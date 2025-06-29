https://sarabic.ae/20250629/الرئيس-الإيراني-طهران-على-استعداد-لبدء-فصل-جديد-من-العلاقات-مع-دول-الخليج-1102191263.html

الرئيس الإيراني: طهران على استعداد لبدء فصل جديد من العلاقات مع دول الخليج

الرئيس الإيراني: طهران على استعداد لبدء فصل جديد من العلاقات مع دول الخليج

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده على استعداد لبدء فصل جديد من العلاقات مع دول الخليج، معتبرًا أن تعزيز العلاقات مع دول منطقة الخليج يحمل "رسالة سلام... 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T16:48+0000

2025-06-29T16:48+0000

2025-06-29T16:48+0000

العالم

إيران

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وقال بزشكيان، خلال جلسة للحكومة الإيرانية، في أعقاب توقف الحرب بين إيران وإسرائيل، بحسب بيان للرئاسة الإيرانية: "نظرًا لضرورة التضامن بين الدول الإسلامية وبهدف توسيع التعاون الشامل، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون الكامل مع مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي بدء فصل جديد في العلاقات مع جيرانها في منطقة الخليج الفارسي".واعتبر الرئيس الإيراني أن "سياسة حسن الجوار وتنمية العلاقات مع دول المنطقة هي النهج الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، موضحًا أن "الحكومة الإيرانية تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الأمر".وقال المجلس في بيان، إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، "أكد أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، ومساسا مباشرا بأمن دول المجلس كافة"، مجددا التأكيد على أن "أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ"، وأن "المجلس يقف صفا واحدا مع دولة قطر، في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها".

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