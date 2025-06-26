https://sarabic.ae/20250626/القبض-على-حكم-أثناء-مباراة-كرة-قدم-في-البرازيل-1102103388.html
القبض على حكم أثناء مباراة كرة قدم في البرازيل
القبض على حكم أثناء مباراة كرة قدم في البرازيل
سبوتنيك عربي
في حادثة غريبة من نوعها، ألقت الشرطة القبض على حكم كرة قدم أثناء تحكيم مباراة للهواة في البرازيل ووجهت له تهمة الانضمام لشبكة تهريب مخدرات. 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T15:34+0000
2025-06-26T15:34+0000
2025-06-26T15:34+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار البرازيل
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1a/1102103197_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e54bed77cedeb1b47b69bdc5b2e5f6dd.jpg
لقطات متداولة رصدت اقتحام الشرطة للملعب لإلقاء القبض على الحكم إديرسون كارلوس دا سيلفا، 38 عاما، بعد مراقبة استمرت أشهر بسبب نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وكشفت السلطات في البرازيل أن الحكم المتهم كان يشرف على عمليات تخزين وتوزيع الكوكايين، ضمن شبكة تجارة مخدرات تم استهداف مجموعة من أعضائها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1a/1102103197_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_c04ac5281b79a4e883371cf405a0fcc2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار البرازيل , أخبار كرة القدم
نادي الفيديو, أخبار البرازيل , أخبار كرة القدم
القبض على حكم أثناء مباراة كرة قدم في البرازيل
في حادثة غريبة من نوعها، ألقت الشرطة القبض على حكم كرة قدم أثناء تحكيم مباراة للهواة في البرازيل ووجهت له تهمة الانضمام لشبكة تهريب مخدرات.
لقطات متداولة رصدت اقتحام الشرطة للملعب
لإلقاء القبض على الحكم إديرسون كارلوس دا سيلفا، 38 عاما، بعد مراقبة استمرت أشهر بسبب نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت السلطات في البرازيل
أن الحكم المتهم كان يشرف على عمليات تخزين وتوزيع الكوكايين، ضمن شبكة تجارة مخدرات تم استهداف مجموعة من أعضائها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.