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خبير في الشأن الدولي: أوروبا عاجزة عن مواجهة روسيا وتعتمد على الحماية الأمريكية
خبير في الشأن الدولي: أوروبا عاجزة عن مواجهة روسيا وتعتمد على الحماية الأمريكية
سبوتنيك عربي
تناول الخبير في الشأن الدولي والأوروبي يحيى حرب، مساعي أوروبا لمواجهة روسيا، واصفًا ذلك بأنه "في منتهى السوريالية والغرابة"، لافتًا إلى أن "الإمكانيات الحقيقية... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T18:26+0000
2025-06-30T18:26+0000
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وأشار حرب، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أوروبا تعتمد بالكامل على الحماية الأمريكية، وهي اليوم مُطالبة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيادة ميزانياتها الدفاعية وإعادة تصنيع أسلحتها، لأن واشنطن لم تعد ترغب في حمايتها مجانًا".وأضاف أن "ألمانيا وفرنسا، عند التفكير بتقوية جيشيهما، تسعيان إلى استيراد السلاح من الولايات المتحدة، لافتقارهما إلى القدرات الذاتية".ورأى حرب أن "الطموحات الأوروبية لا تصل إلى حد محاصرة روسيا أو مهاجمتها، بل إنهم يعوّلون على أن موسكو لا تملك مشروعًا توسعيًا في أوروبا، كما يدركون أن أميركا لن تتخلى عنهم، وهو ما يجعلهم يبتزون الجانبين، روسيا وأمريكا، بتصريحات استفزازية لا يمكن تنفيذها".وختم حرب بالتأكيد على أن "أوروبا اليوم ضعيفة عسكريًا، وتابعة للولايات المتحدة، واقتصاداتها مأزومة"، وأن "أزمة أوكرانيا صنيعة الدولة العميقة الأمريكية، التي سخّرت لها أوروبا، إلا أن روسيا أثبتت أنها أكبر وأقوى مما كانوا يظنون، وهي اليوم من يفرض الشروط في المعادلة الدولية".
https://sarabic.ae/20250630/تعليقا-على-تمديد-العقوبات-الأوروبية-على-روسيا-خبير-اقتصادي-العقوبات-عقيمة-وأوروبا-مربكة-1102204904.html
https://sarabic.ae/20250618/بوتين-أسطورة-أن-روسيا-تخطط-لمهاجمة-أوروبا-كذبة-فاضحة-وهراء-تام-1101809251.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير في الشأن الدولي: أوروبا عاجزة عن مواجهة روسيا وتعتمد على الحماية الأمريكية

18:26 GMT 30.06.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تناول الخبير في الشأن الدولي والأوروبي يحيى حرب، مساعي أوروبا لمواجهة روسيا، واصفًا ذلك بأنه "في منتهى السوريالية والغرابة"، لافتًا إلى أن "الإمكانيات الحقيقية لأوروبا لا تضاهي روسيا، لا عسكريًا ولا اقتصاديًا".
وأشار حرب، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أوروبا تعتمد بالكامل على الحماية الأمريكية، وهي اليوم مُطالبة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيادة ميزانياتها الدفاعية وإعادة تصنيع أسلحتها، لأن واشنطن لم تعد ترغب في حمايتها مجانًا".
وأضاف أن "ألمانيا وفرنسا، عند التفكير بتقوية جيشيهما، تسعيان إلى استيراد السلاح من الولايات المتحدة، لافتقارهما إلى القدرات الذاتية".
مجلس الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
تعليقا على تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا... خبير اقتصادي: العقوبات عقيمة وأوروبا مربكة
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ورأى حرب أن "الطموحات الأوروبية لا تصل إلى حد محاصرة روسيا أو مهاجمتها، بل إنهم يعوّلون على أن موسكو لا تملك مشروعًا توسعيًا في أوروبا، كما يدركون أن أميركا لن تتخلى عنهم، وهو ما يجعلهم يبتزون الجانبين، روسيا وأمريكا، بتصريحات استفزازية لا يمكن تنفيذها".

ولفت إلى أن "الفكر الأوربي اليوم ليس أفضل من الفكر الأوروبي في مرحلة هتلر، إذ ما تزال العقلية الاستعمارية متأصّلة في أوروبا، خصوصًا في بريطانيا وفرنسا، اللتين لا تقلان عدوانية واستغلالًا للشعوب عن النازية".

كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
بوتين: أسطورة أن روسيا تخطط لمهاجمة أوروبا "كذبة فاضحة" و"هراء تام"
18 يونيو, 22:37 GMT
وأوضح حرب أن "تلك القوى لا تؤمن بالشراكة بل تسعى إلى الهيمنة، وتنظر إلى روسيا كدولة تابعة يمكن إخضاعها، غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فاجأها، وفرض واقعًا جديدًا يدفعها إلى مراجعة حساباتها".
وختم حرب بالتأكيد على أن "أوروبا اليوم ضعيفة عسكريًا، وتابعة للولايات المتحدة، واقتصاداتها مأزومة"، وأن "أزمة أوكرانيا صنيعة الدولة العميقة الأمريكية، التي سخّرت لها أوروبا، إلا أن روسيا أثبتت أنها أكبر وأقوى مما كانوا يظنون، وهي اليوم من يفرض الشروط في المعادلة الدولية".
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