https://sarabic.ae/20250628/مصرع-4-أشخاص-في-تحطم-طائرة-خفيفة-في-مقاطعة-موسكو-1102159404.html
مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة موسكو
مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة موسكو
سبوتنيك عربي
أفادت خدمات الطوارئ في مقاطعة موسكو، بأن أربعة أشخاص، لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز "ياك-52" في حقل بإحدى قرى المقاطعة، لافتة إلى أن ذلك العدد وفقا... 28.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-28T13:01+0000
2025-06-28T13:01+0000
2025-06-28T13:01+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت الطوارئ في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تحطمت طائرة خفيفة من طراز "ياك-52" في حقل بقرية بانوفو التابعة لبلدية كولومنا، أعقبها اندلاع حريق. وبحسب المعطيات الأولية، لقي أربعة أشخاص حتفهم". وأضاف التقرير: "أخمدت الوحدات المختصة الحريق الممتد على مساحة 5 أمتار مربعة في الساعة 14:10 بتوقيت موسكو... ولم تسجل أي أضرار على الأرض. مشيرا إلى أن الطائرة الصغيرة أقلعت من مطار سيفيركا".وذكر التقرير أن 23 شخصا بالإضافة إلى 8 قطع من المعدات شاركوا في إزالة عواقب الحادثة بمقاطعة موسكو.موسكو تطلق إنتاج بطاريات شمسية متطورة للأقمار الصناعيةموسكو تتزين بثوب الصيف
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة موسكو
أفادت خدمات الطوارئ في مقاطعة موسكو، بأن أربعة أشخاص، لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز "ياك-52" في حقل بإحدى قرى المقاطعة، لافتة إلى أن ذلك العدد وفقا للبيانات الأولية.
وقالت الطوارئ في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تحطمت طائرة خفيفة من طراز "ياك-52" في حقل بقرية بانوفو التابعة لبلدية كولومنا، أعقبها اندلاع حريق. وبحسب المعطيات الأولية، لقي أربعة أشخاص حتفهم".
وأفاد المكتب الصحفي لرئيس وزارة الطوارئ الروسية في المنطقة بأنه لم تُسجل أي أضرار على الأرض بعد تحطم طائرة ياك-52 الخفيفة في حقل بضواحي موسكو، وتم إخماد الحريق.
وأضاف التقرير: "أخمدت الوحدات المختصة الحريق الممتد على مساحة 5 أمتار مربعة في الساعة 14:10 بتوقيت موسكو... ولم تسجل أي أضرار على الأرض. مشيرا إلى أن الطائرة الصغيرة أقلعت من مطار سيفيركا".
وذكر التقرير أن 23 شخصا بالإضافة إلى 8 قطع من المعدات شاركوا في إزالة عواقب الحادثة بمقاطعة موسكو.