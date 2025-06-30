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دولة عربية تحذر مواطنيها من شاحن هواتف قابل للانفجار
دولة عربية تحذر مواطنيها من شاحن هواتف قابل للانفجار
سبوتنيك عربي
حذّرت دولة عربية، اليوم الاثنين، من استخدام وحدة تخزين الطاقة الكهربائية لشحن الهواتف المحمولة (باور بانك) بسبب عيب تصنيعي قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T15:53+0000
2025-06-30T15:53+0000
2025-06-30T15:53+0000
مصر
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وأوضح جهاز حماية المستهلك المصري، في بيان رسمي، أن "العيب يكمن في قطع غيار المنتج وطريقة اللحام، مما يؤدي إلى ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة، مما قد يتسبب في توقف الجهاز عن العمل أو انفجاره".وأضاف البيان أن "الشركة المالكة للعلامة التجارية قررت سحب واستدعاء عدد من المنتجات من الأسواق وتم التأكد من اكتشاف خلل في عملية الإنتاج قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وبالتالي انخفاض كفاءة الجهاز وتوقفه عن العمل، مع احتمالية تعرضه للانفجار، ما يشكل خطرا جسيما وتهديدا مباشرا لسلامة المستخدمين".شاحن هاتف يتسبب بوفاة 7 أفراد من عائلة واحدة في دولة عربيةخبير يكشف خطورة استخدام شاحن غير أصلي للهاتف الذكي
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مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
دولة عربية تحذر مواطنيها من شاحن هواتف قابل للانفجار
حذّرت دولة عربية، اليوم الاثنين، من استخدام وحدة تخزين الطاقة الكهربائية لشحن الهواتف المحمولة (باور بانك) بسبب عيب تصنيعي قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الوحدة، ما يتسبب في انصهارها أو انفجارها، ويشكل خطرًا جسيمًا على سلامة المستخدمين.
وأوضح جهاز حماية المستهلك المصري، في بيان رسمي، أن "العيب يكمن في قطع غيار المنتج وطريقة اللحام، مما يؤدي إلى ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة، مما قد يتسبب في توقف الجهاز عن العمل أو انفجاره".
وأشار البيان إلى أن الشركة "استدعت منتجات الباور بانك بسعة 10000 مللي أمبير، لوجود عيب بها".
وناشد جهاز حماية المستهلك المستهلكين المصري التوقف الفوري عن استخدام هذه المنتجات، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالتحذير حفاظًا على سلامة المستخدمين.
وأضاف البيان أن "الشركة المالكة للعلامة التجارية قررت سحب واستدعاء عدد من المنتجات من الأسواق وتم التأكد من اكتشاف خلل في عملية الإنتاج قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وبالتالي انخفاض كفاءة الجهاز وتوقفه عن العمل، مع احتمالية تعرضه للانفجار، ما يشكل خطرا جسيما وتهديدا مباشرا لسلامة المستخدمين".