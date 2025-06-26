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إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
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البيت الأبيض: نسير على المسار الدبلوماسي حاليا مع إيران ونتطلع لسلام طويل الأمد بالمنطقة
البيت الأبيض: نسير على المسار الدبلوماسي حاليا مع إيران ونتطلع لسلام طويل الأمد بالمنطقة
سبوتنيك عربي
أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الخميس، أن أمريكا تسير حاليا في اتجاه دبلوماسي مع إيران، مشيرة إلى أن فريق الرئيس الأمريكي، دونالد... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T17:51+0000
2025-06-26T17:51+0000
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وأوضحت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، أن "ترامب والمبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على تواصل مستمر مع الإيرانيين، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء الخليجيين والعرب في المنطقة".وأضافت أن "الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق سلام دائم ومستقر في الشرق الأوسط"، مشددة على أن "الرئيس ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما. ومنذ 12 نيسان/ أبريل 2025، عقدت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان وصفت بالإيجابية، كان آخرها في 23 مايو/ أيار الماضي، إلا أن التباين لا يزال قويا بينهما في ما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية. وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.وبدأت هذه المفاوضات، بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في مارس/ آذار الماضي، اقترح فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي لطهران، وهدد باستخدام القوة العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي. ورفضت طهران الحوار المباشر، لكنها وافقت على إجراء مفاوضات غير مباشرة.
https://sarabic.ae/20250626/نتنياهو-حققنا-نصرا-كبيرا-سيفتح-الباب-لتوسيع-اتفاقيات-السلام-بشكل-دراماتيكي-1102106591.html
https://sarabic.ae/20250626/خامنئي-يرد-على-ترامب-مواقعنا-النووية-لم-تتعطل-وألحقنا-ضررا-كبيرا-بقاعدة-العديد-في-قطر-1102081205.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

البيت الأبيض: نسير على المسار الدبلوماسي حاليا مع إيران ونتطلع لسلام طويل الأمد بالمنطقة

17:51 GMT 26.06.2025
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerstالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerst
تابعنا عبر
أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الخميس، أن أمريكا تسير حاليا في اتجاه دبلوماسي مع إيران، مشيرة إلى أن فريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يواصل اتصالاته مع طهران بهدف التوصل إلى اتفاق.
وأوضحت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، أن "ترامب والمبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على تواصل مستمر مع الإيرانيين، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء الخليجيين والعرب في المنطقة".
وأضافت أن "الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق سلام دائم ومستقر في الشرق الأوسط"، مشددة على أن "الرئيس ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
نتنياهو: حققنا نصرا كبيرا سيفتح الباب لتوسيع اتفاقيات السلام بشكل دراماتيكي
17:33 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.
ومنذ 12 نيسان/ أبريل 2025، عقدت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان وصفت بالإيجابية، كان آخرها في 23 مايو/ أيار الماضي، إلا أن التباين لا يزال قويا بينهما في ما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
‌خامنئي يرد على ترامب: مواقعنا النووية لم تتعطل وألحقنا ضررا كبيرا بقاعدة "العديد" في قطر
10:47 GMT
وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
وبدأت هذه المفاوضات، بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في مارس/ آذار الماضي، اقترح فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي لطهران، وهدد باستخدام القوة العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي. ورفضت طهران الحوار المباشر، لكنها وافقت على إجراء مفاوضات غير مباشرة.
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