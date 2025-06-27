https://sarabic.ae/20250627/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-تكبدنا-خسارة-بشرية-مؤلمة-في-حرب-إيران-لكنها-أقل-بكثير-مما-توقعناه-1102128062.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: تكبدنا خسارة بشرية مؤلمة في حرب إيران لكنها أقل بكثير مما توقعناه

وزير الخارجية الإسرائيلي: تكبدنا خسارة بشرية مؤلمة في حرب إيران لكنها أقل بكثير مما توقعناه

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن بلاده تكبدت خسارة بشرية مؤلمة في حربها ضد إيران لكنها أقل بكثير مما توقعته تل أبيب. 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T11:15+0000

2025-06-27T11:15+0000

2025-06-27T11:15+0000

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وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي في حوار مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، أمس الخميس، أن بلاده حققت كل أهداف هجومها على إيران، وأن تل أبيب سترد بقوة إذا سعت طهران للحصول على أسلحة نووية.وأوضح ساعر أنه "كنا نخشى شن إيران ضربة استباقية خاصة بعد بدء إخلاء القواعد الأمريكية، ونجاحنا اعتمد على الضربة الافتتاحية التي صممت لتعطيل القيادة والسيطرة وقد أخرت قدرة الإيرانيين على الرد".وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "لا تزال إيران ملتزمة بهدفيها المزدوجين: تدمير إسرائيل والحصول على أسلحة نووية. لقد ضربنا برنامجهم بقوة، لكن يجب أن نبقى يقظين".وشدد جدعون ساعر على أن إسرائيل لا تستبعد الدخول في مواجهة جديدة مع إيران، بزعم أن "مسؤوليتنا هي ضمان مستقبل إسرائيل، ولا يمكنكم ضمان هذا المستقبل بوجود إيران نووية".وفي السياق نفسه، نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تغريدة جديدة على موقع "إكس"، للتعليق على عملية "الأسد الصاعد" التي نفذتها إسرائيل ضد إيران، في 13 من يونيو/حزيران الجاري.وأوضح أدرعي أن الجيش الإسرائيلي حقق إنجازا كبيرا وتفوقا جويا كاملا في قلب إيران، مدعيا أنه حقق كامل الأهداف التي حددت للحرب على إيران، أهمها استهدافه للمنشآت النووية الثلاث المركزية التي تعرضت للهجوم.وأعلن الرئيس ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

https://sarabic.ae/20250627/اغتيالات-وتدمير-وقصف-الجيش-الإسرائيلي-يستعرض-إنجازاته-في-الحرب-مع-إيران-1102124960.html

https://sarabic.ae/20250625/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-قوات-الكوماندوز-البرية-عملت-سرا-في-عمق-إيران-وخلقت-لنا-حرية-عملياتية-1102066987.html

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