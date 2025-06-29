https://sarabic.ae/20250629/الرئيس-الإيراني-طهران-على-استعداد-لبدء-فصل-جديد-من-العلاقات-مع-دول-الخليج-1102191263.html
الرئيس الإيراني: طهران على استعداد لبدء فصل جديد من العلاقات مع دول الخليج
الرئيس الإيراني: طهران على استعداد لبدء فصل جديد من العلاقات مع دول الخليج
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده على استعداد لبدء فصل جديد من العلاقات مع دول الخليج، معتبرًا أن تعزيز العلاقات مع دول منطقة الخليج يحمل "رسالة سلام... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T16:48+0000
2025-06-29T16:48+0000
2025-06-29T16:48+0000
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101042522_0:0:2550:1435_1920x0_80_0_0_08c6302f3ec5815c5ae1db3d0ad8d4b6.jpg
وقال بزشكيان، خلال جلسة للحكومة الإيرانية، في أعقاب توقف الحرب بين إيران وإسرائيل، بحسب بيان للرئاسة الإيرانية: "نظرًا لضرورة التضامن بين الدول الإسلامية وبهدف توسيع التعاون الشامل، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون الكامل مع مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي بدء فصل جديد في العلاقات مع جيرانها في منطقة الخليج الفارسي".واعتبر الرئيس الإيراني أن "سياسة حسن الجوار وتنمية العلاقات مع دول المنطقة هي النهج الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، موضحًا أن "الحكومة الإيرانية تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الأمر".وقال المجلس في بيان، إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، "أكد أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، ومساسا مباشرا بأمن دول المجلس كافة"، مجددا التأكيد على أن "أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ"، وأن "المجلس يقف صفا واحدا مع دولة قطر، في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها".
https://sarabic.ae/20250629/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-بتحميل-واشنطن-وتل-أبيب-مسؤولية-الحرب-ومنحها-تعويضات-مالية-1102187240.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101042522_283:0:2550:1700_1920x0_80_0_0_695a6371893cf00181da2ef1286d1b3f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران
الرئيس الإيراني: طهران على استعداد لبدء فصل جديد من العلاقات مع دول الخليج
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده على استعداد لبدء فصل جديد من العلاقات مع دول الخليج، معتبرًا أن تعزيز العلاقات مع دول منطقة الخليج يحمل "رسالة سلام وأخوة وتنمية للعالم الإسلامي ودول المنطقة".
وقال بزشكيان، خلال جلسة للحكومة الإيرانية، في أعقاب توقف الحرب بين إيران وإسرائيل، بحسب بيان للرئاسة الإيرانية: "نظرًا لضرورة التضامن بين الدول الإسلامية وبهدف توسيع التعاون الشامل، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون الكامل مع مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي بدء فصل جديد في العلاقات مع جيرانها في منطقة الخليج الفارسي".
وتابع: "نحن نؤمن بأن الخليج الفارسي رمز للسلام والتعاون بين دول المنطقة، وأن تعزيز علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع جيرانها، وخاصة مع هذه المؤسسة الإقليمية (مجلس التعاون الخليجي)، يحمل رسالة سلام وأخوة وتنمية للعالم الإسلامي أجمع ودول المنطقة".
واعتبر الرئيس الإيراني أن "سياسة حسن الجوار وتنمية العلاقات مع دول المنطقة هي النهج الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، موضحًا أن "الحكومة الإيرانية تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الأمر".
وأكد مجلس التعاون الخليجي، يوم 25 يونيو/ حزيران الجاري، أن "الهجوم الصاروخي الإيراني ضد أراضي قطر، يعد انتهاكا صارخا لسيادة قطر، ومساسًا مباشرًا بأمن دول المجلس كافة"، وذلك في أعقاب الضربة الإيرانية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر.
وقال المجلس في بيان، إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، "أكد أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، ومساسا مباشرا بأمن دول المجلس كافة"، مجددا التأكيد على أن "أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ"، وأن "المجلس يقف صفا واحدا مع دولة قطر، في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها".