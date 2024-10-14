https://sarabic.ae/20241014/مصرع-12-شخصا-وإصابة-33-بـحادث-خطير-في-مصر-1093756676.html

مصرع 12 شخصا وإصابة 33 بـ"حادث خطير" في مصر

مصرع 12 شخصا وإصابة 33 بـ"حادث خطير" في مصر

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الاثنين، وفاة 12 شخصا وإصابة 33 آخرين، إثر حادث انقلاب "أتوبيس" يقل طلابا، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه... 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T19:21+0000

2024-10-14T19:21+0000

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وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "المصابين جرى نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، فيما يجري متابعة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة".وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، التنسيق مع وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة، في إجراءات نقل الطلاب المتوفين، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.وشهدت محافظة المنيا في صعيد مصر، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، حادث تصادم قطارين، أسفر عن إصابة 20 شخصا في حصيلة مبدئية، وفقا لوزارة الصحة المصرية.وذكرت الصحة المصرية في بيان، أن 23 سيارة إسعاف مجهزة تم إرسالها إلى موقع الحادث.وأضافت أن الحصر المبدئي يشير إلى إصابة 20 راكبا، تم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ومصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي.وقد تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح سطحية، دون تسجيل أي حالات وفاة، حسب بيان الوزارة حينها.بدورها، أصدرت هيئة السكك الحديدية المصرية بيانا كشفت فيه تفاصيل الحادثة.وأشارت الهيئة إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، ما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.وأوضحت أنه تم على الفور الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.من جانبه، كلف نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، بتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

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