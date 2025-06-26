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https://sarabic.ae/20250626/عراقجي-أضرار-كبيرة-لحقت-بالمنشآت-النووية-وجاري-العمل-على-تقييم-تفصيلي-1102113439.html
عراقجي: أضرار "كبيرة" لحقت بالمنشآت النووية وجاري العمل على تقييم تفصيلي
عراقجي: أضرار "كبيرة" لحقت بالمنشآت النووية وجاري العمل على تقييم تفصيلي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية بعد 12 يوما من الحرب مع إسرائيل "كبيرة"، لكنه أشار إلى أن تقييمًا... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T22:03+0000
2025-06-27T05:28+0000
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كما أكد عراقجي أن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بات "ملزما" بعدما أقره المشرعون ووافقت عليه هيئة دستورية ورقابية عليا في البلاد.وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي: "مشروع القانون الذي أقره (البرلمان) ووافق عليه مجلس صيانة الدستور اليوم (...) مُلزم لنا، ولا شك في تنفيذه".في السياق، نفت إيران وجود أي خطط لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، وذلك عقب انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، متهمة واشنطن بـ"المبالغة" في تقدير آثار الضربات الجوية التي نفذتها ضد منشآت نووية إيرانية.وقال عراقجي: "أود أن أوضح بشكل قاطع: لا يوجد أي اتفاق أو ترتيب أو حتى نقاش لبدء مفاوضات جديدة. لم يتم وضع أي خطة بهذا الشأن".وفي أول ظهور له منذ إعلان وقف إطلاق النار، وصف خامنئي ما حدث بأنه "نصر لإيران"، مؤكدًا أن طهران لن ترضخ لأي ضغوط أمريكية، وأن واشنطن "تلقت صفعة مذلة"، على حد قوله.وفي المقابل، صرّح ترامب بأن منشآت رئيسية مثل فوردو قد تم "تدميرها بالكامل" بواسطة قاذفات "B-2"، نافياً أن تكون إيران قد نقلت اليورانيوم المخصّب قبل الضربات، مشيرًا إلى أن "ذلك خطير وصعب للغاية".ونشر ترامب عبر منصة "تروث سوشال" صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية تظهر شاحنات قرب الموقع المستهدف، زاعمًا أنها كانت محاولة إيرانية لتدعيم المنشآت بالخرسانة.وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
https://sarabic.ae/20250626/الخارجية-الإيرانية-تعلق-على-عملية-استئناف-المفاوضات-مع-واشنطن-1102108993.html
https://sarabic.ae/20250626/خامنئي-يرد-على-ترامب-مواقعنا-النووية-لم-تتعطل-وألحقنا-ضررا-كبيرا-بقاعدة-العديد-في-قطر-1102081205.html
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عراقجي: أضرار "كبيرة" لحقت بالمنشآت النووية وجاري العمل على تقييم تفصيلي

22:03 GMT 26.06.2025 (تم التحديث: 05:28 GMT 27.06.2025)
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية بعد 12 يوما من الحرب مع إسرائيل "كبيرة"، لكنه أشار إلى أن تقييمًا تفصيليًا لا يزال جاريًا.
كما أكد عراقجي أن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بات "ملزما" بعدما أقره المشرعون ووافقت عليه هيئة دستورية ورقابية عليا في البلاد.
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
الخارجية الإيرانية تعلق على عملية استئناف المفاوضات مع واشنطن
أمس, 19:25 GMT
وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي: "مشروع القانون الذي أقره (البرلمان) ووافق عليه مجلس صيانة الدستور اليوم (...) مُلزم لنا، ولا شك في تنفيذه".

وأضاف: "من الآن فصاعدا، ستتخذ علاقتنا وتعاوننا مع الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) شكلا جديدا".

في السياق، نفت إيران وجود أي خطط لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، وذلك عقب انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، متهمة واشنطن بـ"المبالغة" في تقدير آثار الضربات الجوية التي نفذتها ضد منشآت نووية إيرانية.
وقال عراقجي: "أود أن أوضح بشكل قاطع: لا يوجد أي اتفاق أو ترتيب أو حتى نقاش لبدء مفاوضات جديدة. لم يتم وضع أي خطة بهذا الشأن".
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
‌خامنئي يرد على ترامب: مواقعنا النووية لم تتعطل وألحقنا ضررا كبيرا بقاعدة "العديد" في قطر
أمس, 10:47 GMT
وفي أول ظهور له منذ إعلان وقف إطلاق النار، وصف خامنئي ما حدث بأنه "نصر لإيران"، مؤكدًا أن طهران لن ترضخ لأي ضغوط أمريكية، وأن واشنطن "تلقت صفعة مذلة"، على حد قوله.

وقال خامنئي: "الرئيس الأمريكي بالغ في سرد الأحداث بشكل غير مألوف، لأنه ببساطة كان بحاجة إلى ذلك... الجمهورية الإسلامية انتصرت، وردّت بصفعة قوية على أمريكا".

وفي المقابل، صرّح ترامب بأن منشآت رئيسية مثل فوردو قد تم "تدميرها بالكامل" بواسطة قاذفات "B-2"، نافياً أن تكون إيران قد نقلت اليورانيوم المخصّب قبل الضربات، مشيرًا إلى أن "ذلك خطير وصعب للغاية".
ونشر ترامب عبر منصة "تروث سوشال" صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية تظهر شاحنات قرب الموقع المستهدف، زاعمًا أنها كانت محاولة إيرانية لتدعيم المنشآت بالخرسانة.
وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
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