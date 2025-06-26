https://sarabic.ae/20250626/سموتريتش-ردا-على-نتنياهو-إذا-كان-السلام-يعني-دولة-فلسطينية-فلا-نريده-1102108345.html

سموتريتش ردا على نتنياهو: إذا كان السلام يعني دولة فلسطينية فلا نريده

سموتريتش ردا على نتنياهو: إذا كان السلام يعني دولة فلسطينية فلا نريده

سبوتنيك عربي

رد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن توسيع "اتفاقيات إبراهيم"، قائلا: إن... 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T18:53+0000

2025-06-26T18:53+0000

2025-06-26T18:53+0000

بنيامين نتنياهو

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تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

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وأضاف سموتريتش: "إذا كان الهدف هو تقسيم أرض إسرائيل، وتسليم أراضٍ للعدو، وإقامة دولة فلسطينية على مساحة تفوق غزة بعشرين ضعفا، في منطقة تهيمن جغرافيا وطبوغرافيا على معظم البلاد، فالإجابة هي لا، شكرا".وأشار إلى أن "الإسرائيليين جربوا هذه الأوهام المضللة في السابق، عندما بِيعت لهم وعود براقة عن "شرق أوسط جديد"، لكن النتيجة كانت تفجيرات دامية في المدن، و"مجزرة لم نشهد مثلها منذ الهولوكوست"، في إشارة إلى الهجمات التي طالت المدنيين"، وفقا لموقع "Israel National News".وتابع: "منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم يعد هناك دعم حقيقي في إسرائيل لمثل هذه المبادرات، هذه الأرض ليست للبيع، وهذا المبدأ غير قابل للنقاش". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال اليوم الخميس، إن "إنجازات إسرائيل في مواجهة إيران أتاحت فرصة لتوسيع نطاق اتفاقيات السلام مع الدول العربية في المنطقة، وهي فرصةٌ لا ينبغي تفويتها". وأضاف في كلمة له: "لقد قاتلنا ببسالة ضد إيران وحققنا نصرا عظيما، هذا النصر يفتح المجال أمام توسيعٍ جذري لاتفاقيات السلام. ونحن نعمل بنشاط على ذلك، إلى جانب إطلاق سراح رهائننا [في قطاع غزة] وهزيمة [حركة "حماس" الفلسطينية]، فهذه فرصة لا تُفوّت، ليس هناك يوم لنضيعه". وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أكد في سبتمبر/ أيلول 2024 أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، وجاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.

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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل