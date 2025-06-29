https://sarabic.ae/20250629/هل-سمحت-أذربيجان-لإسرائيل-باستخدام-أجوائها-تعرف-إلى-التفاصيل-1102195230.html
هل سمحت أذربيجان لإسرائيل باستخدام أجوائها ضد إيران.. تعرف على التفاصيل؟
هل سمحت أذربيجان لإسرائيل باستخدام أجوائها ضد إيران.. تعرف على التفاصيل؟
سبوتنيك عربي
أشارت أنباء متداولة إلى استخدام إسرائيل لأجواء أذربيجان لتنفيذ عمليات قصف داخل إيران، التي طالبت باكو برد رسمي يوضح حقيقة ذلك. 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T20:23+0000
2025-06-29T20:23+0000
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وحذّر السفير الإيراني لدى أرمينيا مهدي سبحاني، من أنه "في حال كانت تلك الأنباء صحيحة، فإن طهران ستعتبر هذا الإجراء انتهاكا خطيرا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وردًا على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية، بيانا رسميا، نفت فيه الاتهامات الإيرانية، مؤكدة أنها "لم تسمح لإسرائيل أو أي دولة أخرى باستخدام أجوائها لضرب إيران".يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو الجاري، وبعدها أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
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العالم, أخبار العالم الآن, أذربيجان, إيران, أخبار إيران, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, أذربيجان, إيران, أخبار إيران, إسرائيل
هل سمحت أذربيجان لإسرائيل باستخدام أجوائها ضد إيران.. تعرف على التفاصيل؟
أشارت أنباء متداولة إلى استخدام إسرائيل لأجواء أذربيجان لتنفيذ عمليات قصف داخل إيران، التي طالبت باكو برد رسمي يوضح حقيقة ذلك.
وحذّر السفير الإيراني لدى أرمينيا مهدي سبحاني، من أنه "في حال كانت تلك الأنباء صحيحة، فإن طهران ستعتبر هذا الإجراء انتهاكا خطيرا"، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وردًا على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية، بيانا رسميا
، نفت فيه الاتهامات الإيرانية، مؤكدة أنها "لم تسمح لإسرائيل أو أي دولة أخرى باستخدام أجوائها لضرب إيران".
ووصف البيان تصريحات السفير الإيراني بأنها "ادعاءات لا أساس لها".
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.
وشملت الحرب قصف إيران
لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو الجاري، وبعدها أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار
.