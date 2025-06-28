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مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة موسكو
مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة موسكو
سبوتنيك عربي
أفادت خدمات الطوارئ في مقاطعة موسكو، بأن أربعة أشخاص، لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز "ياك-52" في حقل بإحدى قرى المقاطعة، لافتة إلى أن ذلك العدد وفقا... 28.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-28T13:01+0000
2025-06-28T13:01+0000
روسيا
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وقالت الطوارئ في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تحطمت طائرة خفيفة من طراز "ياك-52" في حقل بقرية بانوفو التابعة لبلدية كولومنا، أعقبها اندلاع حريق. وبحسب المعطيات الأولية، لقي أربعة أشخاص حتفهم". وأضاف التقرير: "أخمدت الوحدات المختصة الحريق الممتد على مساحة 5 أمتار مربعة في الساعة 14:10 بتوقيت موسكو... ولم تسجل أي أضرار على الأرض. مشيرا إلى أن الطائرة الصغيرة أقلعت من مطار سيفيركا".وذكر التقرير أن 23 شخصا بالإضافة إلى 8 قطع من المعدات شاركوا في إزالة عواقب الحادثة بمقاطعة موسكو.موسكو تطلق إنتاج بطاريات شمسية متطورة للأقمار الصناعيةموسكو تتزين بثوب الصيف
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة موسكو

13:01 GMT 28.06.2025
© Sputnik . Lesya Polyakova طائرة "ياك-52" خلال مهرجان العرض الجوي في مطار "بالتيمور" في فورونيج.
طائرة ياك-52 خلال مهرجان العرض الجوي في مطار بالتيمور في فورونيج. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
© Sputnik . Lesya Polyakova
تابعنا عبر
أفادت خدمات الطوارئ في مقاطعة موسكو، بأن أربعة أشخاص، لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز "ياك-52" في حقل بإحدى قرى المقاطعة، لافتة إلى أن ذلك العدد وفقا للبيانات الأولية.
وقالت الطوارئ في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تحطمت طائرة خفيفة من طراز "ياك-52" في حقل بقرية بانوفو التابعة لبلدية كولومنا، أعقبها اندلاع حريق. وبحسب المعطيات الأولية، لقي أربعة أشخاص حتفهم".

وأفاد المكتب الصحفي لرئيس وزارة الطوارئ الروسية في المنطقة بأنه لم تُسجل أي أضرار على الأرض بعد تحطم طائرة ياك-52 الخفيفة في حقل بضواحي موسكو، وتم إخماد الحريق.

© Photo / Russian Ministry of emergency situationsتحطم طائرة خفيفة في منطقة كولومنا بمقاطعة موسكو
تحطم طائرة خفيفة في منطقة كولومنا بمقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
تحطم طائرة خفيفة في منطقة كولومنا بمقاطعة موسكو
© Photo / Russian Ministry of emergency situations
وأضاف التقرير: "أخمدت الوحدات المختصة الحريق الممتد على مساحة 5 أمتار مربعة في الساعة 14:10 بتوقيت موسكو... ولم تسجل أي أضرار على الأرض. مشيرا إلى أن الطائرة الصغيرة أقلعت من مطار سيفيركا".
وذكر التقرير أن 23 شخصا بالإضافة إلى 8 قطع من المعدات شاركوا في إزالة عواقب الحادثة بمقاطعة موسكو.
موسكو تطلق إنتاج بطاريات شمسية متطورة للأقمار الصناعية
موسكو تتزين بثوب الصيف
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