https://sarabic.ae/20250627/ماكرون-انسحاب-إيران-من-معاهدة-عدم-الانتشار-سيكون-السيناريو-الأسوأ-بعد-الضربات-الأمريكية-1102114104.html

ماكرون: انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي سيكون "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات الأمريكية

ماكرون: انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي سيكون "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات الأمريكية

سبوتنيك عربي

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، من أن "السيناريو الأسوأ" سيكون انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك في أعقاب الضربات الجوية... 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T00:05+0000

2025-06-27T00:05+0000

2025-06-27T05:39+0000

إيران

أخبار إيران

إيمانويل ماكرون

الملف النووي الإيراني

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وقال ماكرون للصحفيين بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الأسوأ سيكون أن يؤدي ذلك إلى انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار، وبالتالي، في نهاية المطاف، إلى انحراف جماعي وإضعاف مشترك".وأكد ماكرون أنه سيجري خلال الأيام المقبلة اتصالات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في محاولة للحفاظ على المعاهدة التي تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية.وقد بدأ بالفعل هذه المشاورات بمكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلعه خلالها على الاتصالات التي أجرتها باريس مع طهران "خلال الأيام والساعات الماضية".وكانت إيران قد صادقت على معاهدة عدم الانتشار النووي عام 1970، ما يلزمها بالإفصاح عن موادها النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكنها بدأت مؤخرا خطوات تمهد لاحتمال انسحابها من المعاهدة، متهمة الوكالة الدولية بأنها "شريك" في "العدوان الإسرائيلي".وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنت القاذفات الأمريكية "B-2" ضربات على موقعين نوويين إيرانيين باستخدام قنابل "GBU-57" الخارقة للتحصينات، فيما استهدفت غواصة صواريخ موجهة موقعا ثالثا بصواريخ "توماهوك"، ووصف الرئيس ترامب الضربات بأنها "نجاح عسكري مذهل"، وأكد مرارا أنها "دمرت" المواقع النووية المستهدفة.

https://sarabic.ae/20250626/عراقجي-أضرار-كبيرة-لحقت-بالمنشآت-النووية-وجاري-العمل-على-تقييم-تفصيلي-1102113439.html

إيران

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إيران, أخبار إيران, إيمانويل ماكرون, الملف النووي الإيراني