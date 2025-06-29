https://sarabic.ae/20250629/نتنياهو-لترامب-معا-سنجعل-الشرق-الأوسط-عظيما-مرة-أخرى-1102172270.html

نتنياهو لترامب: معا سنجعل الشرق الأوسط عظيما مرة أخرى

نتنياهو لترامب: معا سنجعل الشرق الأوسط عظيما مرة أخرى

سبوتنيك عربي

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على دعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، له ودعوته إلى إنهاء محاكمته بتهم الفساد. 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T07:18+0000

2025-06-29T07:18+0000

2025-06-29T07:18+0000

دونالد ترامب

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وكتب نتنياهو عبر منصة "إكس": "معا سنجعل الشرق الأوسط عظيما مرة أخرى".وكان ترامب وجّه دعوة لإنهاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا ما يتعرض له الأخير بأنه "حملة شعواء سياسية".وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "ما يفعلونه بنتنياهو في إسرائيل أمر فظيع، يشبه كثيرا ما اضطررت لتحمله في أمريكا".وأشار ترامب إلى أن نتنياهو يجري حاليا مفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية، تتعلق بإطلاق سراح المحتجزين، معتبرًا أن "المدعين العامين الخارجين عن السيطرة يتعاملون بجنون"، وأضاف: "أمريكا تنفق مليارات الدولارات سنويا لحماية إسرائيل، أكثر من أي دولة أخرى... لن نقبل بهذا. دعوا بيبي يرحل".وكان نتنياهو قد طلب من المحكمة الإسرائيلية تأجيل الإدلاء بشهادته لمدة أسبوعين بسبب التوترات في المنطقة، والحاجة إلى التفرغ لإدارة الحرب في غزة ومتابعة ملف المحتجزين، غير أن المحكمة رفضت الطلب لعدم تقديم مبررات كافية.تأتي هذه التطورات في ظل استمرار محاكمة نتنياهو أمام محكمة تل أبيب المركزية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، إذ يطلب منه الإدلاء بشهادته ثلاث مرات أسبوعيا، وهو جدول زمني خرقه عدة مرات لأسباب مختلفة.ويواجه نتنياهو عدة اتهامات جنائية، أبرزها الرشوة في القضية المعروفة بـ"4000"، التي تتعلق بتقديم امتيازات لشركة الاتصالات "بيزك" مقابل تغطية إعلامية إيجابية على موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي.كما يواجه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في "القضية 1000"، المرتبطة بتلقي هدايا باهظة من المنتج أرنون ميلشان، تقدّر قيمتها بنحو 300 ألف دولار، يشتبه في أنها مقابل تدخلات تخدم مصالحه الشخصية.أما "القضية 2000"، فتدور حول محاولات تنسيق تغطية إعلامية مواتية مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مقابل تقليص نفوذ صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرارا أن الهدف من هذه القضايا هو النيل منه سياسيا، وإبعاده عن رئاسة الحكومة.

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