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حادث مروع شمال مصر يودي بحياة 19 شخصا غالبيتهم فتيات مراهقات
حادث مروع شمال مصر يودي بحياة 19 شخصا غالبيتهم فتيات مراهقات
سبوتنيك عربي
قضى 19 شخصًا، معظمهم فتيات مراهقات يعملن بالأجر اليومي، في حادث سير مأساوي وقع يوم الجمعة شمالي مصر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية. 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T23:44+0000
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ووقع الحادث حين اصطدمت شاحنة نقل بحافلة صغيرة تقل الفتيات من قرية كفر السنابسة إلى مكان عملهن في منطقة دلتا النيل، على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة القاهرة، وفق ما أوردته صحيفة "أخبار اليوم".وكشفت صحيفة "الأهرام" الحكومية عن قائمة بأسماء الضحايا وأعمارهم، حيث تبين أن معظمهن في سن المراهقة، وأن اثنتين منهن لم تتجاوزا الرابعة عشرة من العمر.ووصفت وسائل إعلام محلية الفتيات بأنهن "شهيدات لقمة العيش"، في إشارة إلى ظروف عملهن القاسية.وفي شهر أبريل /نيسان الماضي، لقي خمسة أفراد من أسرة واحدة حتفهم وأصيب شخص في حادثة تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بالمنوفية في شمال مصر.
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مصر, أخبار مصر الآن

حادث مروع شمال مصر يودي بحياة 19 شخصا غالبيتهم فتيات مراهقات

23:44 GMT 27.06.2025 (تم التحديث: 06:57 GMT 28.06.2025)
© Photo / Haitham Mahgoubتجهيز سيارات الإسعاف في مصر بإحدى الشركات الخاصة
تجهيز سيارات الإسعاف في مصر بإحدى الشركات الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
© Photo / Haitham Mahgoub
تابعنا عبر
قضى 19 شخصًا، معظمهم فتيات مراهقات يعملن بالأجر اليومي، في حادث سير مأساوي وقع يوم الجمعة شمالي مصر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية.
ووقع الحادث حين اصطدمت شاحنة نقل بحافلة صغيرة تقل الفتيات من قرية كفر السنابسة إلى مكان عملهن في منطقة دلتا النيل، على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة القاهرة، وفق ما أوردته صحيفة "أخبار اليوم".
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
مصرع 12 شخصا وإصابة 33 بـ"حادث خطير" في مصر
14 أكتوبر 2024, 19:21 GMT
وكشفت صحيفة "الأهرام" الحكومية عن قائمة بأسماء الضحايا وأعمارهم، حيث تبين أن معظمهن في سن المراهقة، وأن اثنتين منهن لم تتجاوزا الرابعة عشرة من العمر.
ووصفت وسائل إعلام محلية الفتيات بأنهن "شهيدات لقمة العيش"، في إشارة إلى ظروف عملهن القاسية.
وفي شهر أبريل /نيسان الماضي، لقي خمسة أفراد من أسرة واحدة حتفهم وأصيب شخص في حادثة تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بالمنوفية في شمال مصر.
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