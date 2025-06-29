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مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: بلادنا لن تتوقف أبدا عن تخصيب اليورانيوم
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: بلادنا لن تتوقف أبدا عن تخصيب اليورانيوم
سبوتنيك عربي
صرح المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، بأن "إيران لن تتوقف أبدًا عن تخصيب اليورانيوم". 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T18:21+0000
2025-06-29T18:21+0000
العالم
إيران
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وقال إيرواني، في مقابلة مع قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية: "أعتقد أن تخصيب اليورانيوم لن يتوقف أبدًا".وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، "الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر".
https://sarabic.ae/20250629/خامنئي-ترامب-لم-يحقق-شيئا-ويحاول-إخفاء-حقيقة-قصفه-لإيران-1102191761.html
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العالم, إيران
العالم, إيران

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: بلادنا لن تتوقف أبدا عن تخصيب اليورانيوم

18:21 GMT 29.06.2025
© AP Photoموقع "نطنز" النووي الإيراني
موقع نطنز النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
© AP Photo
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صرح المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، بأن "إيران لن تتوقف أبدًا عن تخصيب اليورانيوم".
وقال إيرواني، في مقابلة مع قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية: "أعتقد أن تخصيب اليورانيوم لن يتوقف أبدًا".
وأشار إلى أن طهران، بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، تتمتع بحق غير قابل للتصرف في تطوير برنامجها النووي السلمي.
وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
خامنئي: ترامب لم يحقق شيئا ويحاول إخفاء حقيقة قصفه لإيران
17:28 GMT
وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير.
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، "الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر".
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