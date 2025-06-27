https://sarabic.ae/20250627/دولة-عربية-على-موعد-مع-حدث-فلكي-استثنائي-هذه-الليلة-1102136960.html
دولة عربية على موعد مع حدث فلكي استثنائي هذه الليلة
دولة عربية على موعد مع حدث فلكي استثنائي هذه الليلة
سبوتنيك عربي
أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر عن حدوث تقارب فلكي جميل بين القمر مع أحد كواكب المجموعة الشمسية، مشيرا إلى أنه يمكن مشاهدة... 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T16:13+0000
2025-06-27T16:13+0000
2025-06-27T16:13+0000
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وأوضح المركز في بيان له، أن عشاق الفلك سيتمكنون من رصد هذا الحدث الاستثنائي عند الساعة الثامنة والنصف مساء الجمعة، أي بعد غروب الشمس مباشرة، وذلك عندما يكون هلال القمر وكوكب عطارد على ارتفاع 18 درجة من الأفق الغربي، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.ويعد هذا المشهد تقاربا فلكيا لافتا، حيث سيظهر القمر وعطارد في أقرب مسافة لهما، بفارق لا يتجاوز 2.5 درجة من المركز إلى المركز، ما يتيح رؤيته بسهولة دون الحاجة إلى معدات رصد فلكية. وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، دعا المركز المهتمين بعلوم الفضاء والمراقبين إلى الاستفادة من هذه الفرصة النادرة للاستمتاع بالمشهد، خاصة في حال توفر طقس صاف وأفق غربي لا تعيقه المباني والجبال.
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منوعات, أخبار العالم الآن, الجزائر, القمر
منوعات, أخبار العالم الآن, الجزائر, القمر
دولة عربية على موعد مع حدث فلكي استثنائي هذه الليلة
أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر عن حدوث تقارب فلكي جميل بين القمر مع أحد كواكب المجموعة الشمسية، مشيرا إلى أنه يمكن مشاهدة هذا الحدث بالعين المجردة في اتجاه الغرب.
وأوضح المركز في بيان له، أن عشاق الفلك سيتمكنون من رصد هذا الحدث الاستثنائي عند الساعة الثامنة والنصف مساء الجمعة، أي بعد غروب الشمس مباشرة، وذلك عندما يكون هلال القمر وكوكب عطارد على ارتفاع 18 درجة من الأفق الغربي، بحسب صحيفة
"الشروق" الجزائرية.
ويعد هذا المشهد تقاربا فلكيا لافتا، حيث سيظهر القمر وعطارد في أقرب مسافة لهما، بفارق لا يتجاوز 2.5 درجة من المركز إلى المركز، ما يتيح رؤيته بسهولة دون الحاجة إلى معدات رصد فلكية.
وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، دعا المركز المهتمين بعلوم الفضاء
والمراقبين إلى الاستفادة من هذه الفرصة النادرة للاستمتاع بالمشهد، خاصة في حال توفر طقس صاف وأفق غربي لا تعيقه المباني والجبال.