الرئيس الإيراني: طهران على استعداد لبدء فصل جديد من العلاقات مع دول الخليج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:18 GMT
36 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداد موسكو لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا وترامب يوقف خطط تخفيف العقوبات على طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أحد القوى الرئيسية في العالم
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
ما هي أبعاد المقترح الروسي الذي سيحقق الاستقرار السياسي في ليبيا؟ يوضح خبير
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:15 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:46 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:27 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتوقع وقف الحرب خلال أسبوع مع محاولات إبرام اتفاق في غزة، إسرائيل هدمت 1000 منزل في الضفة وتواصل حملة الاعتداءات
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250629/الرئيس-الإيراني-طهران-على-استعداد-لبدء-فصل-جديد-من-العلاقات-مع-دول-الخليج-1102191263.html
الرئيس الإيراني: طهران على استعداد لبدء فصل جديد من العلاقات مع دول الخليج
الرئيس الإيراني: طهران على استعداد لبدء فصل جديد من العلاقات مع دول الخليج
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده على استعداد لبدء فصل جديد من العلاقات مع دول الخليج، معتبرًا أن تعزيز العلاقات مع دول منطقة الخليج يحمل "رسالة سلام... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T16:48+0000
2025-06-29T16:48+0000
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101042522_0:0:2550:1435_1920x0_80_0_0_08c6302f3ec5815c5ae1db3d0ad8d4b6.jpg
وقال بزشكيان، خلال جلسة للحكومة الإيرانية، في أعقاب توقف الحرب بين إيران وإسرائيل، بحسب بيان للرئاسة الإيرانية: "نظرًا لضرورة التضامن بين الدول الإسلامية وبهدف توسيع التعاون الشامل، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون الكامل مع مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي بدء فصل جديد في العلاقات مع جيرانها في منطقة الخليج الفارسي".واعتبر الرئيس الإيراني أن "سياسة حسن الجوار وتنمية العلاقات مع دول المنطقة هي النهج الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، موضحًا أن "الحكومة الإيرانية تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الأمر".وقال المجلس في بيان، إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، "أكد أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، ومساسا مباشرا بأمن دول المجلس كافة"، مجددا التأكيد على أن "أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ"، وأن "المجلس يقف صفا واحدا مع دولة قطر، في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها".
https://sarabic.ae/20250629/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-بتحميل-واشنطن-وتل-أبيب-مسؤولية-الحرب-ومنحها-تعويضات-مالية-1102187240.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101042522_283:0:2550:1700_1920x0_80_0_0_695a6371893cf00181da2ef1286d1b3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران
العالم, إيران

الرئيس الإيراني: طهران على استعداد لبدء فصل جديد من العلاقات مع دول الخليج

16:48 GMT 29.06.2025
© AP Photoالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده على استعداد لبدء فصل جديد من العلاقات مع دول الخليج، معتبرًا أن تعزيز العلاقات مع دول منطقة الخليج يحمل "رسالة سلام وأخوة وتنمية للعالم الإسلامي ودول المنطقة".
وقال بزشكيان، خلال جلسة للحكومة الإيرانية، في أعقاب توقف الحرب بين إيران وإسرائيل، بحسب بيان للرئاسة الإيرانية: "نظرًا لضرورة التضامن بين الدول الإسلامية وبهدف توسيع التعاون الشامل، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون الكامل مع مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي بدء فصل جديد في العلاقات مع جيرانها في منطقة الخليج الفارسي".

وتابع: "نحن نؤمن بأن الخليج الفارسي رمز للسلام والتعاون بين دول المنطقة، وأن تعزيز علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع جيرانها، وخاصة مع هذه المؤسسة الإقليمية (مجلس التعاون الخليجي)، يحمل رسالة سلام وأخوة وتنمية للعالم الإسلامي أجمع ودول المنطقة".

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
إيران تطالب مجلس الأمن بتحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية الحرب عليها ومنحها تعويضات مالية
14:02 GMT
واعتبر الرئيس الإيراني أن "سياسة حسن الجوار وتنمية العلاقات مع دول المنطقة هي النهج الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، موضحًا أن "الحكومة الإيرانية تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الأمر".

وأكد مجلس التعاون الخليجي، يوم 25 يونيو/ حزيران الجاري، أن "الهجوم الصاروخي الإيراني ضد أراضي قطر، يعد انتهاكا صارخا لسيادة قطر، ومساسًا مباشرًا بأمن دول المجلس كافة"، وذلك في أعقاب الضربة الإيرانية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر.

وقال المجلس في بيان، إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، "أكد أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، ومساسا مباشرا بأمن دول المجلس كافة"، مجددا التأكيد على أن "أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ"، وأن "المجلس يقف صفا واحدا مع دولة قطر، في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала