https://sarabic.ae/20250626/ترامب-يدرس-تعيين-رئيس-جديد-للاحتياطي-الفيدرالي-1102072023.html
ترامب يدرس تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
ترامب يدرس تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس الإعلان عن خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال الصيف الجاري، وسط استياء متزايد من... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T01:59+0000
2025-06-26T01:59+0000
2025-06-26T06:02+0000
ترامب
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الإعلان عن مرشح جديد في الصيف أو الخريف سيكون مبكرًا مقارنة بالإطار الزمني التقليدي الذي يسبق نهاية ولاية الرئيس الحالي في مايو/أيار من العام المقبل.ومن بين أبرز الأسماء المطروحة لتولي المنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت وعضو مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر والرئيس السابق للمجلس كيفن وورش إلى جانب مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت والرئيس السابق للبنك الدولي ديفيد مالباس، وفق ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال".ويواصل ترامب توجيه انتقادات لاذعة لباول، متهمًا إياه بـ"البطء الشديد" في خفض أسعار الفائدة. وفي تصريح له خلال قمة الناتو يوم الأربعاء، وصف ترامب باول بأنه "شخص محدود الذكاء جدًا"، في تصعيد جديد للهجوم الشخصي عليه.وكان ترامب قد ألمح في مناسبات سابقة إلى احتمال إقالة رئيس الفيدرالي، ما أثار جدلاً واسعًا حول استقلالية المؤسسة المالية الأهم في الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250422/ترامب-يقول-إنه-لا-ينوي-إقالة-رئيس-مجلس-الاحتياطي-الفيدرالي-ويدعو-إلى-خفض-أسعار-الفائدة-1099809841.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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ترامب, مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يدرس تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
01:59 GMT 26.06.2025 (تم التحديث: 06:02 GMT 26.06.2025)
أفادت صحيفة أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس الإعلان عن خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال الصيف الجاري، وسط استياء متزايد من سياسته الحذرة في خفض أسعار الفائدة.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الإعلان عن مرشح جديد في الصيف أو الخريف سيكون مبكرًا مقارنة بالإطار الزمني التقليدي الذي يسبق نهاية ولاية الرئيس الحالي في مايو/أيار من العام المقبل.
ومن بين أبرز الأسماء المطروحة لتولي المنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت وعضو مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر والرئيس السابق للمجلس كيفن وورش إلى جانب مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت والرئيس السابق للبنك الدولي ديفيد مالباس، وفق ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال".
ويواصل ترامب توجيه انتقادات لاذعة لباول، متهمًا إياه بـ"البطء الشديد" في خفض أسعار الفائدة. وفي تصريح له خلال قمة الناتو يوم الأربعاء، وصف ترامب باول بأنه "شخص محدود الذكاء جدًا"، في تصعيد جديد للهجوم الشخصي عليه.
وكان ترامب قد ألمح في مناسبات سابقة إلى احتمال إقالة رئيس الفيدرالي
، ما أثار جدلاً واسعًا حول استقلالية المؤسسة المالية الأهم في الولايات المتحدة.