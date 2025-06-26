القبض على حكم أثناء مباراة كرة قدم في البرازيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبير: الشرق الأوسط قادم على هدنة مؤقتة إلا أن الحروب الأمنية والإلكترونية والاقتصادية ستستمر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تعليق البرلمان الإيراني التعاون مع وكالة الطاقة الذرية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250626/القبض-على-حكم-أثناء-مباراة-كرة-قدم-في-البرازيل-1102103388.html
القبض على حكم أثناء مباراة كرة قدم في البرازيل
القبض على حكم أثناء مباراة كرة قدم في البرازيل
سبوتنيك عربي
في حادثة غريبة من نوعها، ألقت الشرطة القبض على حكم كرة قدم أثناء تحكيم مباراة للهواة في البرازيل ووجهت له تهمة الانضمام لشبكة تهريب مخدرات. 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T15:34+0000
2025-06-26T15:34+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار البرازيل
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1a/1102103197_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e54bed77cedeb1b47b69bdc5b2e5f6dd.jpg
لقطات متداولة رصدت اقتحام الشرطة للملعب لإلقاء القبض على الحكم إديرسون كارلوس دا سيلفا، 38 عاما، بعد مراقبة استمرت أشهر بسبب نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وكشفت السلطات في البرازيل أن الحكم المتهم كان يشرف على عمليات تخزين وتوزيع الكوكايين، ضمن شبكة تجارة مخدرات تم استهداف مجموعة من أعضائها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1a/1102103197_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_c04ac5281b79a4e883371cf405a0fcc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أخبار البرازيل , أخبار كرة القدم
نادي الفيديو, أخبار البرازيل , أخبار كرة القدم

القبض على حكم أثناء مباراة كرة قدم في البرازيل

15:34 GMT 26.06.2025
© Getty Images / UCG / Contributorالشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© Getty Images / UCG / Contributor
تابعنا عبر
في حادثة غريبة من نوعها، ألقت الشرطة القبض على حكم كرة قدم أثناء تحكيم مباراة للهواة في البرازيل ووجهت له تهمة الانضمام لشبكة تهريب مخدرات.
لقطات متداولة رصدت اقتحام الشرطة للملعب لإلقاء القبض على الحكم إديرسون كارلوس دا سيلفا، 38 عاما، بعد مراقبة استمرت أشهر بسبب نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت السلطات في البرازيل أن الحكم المتهم كان يشرف على عمليات تخزين وتوزيع الكوكايين، ضمن شبكة تجارة مخدرات تم استهداف مجموعة من أعضائها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала