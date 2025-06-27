https://sarabic.ae/20250627/فيدان-يعلن-أن-وفدي-روسيا-وأوكرانيا-لديهما-الإرادة-لعقد-جولة-ثالثة-من-المحادثات-1102141500.html
فيدان يعلن أن وفدي روسيا وأوكرانيا "لديهما الإرادة" لعقد جولة ثالثة من المحادثات
فيدان يعلن أن وفدي روسيا وأوكرانيا "لديهما الإرادة" لعقد جولة ثالثة من المحادثات
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أنه أجرى محادثات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الأطراف "لديها الإرادة" لعقد جولة ثالثة من... 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T19:02+0000
2025-06-27T19:02+0000
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وأكد فيدان، أن تركيا مستعدة، لاستضافة الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
فيدان يعلن أن وفدي روسيا وأوكرانيا "لديهما الإرادة" لعقد جولة ثالثة من المحادثات
19:02 GMT 27.06.2025 (تم التحديث: 19:08 GMT 27.06.2025)
يتبع
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أنه أجرى محادثات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الأطراف "لديها الإرادة" لعقد جولة ثالثة من المحادثات.
وأكد فيدان، أن تركيا مستعدة، لاستضافة الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا.