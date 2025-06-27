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بوتين: الغرب "سيموت" رغم محاولته دفن روسيا

بوتين: الغرب "سيموت" رغم محاولته دفن روسيا

سبوتنيك عربي

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا في اختتام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، الذي عقد في العاصمة البيلاروسية مينسك،... 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T14:29+0000

2025-06-27T14:29+0000

2025-06-27T15:41+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال بوتين، تعليقا على محاولات الغرب "دفن" الاقتصاد الروسي، إنهم "سيموتون قريبا، وهم يحاولون دفننا".واستدل بوتين، بأن النمو الاقتصادي في روسيا بلغ 4.3% في عام 2024، و4.1% في عام 2023، واختتم الرئيس قائلا "هذا العام سيكون الأمر أكثر تواضعا من أجل مكافحة التضخم".وتحدث بوتين عن "الخطاب حول إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا الاتحادية، الذي يتواصل، بينما يتحدث الغرب عن تهديد وهمي بهجوم من جانب روسيا.وقال بوتين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل شجاع.وأوضح بوتين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى بصدق إلى حل الصراع في أوكرانيا.وأكد بوتين، أنه منفتح على الاتصال مع ترامب ولقائه.أكد بوتين، أن تطوير التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لا يمكن إلا أن يبعث على السرور.وصرح بوتين للصحفيين عقب زيارته لبيلاروسيا قائلا: "استراتيجيتنا التنموية، التي حسبت حتى هذا العام، تقترب من نهايتها، نفكر في كيفية تعزيز هيكلة عملنا المشترك (في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي)، عموما، لا يسعنا إلا أن نرضى بنتائج هذا العمل، إنها ترضينا جميعا".وأشار بوتين، إلى إن معدلات نمو اقتصادات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أعلى من المتوسط ​​العالمي؛ منوها إلى أن هذا هو نتيجة العمل المشترك للدول المشاركة.وأكد بوتين، أن مستوى الاستثمار في روسيا يتزايد، على الرغم من الصعوبات المعروفة للجميع.وبيّن بوتين، أن النزعة العسكرية الغربية ترتكز على أطروحة "عدوانية" روسيا، لكنهم يقلبون كل شيء رأساً على عقب.وكشف بوتين أن "الإنفاق الدفاعي في روسيا هو 13.5 تريليون روبل (170 مليار دولار تقريبا)، وهذا ليس كثيرا، لقد دفعنا ثمنه بالتضخم، لكن البلاد تكافحه".وأردف بوتين: "نحن نناضل من أجل اقتصاد شامل وسليم... لقد دفعنا ثمن ذلك (الاحتياجات الدفاعية) بالتضخم، لكننا الآن نكافح هذا التضخم، نعم، نحن نتحرك عمدا نحو "هبوط آمن" للاقتصاد".واعتبر بوتين، أن عزم الغرب على زيادة ميزانيته العسكرية، تكشف عدوانيته.وصرح بوتين أن الاجتماع المقبل لزعماء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيعقد في سانت بطرسبورغ قبل العام الجديد.وقال بوتين للصحفيين: "الاجتماع القادم (لزعماء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي) سيكون غير رسمي، كقاعدة عامة، ولكنه مع ذلك مرتبط بالجانب التجاري، لذا، سيعقد الاجتماع القادم عشية رأس السنة الجديدة في سانت بطرسبورغ".وكشف بوتين، أن الانقلاب في أوكرانيا كان مدعوما من قبل الغرب، الذي بدأ بعد ذلك بالحديث عن العدوان الروسي.وأعلن بوتين، أن المفاوضين من روسيا وأوكرانيا على اتصال عملي مستمر.وقال بوتين للصحفيين ردا على سؤال لوكالة "سبوتينك"، بشأن الموعد المقرر لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: "نحن مستعدون لعقد مثل هذا الاجتماع في إسطنبول".وتحدث بوتين عن تعارض تام بين مذكرتي روسيا وأوكرانيا.وقال بوتن للصحفيين "إن موضوع (الجولة الثالثة من المفاوضات) في رأيي يجب أن يكون مناقشة مذكرات التفاهم من الجانبين".وصرح بوتين أن روسيا مستعدة لتسليم أوكرانيا 3 آلاف جثة أخرى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، من الذين سقطوا في المعارك. ويتواجد بوتين في مينسك، في إطار زيارة تستغرق يومين، وشارك بوتين، اليوم الجمعة، في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.ولي عهد أبو ظبي: حريصون على تعزيز علاقتنا مع دول الاتحاد الأوراسي

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بوتين يتحدث إلى الصحفيين عقب اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي سبوتنيك عربي بوتين يتحدث إلى الصحفيين عقب اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي 2025-06-27T14:29+0000 true PT26M48S

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