https://sarabic.ae/20250627/حادث-مروع-شمال-مصر-يودي-بحياة-19-شخصا-غالبيتهم-فتيات-مراهقات-1102143748.html
حادث مروع شمال مصر يودي بحياة 19 شخصا غالبيتهم فتيات مراهقات
حادث مروع شمال مصر يودي بحياة 19 شخصا غالبيتهم فتيات مراهقات
سبوتنيك عربي
قضى 19 شخصًا، معظمهم فتيات مراهقات يعملن بالأجر اليومي، في حادث سير مأساوي وقع يوم الجمعة شمالي مصر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية. 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T23:44+0000
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ووقع الحادث حين اصطدمت شاحنة نقل بحافلة صغيرة تقل الفتيات من قرية كفر السنابسة إلى مكان عملهن في منطقة دلتا النيل، على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة القاهرة، وفق ما أوردته صحيفة "أخبار اليوم".وكشفت صحيفة "الأهرام" الحكومية عن قائمة بأسماء الضحايا وأعمارهم، حيث تبين أن معظمهن في سن المراهقة، وأن اثنتين منهن لم تتجاوزا الرابعة عشرة من العمر.ووصفت وسائل إعلام محلية الفتيات بأنهن "شهيدات لقمة العيش"، في إشارة إلى ظروف عملهن القاسية.وفي شهر أبريل /نيسان الماضي، لقي خمسة أفراد من أسرة واحدة حتفهم وأصيب شخص في حادثة تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بالمنوفية في شمال مصر.
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مصر, أخبار مصر الآن
حادث مروع شمال مصر يودي بحياة 19 شخصا غالبيتهم فتيات مراهقات
23:44 GMT 27.06.2025 (تم التحديث: 06:57 GMT 28.06.2025)
قضى 19 شخصًا، معظمهم فتيات مراهقات يعملن بالأجر اليومي، في حادث سير مأساوي وقع يوم الجمعة شمالي مصر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية.
ووقع الحادث حين اصطدمت شاحنة نقل بحافلة صغيرة تقل الفتيات من قرية كفر السنابسة إلى مكان عملهن في منطقة دلتا النيل، على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة القاهرة، وفق ما أوردته صحيفة "أخبار اليوم".
14 أكتوبر 2024, 19:21 GMT
وكشفت صحيفة "الأهرام" الحكومية عن قائمة بأسماء الضحايا وأعمارهم، حيث تبين أن معظمهن في سن المراهقة، وأن اثنتين منهن لم تتجاوزا الرابعة عشرة من العمر.
ووصفت وسائل إعلام محلية الفتيات بأنهن "شهيدات لقمة العيش"، في إشارة إلى ظروف عملهن القاسية.
وفي شهر أبريل /نيسان الماضي، لقي خمسة أفراد من أسرة واحدة حتفهم
وأصيب شخص في حادثة تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بالمنوفية في شمال مصر.