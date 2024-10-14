مصرع 12 شخصا وإصابة 33 بـ"حادث خطير" في مصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أول قمة خليجية أوروبية الخميس القادم وسط توتر شديد في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241014/مصرع-12-شخصا-وإصابة-33-بـحادث-خطير-في-مصر-1093756676.html
مصرع 12 شخصا وإصابة 33 بـ"حادث خطير" في مصر
مصرع 12 شخصا وإصابة 33 بـ"حادث خطير" في مصر
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الاثنين، وفاة 12 شخصا وإصابة 33 آخرين، إثر حادث انقلاب "أتوبيس" يقل طلابا، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T19:21+0000
2024-10-14T19:21+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/09/1048321164_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_08a6360f962becf3809f0a6d2c866212.jpg
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "المصابين جرى نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، فيما يجري متابعة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة".وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، التنسيق مع وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة، في إجراءات نقل الطلاب المتوفين، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.وشهدت محافظة المنيا في صعيد مصر، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، حادث تصادم قطارين، أسفر عن إصابة 20 شخصا في حصيلة مبدئية، وفقا لوزارة الصحة المصرية.وذكرت الصحة المصرية في بيان، أن 23 سيارة إسعاف مجهزة تم إرسالها إلى موقع الحادث.وأضافت أن الحصر المبدئي يشير إلى إصابة 20 راكبا، تم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ومصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي.وقد تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح سطحية، دون تسجيل أي حالات وفاة، حسب بيان الوزارة حينها.بدورها، أصدرت هيئة السكك الحديدية المصرية بيانا كشفت فيه تفاصيل الحادثة.وأشارت الهيئة إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، ما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.وأوضحت أنه تم على الفور الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.من جانبه، كلف نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، بتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.
https://sarabic.ae/20240803/القصة-الكاملة-لمصرع-4-من-أبرز-المنتجين-السينمائيين-خلال-حادث-سير-في-مصر-1091378025.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/09/1048321164_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_604e8bfc4fe422f516a6507f904467b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصرع 12 شخصا وإصابة 33 بـ"حادث خطير" في مصر

19:21 GMT 14.10.2024
© AP Photo / Nariman El-Moftyالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الاثنين، وفاة 12 شخصا وإصابة 33 آخرين، إثر حادث انقلاب "أتوبيس" يقل طلابا، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه الزعفرانةـ السويس.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "المصابين جرى نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، فيما يجري متابعة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة".
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، التنسيق مع وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة، في إجراءات نقل الطلاب المتوفين، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.
وشهدت محافظة المنيا في صعيد مصر، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، حادث تصادم قطارين، أسفر عن إصابة 20 شخصا في حصيلة مبدئية، وفقا لوزارة الصحة المصرية.
وذكرت الصحة المصرية في بيان، أن 23 سيارة إسعاف مجهزة تم إرسالها إلى موقع الحادث.
وأضافت أن الحصر المبدئي يشير إلى إصابة 20 راكبا، تم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ومصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي.
وقد تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح سطحية، دون تسجيل أي حالات وفاة، حسب بيان الوزارة حينها.
بدورها، أصدرت هيئة السكك الحديدية المصرية بيانا كشفت فيه تفاصيل الحادثة.
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
مجتمع
القصة الكاملة لمصرع 4 من أبرز المنتجين السينمائيين خلال حادث سير في مصر
3 أغسطس, 10:44 GMT
وأشارت الهيئة إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، ما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.
وأوضحت أنه تم على الفور الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.
من جانبه، كلف نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، بتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:42 GMTПоследствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала