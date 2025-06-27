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سيئول تعتقل 6 أمريكيين حاولوا إرسال أموال وأرز إلى بيونغ يانغ
سيئول تعتقل 6 أمريكيين حاولوا إرسال أموال وأرز إلى بيونغ يانغ
سبوتنيك عربي
ألقت شرطة كوريا الجنوبية القبض على 6 مواطنين أمريكيين، اليوم الجمعة، لمحاولتهم إلقاء زجاجات بلاستيكية تحتوي على أرز ودولارات، وكتاب الإنجيل في البحر، بغرض... 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T15:22+0000
2025-06-27T15:22+0000
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ووقع الحادث في منطقة محظورة بجزيرة كانغهوا قرب الحدود، حيث حاول المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والخمسينيات، إلقاء نحو 1300 زجاجة في ساعات الصباح الباكر. وأبلغت وحدة عسكرية ساحلية عن الحادث، وتم توقيف المشتبه بهم بتهمة انتهاك قانون إدارة الكوارث والسلامة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وتخضع المنطقة لحظر دخول منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد تصنيفها كمنطقة خطر، ويمنع فيها إطلاق أي منشورات أو مواد موجهة إلى بيونغ يانغ.وأعلنت شرطة كوريا الجنوبية أنها ستستجوب المتهمين بمساعدة مترجم، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات غالبا ما تنفذها جماعات منشقة، تهدف لتقديم مساعدات إنسانية لسكان الشمال.أمر رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، الذي تولى منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري، باتخاذ تدابير لمنع إطلاق المنشورات المنتقدة لجمهورية كوريا الديمقراطية، ومعاقبة منتهكي القوانين ذات الصلة، في إطار سعيه لإصلاح العلاقات المتوترة مع الشمال، بحسب "يونهاب".
https://sarabic.ae/20250604/رئيس-كوريا-الجنوبية-الجديد-يدعو-الجيش-للاستعداد-العسكري-1101291399.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

سيئول تعتقل 6 أمريكيين حاولوا إرسال أموال وأرز إلى بيونغ يانغ

15:22 GMT 27.06.2025
© Sputnik . Maria Plotnikova / الانتقال إلى بنك الصورسيئول، كوريا الجنوبية
سيئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
سيئول، كوريا الجنوبية
© Sputnik . Maria Plotnikova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ألقت شرطة كوريا الجنوبية القبض على 6 مواطنين أمريكيين، اليوم الجمعة، لمحاولتهم إلقاء زجاجات بلاستيكية تحتوي على أرز ودولارات، وكتاب الإنجيل في البحر، بغرض إرسالها إلى جمهورية كوريا الديمقراطية.
ووقع الحادث في منطقة محظورة بجزيرة كانغهوا قرب الحدود، حيث حاول المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والخمسينيات، إلقاء نحو 1300 زجاجة في ساعات الصباح الباكر.
وأبلغت وحدة عسكرية ساحلية عن الحادث، وتم توقيف المشتبه بهم بتهمة انتهاك قانون إدارة الكوارث والسلامة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وتخضع المنطقة لحظر دخول منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد تصنيفها كمنطقة خطر، ويمنع فيها إطلاق أي منشورات أو مواد موجهة إلى بيونغ يانغ.
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وأعلنت شرطة كوريا الجنوبية أنها ستستجوب المتهمين بمساعدة مترجم، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات غالبا ما تنفذها جماعات منشقة، تهدف لتقديم مساعدات إنسانية لسكان الشمال.
أمر رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، الذي تولى منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري، باتخاذ تدابير لمنع إطلاق المنشورات المنتقدة لجمهورية كوريا الديمقراطية، ومعاقبة منتهكي القوانين ذات الصلة، في إطار سعيه لإصلاح العلاقات المتوترة مع الشمال، بحسب "يونهاب".
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