https://sarabic.ae/20250629/مستشار-خامنئي-أمريكا-وإسرائيل-كانتا-تفترضان-القضاء-على-النظام-الإيراني-خلال-5-أو-6-أيام-1102193666.html

مستشار خامنئي: أمريكا وإسرائيل كانتا تفترضان القضاء على النظام الإيراني خلال 5 أو 6 أيام

مستشار خامنئي: أمريكا وإسرائيل كانتا تفترضان القضاء على النظام الإيراني خلال 5 أو 6 أيام

سبوتنيك عربي

أكد علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، "كانتا تفترضان إمكانية القضاء على النظام الإيراني في غضون 5 أو 6 أيام"، على حد قوله. 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T18:59+0000

2025-06-29T18:59+0000

2025-06-29T18:59+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094858813_0:0:2670:1503_1920x0_80_0_0_54483827fecc53f0b4e72f21598884d6.jpg

وقال لاريجاني، في تصريحات لوكالة "دانشجو" الإيرانية: "كانت أمريكا وإسرائيل تفترضان إمكانية إنهاء النظام الإيراني في غضون 5 أو 6 أيام، وكان هدف (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو، الرئيسي هو استسلام الشعب الإيراني".ورد المرشد الإيراني علي خامنئي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت إيران النووية، خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين طهران وتل أبيب.وأكد خامنئي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن "ترامب بالغ في وصف ما جرى لإخفاء ما وصفها بالحقيقة الخفية حول نتيجة قصفه لمنشآت إيران النووية".وتابع المرشد الإيراني: "استخدم الرئيس الأمريكي مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث"، مضيفًا: "كل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى خفية وراءها".وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20250629/مندوب-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-بلادنا-لن-تتوقف-أبدا-عن-تخصيب-اليورانيوم-1102192304.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم