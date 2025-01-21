https://sarabic.ae/20250121/ترامب-يتحدث-عن-تطبيع-السعودية-مع-إسرائيل-ويكشف-عن-شرط-غريب-لزيارة-المملكة-1097000358.html
ترامب يتحدث عن تطبيع السعودية مع إسرائيل ويكشف عن شرط غريب لزيارة المملكة
ترامب يتحدث عن تطبيع السعودية مع إسرائيل ويكشف عن شرط غريب لزيارة المملكة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" لن يكون بعد فترة طويلة، مؤكدًا أنه لن يمارس ضغوطا فيما يتعلق بالتطبيع بين... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T11:44+0000
2025-01-21T11:44+0000
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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، تحدث فيها أيضا عن وجهته الخارجية الأولى في فترته الثانية كرئيس للولايات المتحدة.وأوضح ترامب أن أول زيارة خارجية تكون في العادة إلى المملكة المتحدة، لكنه أوضح أن ما حدث في فترته الرئاسية الأولى كان مختلفا بزيارة السعودية لأن المملكة اشترت منتجات أمريكية بـ450 مليار دولار.وحول إمكانية تكرار زيارة السعودية في أول زيارة خارجية خلال فترته الرئاسية الجديدة، قال ترامب أن ذلك يمكن أن يحدث إذا اشترت المملكة منتجات أمريكية بنحو 500 مليار دولار.وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القسم، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني 2025، داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.
https://sarabic.ae/20250121/11-قرارا-مهما-من-ترامب-فور-توليه-السلطة-وأهم-ردود-الفعل-الدولية--1096991995.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, دونالد ترامب
ترامب يتحدث عن تطبيع السعودية مع إسرائيل ويكشف عن شرط غريب لزيارة المملكة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" لن يكون بعد فترة طويلة، مؤكدًا أنه لن يمارس ضغوطا فيما يتعلق بالتطبيع بين المملكة وإسرائيل.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، تحدث فيها أيضا عن وجهته الخارجية الأولى في فترته الثانية كرئيس للولايات المتحدة.
وأوضح ترامب أن أول زيارة خارجية تكون في العادة إلى المملكة المتحدة
، لكنه أوضح أن ما حدث في فترته الرئاسية الأولى كان مختلفا بزيارة السعودية لأن المملكة اشترت منتجات أمريكية بـ450 مليار دولار.
وحول إمكانية تكرار زيارة السعودية في أول زيارة خارجية
خلال فترته الرئاسية الجديدة، قال ترامب أن ذلك يمكن أن يحدث إذا اشترت المملكة منتجات أمريكية بنحو 500 مليار دولار.
وأدى الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، القسم، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني 2025، داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.