https://sarabic.ae/20250629/رونالدو-الدوري-السعودي-أحد-أفضل-5-دوريات-في-العالم-1102171189.html
رونالدو: الدوري السعودي أحد أفضل 5 دوريات في العالم
رونالدو: الدوري السعودي أحد أفضل 5 دوريات في العالم
سبوتنيك عربي
رأى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن الدوري السعودي لكرة القدم في الوقت الحالي من بين أفضل خمسة في العالم، مشيرا إلى أنه قرر البقاء مع نادي النصر لأنه... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T06:17+0000
2025-06-29T06:17+0000
2025-06-29T06:17+0000
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وفي مقابلة له مع قناة النادي على موقع يوتيوب، قال رونالدو إن "الدوري السعودي يواصل التحسن ولدينا الوقت. أظهرنا للعالم في آخر عامين ونصف العام أن هذا الدوري يتطور".وأضاف: "أنا سعيد لأن الدوري تنافسي جدا، وحدهم الأشخاص الذين لم يلعبوا في السعودية أو لا يعرفون شيئا عن كرة القدم يقولون إنه ليس بين أفضل خمسة دوريات في العالم. أنا مؤمن 100 في المئة بما أقوله والذين يلعبون في هذا الدوري يعرفون ما أتحدث عنه".وتابع: "لهذا السبب قررت البقاء لأنني أؤمن بهذا المشروع، ليس فقط للعامين المقبلين بل حتى عام 2034"، أي عندما تستضيف السعودية كأس العالم "التي أؤمن أيضا بأنها ستكون من أجمل كؤوس العالم على الإطلاق".وسيحمل رونالدو ألوان النصر لعامين إضافيين حتى 2027، بعد إعلان الطرفين، الخميس، عن تمديد عقد أفضل لاعب في العالم خمس مرات، عقب أشهر من التكهنات حول مستقبله.ولم ينجح ابن الأربعين عاما الذي قال، العام الماضي، إنه قد يختم مسيرته مع النصر، في إحراز أي لقب محلي في مغامرته السعودية، مكتفيا ببطولة الأندية العربية 2023.
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, رياضة, منوعات
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, رياضة, منوعات
رونالدو: الدوري السعودي أحد أفضل 5 دوريات في العالم
رأى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن الدوري السعودي لكرة القدم في الوقت الحالي من بين أفضل خمسة في العالم، مشيرا إلى أنه قرر البقاء مع نادي النصر لأنه يؤمن بالمشروع.
وفي مقابلة له مع قناة النادي على موقع يوتيوب، قال رونالدو إن "الدوري السعودي يواصل التحسن ولدينا الوقت. أظهرنا للعالم في آخر عامين ونصف العام أن هذا الدوري يتطور".
وأضاف: "أنا سعيد لأن الدوري تنافسي جدا، وحدهم الأشخاص الذين لم يلعبوا في السعودية أو لا يعرفون شيئا عن كرة القدم يقولون إنه ليس بين أفضل خمسة دوريات في العالم. أنا مؤمن 100 في المئة بما أقوله والذين يلعبون في هذا الدوري يعرفون ما أتحدث عنه".
وتابع: "لهذا السبب قررت البقاء لأنني أؤمن بهذا المشروع، ليس فقط للعامين المقبلين بل حتى عام 2034"، أي عندما تستضيف السعودية كأس العالم "التي أؤمن أيضا بأنها ستكون من أجمل كؤوس العالم على الإطلاق".
وسيحمل رونالدو ألوان النصر لعامين إضافيين حتى 2027
، بعد إعلان الطرفين، الخميس، عن تمديد عقد أفضل لاعب في العالم خمس مرات، عقب أشهر من التكهنات حول مستقبله.
ولم ينجح ابن الأربعين عاما الذي قال، العام الماضي، إنه قد يختم مسيرته مع النصر، في إحراز أي لقب محلي في مغامرته السعودية، مكتفيا ببطولة الأندية العربية 2023.