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ماكرون: انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي سيكون "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات الأمريكية
ماكرون: انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي سيكون "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات الأمريكية
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، من أن "السيناريو الأسوأ" سيكون انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك في أعقاب الضربات الجوية... 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T00:05+0000
2025-06-27T05:39+0000
إيران
أخبار إيران
إيمانويل ماكرون
الملف النووي الإيراني
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وقال ماكرون للصحفيين بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الأسوأ سيكون أن يؤدي ذلك إلى انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار، وبالتالي، في نهاية المطاف، إلى انحراف جماعي وإضعاف مشترك".وأكد ماكرون أنه سيجري خلال الأيام المقبلة اتصالات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في محاولة للحفاظ على المعاهدة التي تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية.وقد بدأ بالفعل هذه المشاورات بمكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلعه خلالها على الاتصالات التي أجرتها باريس مع طهران "خلال الأيام والساعات الماضية".وكانت إيران قد صادقت على معاهدة عدم الانتشار النووي عام 1970، ما يلزمها بالإفصاح عن موادها النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكنها بدأت مؤخرا خطوات تمهد لاحتمال انسحابها من المعاهدة، متهمة الوكالة الدولية بأنها "شريك" في "العدوان الإسرائيلي".وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنت القاذفات الأمريكية "B-2" ضربات على موقعين نوويين إيرانيين باستخدام قنابل "GBU-57" الخارقة للتحصينات، فيما استهدفت غواصة صواريخ موجهة موقعا ثالثا بصواريخ "توماهوك"، ووصف الرئيس ترامب الضربات بأنها "نجاح عسكري مذهل"، وأكد مرارا أنها "دمرت" المواقع النووية المستهدفة.
https://sarabic.ae/20250626/عراقجي-أضرار-كبيرة-لحقت-بالمنشآت-النووية-وجاري-العمل-على-تقييم-تفصيلي-1102113439.html
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إيران, أخبار إيران, إيمانويل ماكرون, الملف النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, إيمانويل ماكرون, الملف النووي الإيراني

ماكرون: انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي سيكون "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات الأمريكية

00:05 GMT 27.06.2025 (تم التحديث: 05:39 GMT 27.06.2025)
© AP Photoالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
© AP Photo
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حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، من أن "السيناريو الأسوأ" سيكون انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، والتي وصفها بأنها "فعالة فعليا".
وقال ماكرون للصحفيين بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الأسوأ سيكون أن يؤدي ذلك إلى انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار، وبالتالي، في نهاية المطاف، إلى انحراف جماعي وإضعاف مشترك".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
عراقجي: أضرار "كبيرة" لحقت بالمنشآت النووية وجاري العمل على تقييم تفصيلي
أمس, 22:03 GMT
وأكد ماكرون أنه سيجري خلال الأيام المقبلة اتصالات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في محاولة للحفاظ على المعاهدة التي تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وقد بدأ بالفعل هذه المشاورات بمكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلعه خلالها على الاتصالات التي أجرتها باريس مع طهران "خلال الأيام والساعات الماضية".

وأضاف ماكرون: "نأمل في حدوث تقارب حقيقي في وجهات النظر"، مشيرا إلى أن الهدف هو "تجنب أي استئناف للتصعيد النووي الإيراني".

وكانت إيران قد صادقت على معاهدة عدم الانتشار النووي عام 1970، ما يلزمها بالإفصاح عن موادها النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكنها بدأت مؤخرا خطوات تمهد لاحتمال انسحابها من المعاهدة، متهمة الوكالة الدولية بأنها "شريك" في "العدوان الإسرائيلي".
وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنت القاذفات الأمريكية "B-2" ضربات على موقعين نوويين إيرانيين باستخدام قنابل "GBU-57" الخارقة للتحصينات، فيما استهدفت غواصة صواريخ موجهة موقعا ثالثا بصواريخ "توماهوك"، ووصف الرئيس ترامب الضربات بأنها "نجاح عسكري مذهل"، وأكد مرارا أنها "دمرت" المواقع النووية المستهدفة.
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