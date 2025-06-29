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"الدعم السريع" تصعد قصفها المدفعي على مدينة الفاشر السودانية
"الدعم السريع" تصعد قصفها المدفعي على مدينة الفاشر السودانية
سبوتنيك عربي
تواصل قوات الدعم السريع السودانية قصفها على مدينة الفاشر، لليوم الثاني على التوالي، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين بين المدنيين، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T18:19+0000
2025-06-29T18:19+0000
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وتسبب القصف، اليوم الأحد، بسقوط 3 قتلى وعشرات المصابين، حسبما ذكرت موقع "سودان تربيون"، الذي أشار إلى أن ذلك يتزامن مع استمرار الحصار على المدينة.ونقل الموقع، عن مصادر محلية، قولها إن "القصف استهدف سوق نيفاشا بمخيم أبو شوك شمال المدينة، وهو السوق الوحيد الذي يعمل جزئيا داخل الفاشر".وتجاهلت قوات الدعم السريع دعوات أممية لإقرار هدنة إنسانية، وواصلت قصفها لمناطق متفرقة في الفاشر على مدى يومين متتاليين، رغم مناشدات لإدخال الغذاء والدواء للسكان المحاصرين، بحسب الموقع.وأطلقت الشبكة نداء عاجلا للمنظمات الدولية والإقليمية، طالبت فيه بالضغط على "الدعم السريع" لقبول هدنة فورية وفتح ممرات إنسانية.وتخضع مدينة الفاشر منذ أبريل/ نيسان 2024، لحصار خانق، وسط معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلّفت مئات القتلى والجرحى، وتسببت في انهيار واسع للخدمات الأساسية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250627/البرهان-يوافق-على-مبادرة-غوتيريش-ويعلن-هدنة-إنسانية-في-الفاشر-لمدة-أسبوع-1102130442.html
https://sarabic.ae/20250629/الجيش-السوداني-يقصف-مواقع-لـالدعم-السريع-في-دارفور-1102189013.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

"الدعم السريع" تصعد قصفها المدفعي على مدينة الفاشر السودانية

18:19 GMT 29.06.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجنود تابعين لـ"قوات الدعم السريع"، السودان
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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تواصل قوات الدعم السريع السودانية قصفها على مدينة الفاشر، لليوم الثاني على التوالي، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين بين المدنيين، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.
وتسبب القصف، اليوم الأحد، بسقوط 3 قتلى وعشرات المصابين، حسبما ذكرت موقع "سودان تربيون"، الذي أشار إلى أن ذلك يتزامن مع استمرار الحصار على المدينة.
ونقل الموقع، عن مصادر محلية، قولها إن "القصف استهدف سوق نيفاشا بمخيم أبو شوك شمال المدينة، وهو السوق الوحيد الذي يعمل جزئيا داخل الفاشر".
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
البرهان يوافق على مبادرة غوتيريش ويعلن هدنة إنسانية في الفاشر لمدة أسبوع
27 يونيو, 12:49 GMT
وتجاهلت قوات الدعم السريع دعوات أممية لإقرار هدنة إنسانية، وواصلت قصفها لمناطق متفرقة في الفاشر على مدى يومين متتاليين، رغم مناشدات لإدخال الغذاء والدواء للسكان المحاصرين، بحسب الموقع.

وأعلنت شبكة "أطباء السودان"، وفاة 239 طفلا في مدينة الفاشر، خلال الأشهر الستة الماضية، نتيجة سوء التغذية وانعدام الخدمات الصحية، في ظل استهداف مستودعات التغذية واستمرار نقص الإمدادات.

وأطلقت الشبكة نداء عاجلا للمنظمات الدولية والإقليمية، طالبت فيه بالضغط على "الدعم السريع" لقبول هدنة فورية وفتح ممرات إنسانية.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
الجيش السوداني يقصف مواقع لـ"الدعم السريع" في دارفور
15:09 GMT
وتخضع مدينة الفاشر منذ أبريل/ نيسان 2024، لحصار خانق، وسط معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلّفت مئات القتلى والجرحى، وتسببت في انهيار واسع للخدمات الأساسية.

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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