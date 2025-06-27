https://sarabic.ae/20250627/بث-مباشر-بوتين-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-في-اختتام--قمة-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-1102133689.html
بوتين: الغرب "سيموت" رغم محاولته دفن روسيا
بوتين: الغرب "سيموت" رغم محاولته دفن روسيا
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا في اختتام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، الذي عقد في العاصمة البيلاروسية مينسك،... 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T14:29+0000
2025-06-27T14:29+0000
2025-06-27T15:41+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال بوتين، تعليقا على محاولات الغرب "دفن" الاقتصاد الروسي، إنهم "سيموتون قريبا، وهم يحاولون دفننا".واستدل بوتين، بأن النمو الاقتصادي في روسيا بلغ 4.3% في عام 2024، و4.1% في عام 2023، واختتم الرئيس قائلا "هذا العام سيكون الأمر أكثر تواضعا من أجل مكافحة التضخم".وتحدث بوتين عن "الخطاب حول إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا الاتحادية، الذي يتواصل، بينما يتحدث الغرب عن تهديد وهمي بهجوم من جانب روسيا.وقال بوتين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل شجاع.وأوضح بوتين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى بصدق إلى حل الصراع في أوكرانيا.وأكد بوتين، أنه منفتح على الاتصال مع ترامب ولقائه.أكد بوتين، أن تطوير التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لا يمكن إلا أن يبعث على السرور.وصرح بوتين للصحفيين عقب زيارته لبيلاروسيا قائلا: "استراتيجيتنا التنموية، التي حسبت حتى هذا العام، تقترب من نهايتها، نفكر في كيفية تعزيز هيكلة عملنا المشترك (في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي)، عموما، لا يسعنا إلا أن نرضى بنتائج هذا العمل، إنها ترضينا جميعا".وأشار بوتين، إلى إن معدلات نمو اقتصادات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أعلى من المتوسط العالمي؛ منوها إلى أن هذا هو نتيجة العمل المشترك للدول المشاركة.وأكد بوتين، أن مستوى الاستثمار في روسيا يتزايد، على الرغم من الصعوبات المعروفة للجميع.وبيّن بوتين، أن النزعة العسكرية الغربية ترتكز على أطروحة "عدوانية" روسيا، لكنهم يقلبون كل شيء رأساً على عقب.وكشف بوتين أن "الإنفاق الدفاعي في روسيا هو 13.5 تريليون روبل (170 مليار دولار تقريبا)، وهذا ليس كثيرا، لقد دفعنا ثمنه بالتضخم، لكن البلاد تكافحه".وأردف بوتين: "نحن نناضل من أجل اقتصاد شامل وسليم... لقد دفعنا ثمن ذلك (الاحتياجات الدفاعية) بالتضخم، لكننا الآن نكافح هذا التضخم، نعم، نحن نتحرك عمدا نحو "هبوط آمن" للاقتصاد".واعتبر بوتين، أن عزم الغرب على زيادة ميزانيته العسكرية، تكشف عدوانيته.وصرح بوتين أن الاجتماع المقبل لزعماء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيعقد في سانت بطرسبورغ قبل العام الجديد.وقال بوتين للصحفيين: "الاجتماع القادم (لزعماء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي) سيكون غير رسمي، كقاعدة عامة، ولكنه مع ذلك مرتبط بالجانب التجاري، لذا، سيعقد الاجتماع القادم عشية رأس السنة الجديدة في سانت بطرسبورغ".وكشف بوتين، أن الانقلاب في أوكرانيا كان مدعوما من قبل الغرب، الذي بدأ بعد ذلك بالحديث عن العدوان الروسي.وأعلن بوتين، أن المفاوضين من روسيا وأوكرانيا على اتصال عملي مستمر.وقال بوتين للصحفيين ردا على سؤال لوكالة "سبوتينك"، بشأن الموعد المقرر لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: "نحن مستعدون لعقد مثل هذا الاجتماع في إسطنبول".وتحدث بوتين عن تعارض تام بين مذكرتي روسيا وأوكرانيا.وقال بوتن للصحفيين "إن موضوع (الجولة الثالثة من المفاوضات) في رأيي يجب أن يكون مناقشة مذكرات التفاهم من الجانبين".وصرح بوتين أن روسيا مستعدة لتسليم أوكرانيا 3 آلاف جثة أخرى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، من الذين سقطوا في المعارك. ويتواجد بوتين في مينسك، في إطار زيارة تستغرق يومين، وشارك بوتين، اليوم الجمعة، في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.ولي عهد أبو ظبي: حريصون على تعزيز علاقتنا مع دول الاتحاد الأوراسي
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https://sarabic.ae/20250627/لوكاشينكو-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-يعتزم-تنفيذ-اتفاقية-التجارة-الحرة-مع-إيران-بشكل-نشط-1102130616.html
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بوتين يتحدث إلى الصحفيين عقب اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي
سبوتنيك عربي
بوتين يتحدث إلى الصحفيين عقب اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي
2025-06-27T14:29+0000
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين: الغرب "سيموت" رغم محاولته دفن روسيا
14:29 GMT 27.06.2025 (تم التحديث: 15:41 GMT 27.06.2025)
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا في اختتام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، الذي عقد في العاصمة البيلاروسية مينسك، تحدث خلاله عن الاقتصاد الروسي والمفاوضات مع أوكرانيا، وعدة محاور أخرى.
وقال بوتين، تعليقا على محاولات الغرب "دفن" الاقتصاد الروسي، إنهم "سيموتون قريبا، وهم يحاولون دفننا".
ماذا يحدث في الدول الغربية؟ إنهم يشرعون بدفننا طوال الوقت، سيموتون هناك قريبا، لكنهم يحاولون دفننا بلا توقف".
واستدل بوتين، بأن النمو الاقتصادي في روسيا بلغ 4.3% في عام 2024، و4.1% في عام 2023، واختتم الرئيس قائلا "هذا العام سيكون الأمر أكثر تواضعا من أجل مكافحة التضخم".
وتحدث بوتين عن "الخطاب حول إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا الاتحادية، الذي يتواصل، بينما يتحدث الغرب عن تهديد وهمي بهجوم من جانب روسيا.
أما بالنسبة للقوات المسلحة، فيقال لنا باستمرار إن لدينا بعض المشاكل، وأنهم سيلحقون قريبا هزيمة استراتيجية بروسيا، لأن هذا الخطاب لم يتوقف، وفي الوقت نفسه، يذيعون أننا سنهاجم دول الناتو، أين المنطق؟ إذا كان كل شيء ينهار، فلماذا سنهاجم الناتو؟ حسنا، إنهم أنفسهم لا يصدقون ما يتفوهون به، ويحاولون إقناع شعبهم بذلك لنهب المزيد من المال منهم حتى يقبلوا بتحمل العبء الثقيل لهذه النفقات في المجال الاجتماعي.
وقال بوتين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل شجاع.
إنه (ترامب) رجل شجاع، هذا واضح.
وأوضح بوتين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى بصدق إلى حل الصراع في أوكرانيا.
نحن جميعا، بالطبع، نقدر جهوده لحل الأزمة الأوكرانية تقديرا كبيرا، وقد سبق أن تحدثت عن هذا، وأود أن أقوله علنا الآن: أعتقد أن الرئيس ترامب يسعى بصدق لحل القضية على المسار الأوكراني.
وأكد بوتين، أنه منفتح على الاتصال مع ترامب ولقائه.
أنا منفتح دائمًا على الاتصالات واللقاءات، أعلم أن السيد ترامب تحدث أيضا، عن إمكانية عقد لقاءات، وأنا، مثله، أعتقد أنه ينبغي التحضير لمثل هذه اللقاءات، وبناء على نتائجها، ينبغي أن نصل إلى مستويات جديدة من التعاون.
أكد بوتين، أن تطوير التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لا يمكن إلا أن يبعث على السرور.
وصرح بوتين للصحفيين عقب زيارته لبيلاروسيا قائلا: "استراتيجيتنا التنموية، التي حسبت حتى هذا العام، تقترب من نهايتها، نفكر في كيفية تعزيز هيكلة عملنا المشترك (في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي)، عموما، لا يسعنا إلا أن نرضى بنتائج هذا العمل، إنها ترضينا جميعا".
وأشار بوتين، إلى إن معدلات نمو اقتصادات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أعلى من المتوسط العالمي؛ منوها إلى أن هذا هو نتيجة العمل المشترك للدول المشاركة.
في دول المجموعة الاقتصادية الأوراسية، يتجاوز هذا المعدل متوسط المعدل العالمي، فالنمو العالمي يبلغ 3.3%، كما هو معلوم، وفي دول المجموعة الاقتصادية الأوراسية، يتجاوز هذا المعدل 4%، بل أكثر من ذلك بكثير، وفي بعض الدول، يتجاوز هذا المعدل بكثير، حتى أنه يصل إلى 5%، بل ويقترب من 6%، على حد تقديري، في بعض الدول الأخرى.
وأكد بوتين، أن مستوى الاستثمار في روسيا يتزايد، على الرغم من الصعوبات المعروفة للجميع.
المؤشر الثاني المهم للغاية هو مستوى الاستثمار، فهو يتزايد في روسيا، رغم كل الصعوبات المعروفة لدينا، لكن هذه العملية لا تزال مستمرة.
وبيّن بوتين، أن النزعة العسكرية الغربية ترتكز على أطروحة "عدوانية" روسيا، لكنهم يقلبون كل شيء رأساً على عقب.
روسيا "خدعت" بخصوص عدم توسع الناتو شرقا رغم الوعود بعدم التمدد "شبر واحد" وكانت هناك موجات متعددة من التوسع.
وكشف بوتين أن "الإنفاق الدفاعي في روسيا هو 13.5 تريليون روبل (170 مليار دولار تقريبا)، وهذا ليس كثيرا، لقد دفعنا ثمنه بالتضخم، لكن البلاد تكافحه".
وأردف بوتين: "نحن نناضل من أجل اقتصاد شامل وسليم... لقد دفعنا ثمن ذلك (الاحتياجات الدفاعية) بالتضخم، لكننا الآن نكافح هذا التضخم، نعم، نحن نتحرك عمدا نحو "هبوط آمن" للاقتصاد".
واعتبر بوتين، أن عزم الغرب على زيادة ميزانيته العسكرية، تكشف عدوانيته.
نحن نخطط لخفض الإنفاق الدفاعي، لدينا خطط للعام المقبل، والعام الذي يليه، وللسنوات الثلاث المقبلة؛ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن بين وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية، ولكن بشكل عام الجميع يفكر في هذا الاتجاه، وأوروبا تفكر في كيفية زيادة إنفاقها في الاتجاه المعاكس.
وصرح بوتين أن الاجتماع المقبل لزعماء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيعقد في سانت بطرسبورغ قبل العام الجديد.
وقال بوتين للصحفيين: "الاجتماع القادم (لزعماء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي) سيكون غير رسمي، كقاعدة عامة، ولكنه مع ذلك مرتبط بالجانب التجاري، لذا، سيعقد الاجتماع القادم عشية رأس السنة الجديدة في سانت بطرسبورغ".
وكشف بوتين، أن الانقلاب في أوكرانيا كان مدعوما من قبل الغرب، الذي بدأ بعد ذلك بالحديث عن العدوان الروسي.
كيف نسمي ما حدث نتيجة الانقلاب الذي دعمه الغرب؟ في البداية، جاؤوا، ووقعوا ضمانات بين الرئيس والسلطة الرئاسية والمعارضة، ثم بعد أيام قليلة نفّذوا انقلابا، ودعموه، ودفعوا المال من أجله، واعترفوا به علنا، ثم بدؤوا يتحدثون عن عدوانية روسيا، ما هذا؟ هل هم أنفسهم أغبياء أم يظنوننا حمقى؟.
وأعلن بوتين، أن المفاوضين من روسيا وأوكرانيا على اتصال عملي مستمر.
وقال بوتين، ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك": إن رؤساء مجموعات التفاوض من كلا الجانبين، بالمناسبة، على اتصال عملي مستمر مع بعضهم البعض، ويتصلون ببعضهم البعض باستمرار.
وقال بوتين للصحفيين ردا على سؤال لوكالة "سبوتينك"، بشأن الموعد المقرر لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: "نحن مستعدون لعقد مثل هذا الاجتماع في إسطنبول".
وأردف بوتين: اتفقنا على أنه بعد انتهاء هذه المرحلة، سنعقد جولة ثالثة من المفاوضات، بشكل عام، نحن مستعدون لذلك، ولكن علينا الاتفاق على المكان والزمان.
وتحدث بوتين عن تعارض تام بين مذكرتي روسيا وأوكرانيا.
أما بالنسبة لمذكرتي التفاهم، فكما هو متوقع، لم يحدث أي شيء مفاجئ، ولن أخبركم بأي شيء غير متوقع، فهما مذكرتان متعارضتان تماما، لكن المفاوضات تُنظم وتُجرى لهذا الغرض... لإيجاد سبل للتقارب، وكونهما متعارضتان تماما، في رأيي، ليس مفاجئا أيضا.
وقال بوتن للصحفيين "إن موضوع (الجولة الثالثة من المفاوضات) في رأيي يجب أن يكون مناقشة مذكرات التفاهم من الجانبين".
وصرح بوتين أن روسيا مستعدة لتسليم أوكرانيا 3 آلاف جثة أخرى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، من الذين سقطوا في المعارك.
لقد سلمنا بالفعل أكثر من 6000 جثة، ونحن مستعدون للتنازل عن ما يقرب من 3000 جثة أخرى. لكن الأمر متروك للجانب الأوكراني لقبول جثث جنوده القتلى.
ويتواجد بوتين في مينسك، في إطار زيارة تستغرق يومين، وشارك بوتين، اليوم الجمعة، في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.