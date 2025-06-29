https://sarabic.ae/20250629/مندوب-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-بلادنا-لن-تتوقف-أبدا-عن-تخصيب-اليورانيوم-1102192304.html

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: بلادنا لن تتوقف أبدا عن تخصيب اليورانيوم

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: بلادنا لن تتوقف أبدا عن تخصيب اليورانيوم

سبوتنيك عربي

صرح المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، بأن "إيران لن تتوقف أبدًا عن تخصيب اليورانيوم". 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T18:21+0000

2025-06-29T18:21+0000

2025-06-29T18:21+0000

العالم

إيران

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وقال إيرواني، في مقابلة مع قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية: "أعتقد أن تخصيب اليورانيوم لن يتوقف أبدًا".وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، "الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر".

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العالم, إيران