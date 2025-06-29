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مستشار خامنئي: أمريكا وإسرائيل كانتا تفترضان القضاء على النظام الإيراني خلال 5 أو 6 أيام
مستشار خامنئي: أمريكا وإسرائيل كانتا تفترضان القضاء على النظام الإيراني خلال 5 أو 6 أيام
سبوتنيك عربي
أكد علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، "كانتا تفترضان إمكانية القضاء على النظام الإيراني في غضون 5 أو 6 أيام"، على حد قوله. 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T18:59+0000
2025-06-29T18:59+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال لاريجاني، في تصريحات لوكالة "دانشجو" الإيرانية: "كانت أمريكا وإسرائيل تفترضان إمكانية إنهاء النظام الإيراني في غضون 5 أو 6 أيام، وكان هدف (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو، الرئيسي هو استسلام الشعب الإيراني".ورد المرشد الإيراني علي خامنئي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت إيران النووية، خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين طهران وتل أبيب.وأكد خامنئي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن "ترامب بالغ في وصف ما جرى لإخفاء ما وصفها بالحقيقة الخفية حول نتيجة قصفه لمنشآت إيران النووية".وتابع المرشد الإيراني: "استخدم الرئيس الأمريكي مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث"، مضيفًا: "كل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى خفية وراءها".وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250629/مندوب-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-بلادنا-لن-تتوقف-أبدا-عن-تخصيب-اليورانيوم-1102192304.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مستشار خامنئي: أمريكا وإسرائيل كانتا تفترضان القضاء على النظام الإيراني خلال 5 أو 6 أيام

18:59 GMT 29.06.2025
© AP Photoمستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، "كانتا تفترضان إمكانية القضاء على النظام الإيراني في غضون 5 أو 6 أيام"، على حد قوله.
وقال لاريجاني، في تصريحات لوكالة "دانشجو" الإيرانية: "كانت أمريكا وإسرائيل تفترضان إمكانية إنهاء النظام الإيراني في غضون 5 أو 6 أيام، وكان هدف (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو، الرئيسي هو استسلام الشعب الإيراني".

وأشار إلى أن "إسرائيل هاجمت مقر اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بهدف اغتيال كبار المسؤولين والتوجه نحو اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، لكنها فشلت في ذلك".

ورد المرشد الإيراني علي خامنئي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت إيران النووية، خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين طهران وتل أبيب.
وأكد خامنئي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن "ترامب بالغ في وصف ما جرى لإخفاء ما وصفها بالحقيقة الخفية حول نتيجة قصفه لمنشآت إيران النووية".
موقع نطنز النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
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18:21 GMT
وتابع المرشد الإيراني: "استخدم الرئيس الأمريكي مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث"، مضيفًا: "كل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى خفية وراءها".
يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
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