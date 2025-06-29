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الجيش السوداني يقصف مواقع لـ"الدعم السريع" في دارفور
الجيش السوداني يقصف مواقع لـ"الدعم السريع" في دارفور
سبوتنيك عربي
واصل الجيش السوداني استهداف مواقع استراتيجية لقوات الدعم السريع بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وذلك بقصف مركز لتجميع وتدريب المقاتلين، وموقع عسكري آخر. 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T15:09+0000
2025-06-29T15:09+0000
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قوات الدعم السريع السودانية
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وأفاد موقع "سودان تريبيون" الإلكتروني، مساء اليوم الأحد، بأن الجيش السوداني استأنف منذ أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، عملياته الجوية في إقليم دارفور، بعد توقف أكثر من شهر، نتيجة لسقوط طائرتين تابعتين له في جنوب وشمال دارفور.واستهدفت المسيّرات التابعة للجيش السوداني، أول أمس الجمعة، لأول مرة، موقعين على الأقل يتبعان لـ"الدعم السريع" بولاية غرب دارفور، الأول طال معسكرا يضم أعدادا كبيرة من المجندين في منطقة "هبايل"، وموقع عسكري آخر في بلدة سيسي على الطريق بين زالنجي والجنينة، بحسب الموقع.وفي السياق ذاته، عثرت شرطة ولاية الجزيرة وسط السودان، على مقابر جماعية في مناطق متفرقة بحاضرة الولاية، مدينة ود مدني، بالقرب من السجن القومي. وجاء الاكتشاف بعد تكثيف عمليات البحث، حيث ظهرت غالبية القبور بطريقة دفن غير لائقة، ما استدعى نقلها قبل هطول الأمطار التي قد تؤدي إلى جرفها، ما يشكل خطرًا صحيًا وبيئيًا بالغًا.يذكر أن السلطات أعلنت أنها قد كشفت سابقًا عن "مقابر جماعية أخرى قرب سينما حي الزمالك، تضم رفات طلاب ومعلمين لقوا حتفهم تحت التعذيب في معتقلات الدعم السريع، قبل إعادة دفنهم في مقابر حي مارنجان حلة حسن".من جانبها، أدانت رئاسة شرطة الولاية انتهاكات قوات الدعم السريع، واتهمتها بـ"قتل ودفن عدد كبير من الأبرياء في مقابر جماعية بهدف إخفاء معالم الجريمة"، وتواصل الفرق الأمنية عمليات التفتيش، وسط مخاوف من العثور على المزيد من الضحايا.وفي وقت سابق، قال مجلس السيادة السوداني، أمس الجمعة، إن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، وافق على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر عاصمة دارفور، التي تحاصرها قوات "الدعم السريع"، منذ نحو عامين.وأكدت الوكالة أن رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، قد وافق على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في محلية الفاشر، بهدف دعم جهود الأمم المتحدة والعمل على تسهيل وصول الإغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين هناك.
https://sarabic.ae/20250625/الصحة-العالمية-تكشف-عن-مقتل-أطفال-ومسعفين-إثر-قصف-على-مستشفى-في-السودان-1102057938.html
https://sarabic.ae/20250627/ضمن-جسر-جوي-أوروبي-هبوط-أول-طائرة-مساعدات-في-دارفور-منذ-اندلاع-الحرب-بالسودان-1102130089.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني يقصف مواقع لـ"الدعم السريع" في دارفور

15:09 GMT 29.06.2025
© Photoالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
© Photo
تابعنا عبر
واصل الجيش السوداني استهداف مواقع استراتيجية لقوات الدعم السريع بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وذلك بقصف مركز لتجميع وتدريب المقاتلين، وموقع عسكري آخر.
وأفاد موقع "سودان تريبيون" الإلكتروني، مساء اليوم الأحد، بأن الجيش السوداني استأنف منذ أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، عملياته الجوية في إقليم دارفور، بعد توقف أكثر من شهر، نتيجة لسقوط طائرتين تابعتين له في جنوب وشمال دارفور.
واستهدفت المسيّرات التابعة للجيش السوداني، أول أمس الجمعة، لأول مرة، موقعين على الأقل يتبعان لـ"الدعم السريع" بولاية غرب دارفور، الأول طال معسكرا يضم أعدادا كبيرة من المجندين في منطقة "هبايل"، وموقع عسكري آخر في بلدة سيسي على الطريق بين زالنجي والجنينة، بحسب الموقع.
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وفي السياق ذاته، عثرت شرطة ولاية الجزيرة وسط السودان، على مقابر جماعية في مناطق متفرقة بحاضرة الولاية، مدينة ود مدني، بالقرب من السجن القومي. وجاء الاكتشاف بعد تكثيف عمليات البحث، حيث ظهرت غالبية القبور بطريقة دفن غير لائقة، ما استدعى نقلها قبل هطول الأمطار التي قد تؤدي إلى جرفها، ما يشكل خطرًا صحيًا وبيئيًا بالغًا.
ونقلت صحيفة "التغيير" عن مصادر أمنية، أن "السلطات العدلية تعمل على تحديد هويات الضحايا عبر الفحوصات الطبية العدلية، إلى جانب تدوين بلاغات جنائية ضد قوات الدعم السريع".
يذكر أن السلطات أعلنت أنها قد كشفت سابقًا عن "مقابر جماعية أخرى قرب سينما حي الزمالك، تضم رفات طلاب ومعلمين لقوا حتفهم تحت التعذيب في معتقلات الدعم السريع، قبل إعادة دفنهم في مقابر حي مارنجان حلة حسن".
من جانبها، أدانت رئاسة شرطة الولاية انتهاكات قوات الدعم السريع، واتهمتها بـ"قتل ودفن عدد كبير من الأبرياء في مقابر جماعية بهدف إخفاء معالم الجريمة"، وتواصل الفرق الأمنية عمليات التفتيش، وسط مخاوف من العثور على المزيد من الضحايا.
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وفي وقت سابق، قال مجلس السيادة السوداني، أمس الجمعة، إن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، وافق على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر عاصمة دارفور، التي تحاصرها قوات "الدعم السريع"، منذ نحو عامين.

وأفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، بأن تلك الموافقة جاءت خلال اتصال هاتفي بين البرهان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا فيه المسؤول الأممي إلى القيام بهدنة إنسانية لتسهيل وصول الإغاثة لآلاف المحاصرين.

وأكدت الوكالة أن رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، قد وافق على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في محلية الفاشر، بهدف دعم جهود الأمم المتحدة والعمل على تسهيل وصول الإغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين هناك.
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