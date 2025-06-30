https://sarabic.ae/20250630/خبير-في-الشأن-الدولي-أوروبا-عاجزة-عن-مواجهة-روسيا-وتعتمد-على-الحماية-الأمريكية-1102229661.html

خبير في الشأن الدولي: أوروبا عاجزة عن مواجهة روسيا وتعتمد على الحماية الأمريكية

خبير في الشأن الدولي: أوروبا عاجزة عن مواجهة روسيا وتعتمد على الحماية الأمريكية

سبوتنيك عربي

تناول الخبير في الشأن الدولي والأوروبي يحيى حرب، مساعي أوروبا لمواجهة روسيا، واصفًا ذلك بأنه "في منتهى السوريالية والغرابة"، لافتًا إلى أن "الإمكانيات الحقيقية... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T18:26+0000

2025-06-30T18:26+0000

2025-06-30T18:26+0000

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وأشار حرب، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أوروبا تعتمد بالكامل على الحماية الأمريكية، وهي اليوم مُطالبة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيادة ميزانياتها الدفاعية وإعادة تصنيع أسلحتها، لأن واشنطن لم تعد ترغب في حمايتها مجانًا".وأضاف أن "ألمانيا وفرنسا، عند التفكير بتقوية جيشيهما، تسعيان إلى استيراد السلاح من الولايات المتحدة، لافتقارهما إلى القدرات الذاتية".ورأى حرب أن "الطموحات الأوروبية لا تصل إلى حد محاصرة روسيا أو مهاجمتها، بل إنهم يعوّلون على أن موسكو لا تملك مشروعًا توسعيًا في أوروبا، كما يدركون أن أميركا لن تتخلى عنهم، وهو ما يجعلهم يبتزون الجانبين، روسيا وأمريكا، بتصريحات استفزازية لا يمكن تنفيذها".وختم حرب بالتأكيد على أن "أوروبا اليوم ضعيفة عسكريًا، وتابعة للولايات المتحدة، واقتصاداتها مأزومة"، وأن "أزمة أوكرانيا صنيعة الدولة العميقة الأمريكية، التي سخّرت لها أوروبا، إلا أن روسيا أثبتت أنها أكبر وأقوى مما كانوا يظنون، وهي اليوم من يفرض الشروط في المعادلة الدولية".

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