حاول فريق بقيادة الجيولوجية إيما واتس، من جامعة سوانسي في المملكة المتحدة، فهم هذه العملية الجيولوجية العنيفة بشكل أفضل.
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تقول واتس: "وجدنا أن الوشاح (طبقة الأرض تحت القشرة) تحت أفار ليس موحدًا أو ساكنًا – بل ينبض، وهذه النبضات تحمل بصمات كيميائية مميزة، هذه النبضات الصاعدة من الوشاح المنصهر جزئيًا تتشكل بواسطة الصفائح المتصدعة أعلاه، وهذا أمر بالغ الأهمية لفهمنا للتفاعل بين باطن الأرض وسطحها."
تخضع قشرة كوكبنا لعملية تجديد مستمرة، حيث تتحرك الصفائح التكتونية وتتصادم وحتى تنزلق تحت بعضها البعض. وتُعد مناطق التقاء هذه الصفائح بؤرًا ساخنة للنشاط الجيولوجي، حيث تنتشر البراكين التي تعيد تشكيل السطح من الأسفل.
في منطقة تقاطع أفار، تلتقي الصفيحة العربية والنوبية والصومالية، حيث تتباعد كل منها في اتجاهات مختلفة، مما يخلق فجوة متسعة تحت مثلث أفار.
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ومع ترقق القشرة الأرضية هناك، من المتوقع أن ينخفض السطح تحت مستوى البحر، مما سيؤدي إلى تشكيل حوض محيطي جديد قبالة البحر الأحمر.
ولأنه لا يمكن حفر الأرض لدراسة الوشاح مباشرة، لجأ الفريق إلى تحليل المواد البركانية التي قذفتها البراكين من الأعماق إلى السطح. وقاموا بجمع 130 عينة من الصخور البركانية من منطقة أفار وصدع إثيوبيا الرئيسي، وأجروا تحليلات كيميائية متقدمة، مدعومة بنمذجة حاسوبية، لفهم النشاط الجيولوجي تحت المثلث.
كشفت النتائج عن وجود خطوط كيميائية مميزة متكررة عبر نظام الصدع، ناتجة عن عمود غير متماثل من المواد يرتفع من الوشاح.
تشير هذه إلى أن أعمدة الوشاح وتياراته الصاعدة تتأثر بحركة الصفائح التكتونية أعلاه – وهو اكتشاف قد يغير طريقة فهمنا للنشاط البركاني والزلزالي وتفكك القارات.
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