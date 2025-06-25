https://sarabic.ae/20250625/مصدر-لـسبوتنيك-تركيا-بصدد-إطلاع-الناتو-على-مبادراتها-للسلام-حول-أوكرانيا-في-قمة-لاهاي-1102032245.html
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا بصدد إطلاع الناتو على مبادراتها للسلام حول أوكرانيا في قمة لاهاي
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا بصدد إطلاع الناتو على مبادراتها للسلام حول أوكرانيا في قمة لاهاي
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن تركيا تتوقع من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، دعم مبادراتها السلمية بشأن أوكرانيا، وعملية التفاوض،... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T05:13+0000
2025-06-25T05:13+0000
2025-06-25T05:13+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال المصدر للوكالة: "خلال اللقاءات الثنائية للسيد الرئيس (التركي رجب طيب أردوغان) في إطار قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، ستُبلغ تركيا الحلف بالمبادرات، وستعتمد على دعم عملية التفاوض ومبادرات تركيا للتسوية النهائية للصراع".وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، أن بلاده تخطط لخطوات جديدة بشأن مواصلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إسطنبول.وقال أردوغان لصحفيين في العاصمة أنقرة، قبيل مغادرته إلى قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي: "نؤمن بأنه من الممكن توصل روسيا إلى سلام عادل، ونخطط لاتخاذ خطوات جديدة بشأن مواصلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إسطنبول".وأوضح أن جهود تركيا لإنهاء هذا الصراع معروفة للجميع.وقال: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا من أجل السلام بين أوكرانيا وروسيا. نحن دولة تحظى بثقة كلا البلدين. لقد أحرزنا تقدمًا ملموسًا. وتُعد مفاوضات إسطنبول من أهم الخطوات، والآن نريد أن نسلك الطريق الذي سينهي الحرب. هذه الحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".الرئيس التركي لوزير الخارجية الإيراني: المنطقة لا تحتمل حربا جديدة والحل عبر المفاوضات النووية
https://sarabic.ae/20250620/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-عودة-مجموعة-أخرى-من-العسكريين-الروس-في-إطار-اتفاقيات-إسطنبول-1101874599.html
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أخبار تركيا اليوم, الناتو
أخبار تركيا اليوم, الناتو
مصدر لـ"سبوتنيك": تركيا بصدد إطلاع الناتو على مبادراتها للسلام حول أوكرانيا في قمة لاهاي
أفاد مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن تركيا تتوقع من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، دعم مبادراتها السلمية بشأن أوكرانيا، وعملية التفاوض، وستبلغ الحلف بها في القمة المقررة في لاهاي.
وقال المصدر للوكالة: "خلال اللقاءات الثنائية للسيد الرئيس (التركي رجب طيب أردوغان) في إطار قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، ستُبلغ تركيا الحلف بالمبادرات، وستعتمد على دعم عملية التفاوض ومبادرات تركيا للتسوية النهائية للصراع".
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، أن بلاده تخطط لخطوات جديدة بشأن مواصلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إسطنبول.
وقال أردوغان لصحفيين في العاصمة أنقرة، قبيل مغادرته إلى قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي: "نؤمن بأنه من الممكن توصل روسيا إلى سلام عادل، ونخطط لاتخاذ خطوات جديدة بشأن مواصلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إسطنبول".
وأضاف الرئيس التركي، أن تسوية "الصراع" الأوكراني، ستكون على أجندة قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي.
وأوضح أن جهود تركيا لإنهاء هذا الصراع معروفة للجميع.
وقال: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا من أجل السلام بين أوكرانيا وروسيا. نحن دولة تحظى بثقة كلا البلدين. لقد أحرزنا تقدمًا ملموسًا. وتُعد مفاوضات إسطنبول من أهم الخطوات، والآن نريد أن نسلك الطريق الذي سينهي الحرب. هذه الحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".