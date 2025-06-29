هل سمحت أذربيجان لإسرائيل باستخدام أجوائها ضد إيران.. تعرف على التفاصيل؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:18 GMT
36 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداد موسكو لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا وترامب يوقف خطط تخفيف العقوبات على طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أحد القوى الرئيسية في العالم
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
ما هي أبعاد المقترح الروسي الذي سيحقق الاستقرار السياسي في ليبيا؟ يوضح خبير
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:15 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:46 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:27 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتوقع وقف الحرب خلال أسبوع مع محاولات إبرام اتفاق في غزة، إسرائيل هدمت 1000 منزل في الضفة وتواصل حملة الاعتداءات
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250629/هل-سمحت-أذربيجان-لإسرائيل-باستخدام-أجوائها-تعرف-إلى-التفاصيل-1102195230.html
هل سمحت أذربيجان لإسرائيل باستخدام أجوائها ضد إيران.. تعرف على التفاصيل؟
هل سمحت أذربيجان لإسرائيل باستخدام أجوائها ضد إيران.. تعرف على التفاصيل؟
سبوتنيك عربي
أشارت أنباء متداولة إلى استخدام إسرائيل لأجواء أذربيجان لتنفيذ عمليات قصف داخل إيران، التي طالبت باكو برد رسمي يوضح حقيقة ذلك. 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T20:23+0000
2025-06-29T20:23+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أذربيجان
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093471899_0:59:3335:1935_1920x0_80_0_0_bba3e84ae98ab5767410842c516fea9a.jpg
وحذّر السفير الإيراني لدى أرمينيا مهدي سبحاني، من أنه "في حال كانت تلك الأنباء صحيحة، فإن طهران ستعتبر هذا الإجراء انتهاكا خطيرا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وردًا على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية، بيانا رسميا، نفت فيه الاتهامات الإيرانية، مؤكدة أنها "لم تسمح لإسرائيل أو أي دولة أخرى باستخدام أجوائها لضرب إيران".يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو الجاري، وبعدها أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250627/الرئيس-الإيراني-لو-تركنا-العدوان-دون-رد-لاندلعت-حرب-شاملة-في-المنطقة-1102133991.html
https://sarabic.ae/20250628/اعتقال-إسرائيلي-بتهمة-التجسس-لصالح-إيران-ومحاولة-اغتيال-وزير-الدفاع-1102167542.html
أذربيجان
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093471899_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_63f469cf753da073d27e34589950e7f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أذربيجان, إيران, أخبار إيران, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, أذربيجان, إيران, أخبار إيران, إسرائيل

هل سمحت أذربيجان لإسرائيل باستخدام أجوائها ضد إيران.. تعرف على التفاصيل؟

20:23 GMT 29.06.2025
© AP Photoطائرة هيرميس المسيرة التي تصنعها إسرائيل
طائرة هيرميس المسيرة التي تصنعها إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أشارت أنباء متداولة إلى استخدام إسرائيل لأجواء أذربيجان لتنفيذ عمليات قصف داخل إيران، التي طالبت باكو برد رسمي يوضح حقيقة ذلك.
وحذّر السفير الإيراني لدى أرمينيا مهدي سبحاني، من أنه "في حال كانت تلك الأنباء صحيحة، فإن طهران ستعتبر هذا الإجراء انتهاكا خطيرا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
الرئيس الإيراني: لو تركنا العدوان دون رد لاندلعت حرب شاملة في المنطقة
27 يونيو, 14:38 GMT
وردًا على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية، بيانا رسميا، نفت فيه الاتهامات الإيرانية، مؤكدة أنها "لم تسمح لإسرائيل أو أي دولة أخرى باستخدام أجوائها لضرب إيران".
ووصف البيان تصريحات السفير الإيراني بأنها "ادعاءات لا أساس لها".
الشرطة الإسرائيلية تحرس بالقرب من موقع هجوم إطلاق نار مميت، حيث يقول المسؤولون الإسرائيليون إن 3 أشخاص قُتلوا بالرصاص عند معبر جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، 8 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
اعتقال إسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران ومحاولة اغتيال وزير الدفاع
أمس, 21:54 GMT
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو الجاري، وبعدها أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала