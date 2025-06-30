https://sarabic.ae/20250630/حرائق-تركيا-تخرج-عن-السيطرة-النيران-تلتهم-منازل-في-هاتاي-وإزمير-فيديو-1102210296.html
حرائق تركيا تخرج عن السيطرة.. النيران تلتهم منازل في هاتاي وإزمير.. فيديو
حرائق تركيا تخرج عن السيطرة.. النيران تلتهم منازل في هاتاي وإزمير.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مخيفة لحرائق الغابات التي اجتاحت تركيا، والتهمت مناطق واسعة من ولاية هاتاي وإقليم إزمير. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T12:26+0000
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وشهد إقليم إزمير التركي، وضعًا كارثيًا، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت بقوة، منذ صباح أمس الأحد، مدفوعة برياح قوية اجتاحت مناطق عدة في البلاد.وقد امتدت النيران بسرعة إلى أطراف المناطق السكنية في إزمير، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء طارئة للسكان، خلال يوم أمس وحتى ساعات الليل. وفي الوقت ذاته، شهد إقليم مانيسا المجاور، تصاعدًا كبيرًا في شدة الحرائق، حيث اقتربت ألسنة اللهب بشكل خطير من مركز الإقليم.وذكرت مديرية الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية: "اندلع 263 حريقًا في البلاد، خلال الأيام الثلاثة الماضية (الجمعة، السبت، الأحد)، وتم تحديد موقع 259 منها. وتستمر عمليات إخماد الحرائق في إزمير ومانيسا وهاتاي".ووفقًا لوزير الداخلية التركي، تم إجلاء أكثر من 50 ألف شخص إلى مناطق آمنة، بسبب حرائق الغابات في إزمير وبيلجيك وهاتاي.تصادم طائرتين...واحدة تخترق أخرى مثل سكين ساخن يغوص بالزبدة... فيديوالصين تطلق أول بطولة كرة قدم للروبوتات... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
حرائق تركيا تخرج عن السيطرة.. النيران تلتهم منازل في هاتاي وإزمير.. فيديو
12:26 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 12:31 GMT 30.06.2025)
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مخيفة لحرائق الغابات التي اجتاحت تركيا، والتهمت مناطق واسعة من ولاية هاتاي وإقليم إزمير.
وشهد إقليم إزمير التركي، وضعًا كارثيًا، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت بقوة، منذ صباح أمس الأحد، مدفوعة برياح قوية اجتاحت مناطق عدة في البلاد.
وقد امتدت النيران بسرعة إلى أطراف المناطق السكنية في إزمير، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء طارئة للسكان، خلال يوم أمس وحتى ساعات الليل. وفي الوقت ذاته، شهد إقليم مانيسا المجاور، تصاعدًا كبيرًا في شدة الحرائق، حيث اقتربت ألسنة اللهب بشكل خطير من مركز الإقليم.
وذكرت مديرية الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية: "اندلع 263 حريقًا في البلاد، خلال الأيام الثلاثة الماضية (الجمعة، السبت، الأحد)، وتم تحديد موقع 259 منها. وتستمر عمليات إخماد الحرائق في إزمير ومانيسا وهاتاي".
ووفقًا لوزير الداخلية التركي، تم إجلاء أكثر من 50 ألف شخص إلى مناطق آمنة، بسبب حرائق الغابات في إزمير وبيلجيك وهاتاي.