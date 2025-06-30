https://sarabic.ae/20250630/رئيسالمدنية-الديمقراطية-الجنوبية-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-الخلافات-بين-مكونات-الشرعية-في-اليمن-1102221619.html

رئيس"المدنية الديمقراطية" الجنوبية يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلافات بين "مكونات الشرعية" في اليمن

رئيس"المدنية الديمقراطية" الجنوبية يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلافات بين "مكونات الشرعية" في اليمن

سبوتنيك عربي

أكد الشيخ هاني محمد اليزيدي، رئيس "الحركة المدنية الديمقراطية"، منسق "التحالف الوطني الجنوبي" باليمن، أن "الساحة السياسية في الجنوب، تشهد تطورات متسارعة، خاصة... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T16:08+0000

2025-06-30T16:08+0000

2025-06-30T16:08+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "خلافات بين أطراف التحالف الحكومي، المتمثل في مجلس القيادة الرئاسي، وتحديدًا بين الرئيس رشاد العليمي، ونائبه عيدروس الزبيدي، ظهرت خلال الفترة القليلة الماضية، إلى جانب التوتر السياسي المتصاعد مع جناح طارق صالح".وقال اليزيدي إن "ما يجري من صراع آني يكشف بوضوح هشاشة التحالفات السياسية والعسكرية، التي قام عليها مجلس القيادة الرئاسي، وهي تحالفات قامت على أسس اضطرارية لا تعكس انسجامًا استراتيجيًا ولا رؤية موحّدة لإدارة المرحلة، ومع غياب الشرعية الحقيقية على الأرض، الشرعية التي تستمد قوتها من الشارع ومن الشعب، فإن معظم القوى المحلية تتصرف باستقلال عن بعضها، وتخضع كل منها لأجندة خارجية مختلفة، ما يجعل من أي تصعيد سياسي خطرًا حقيقيًا قد يتطور إلى صراع مسلح، لا سيما مع انعدام الثقة، وتضارب المصالح وتنامي الخطاب التحريضي في الإعلام السياسي".وقال اليزيدي: "لسنا مع الرأي الذي يحاول التقليل من حدة التوتر أو نفي وجود أزمة وشيكة، إذ إن الواقع الميداني المتوتر داخل هذه التحالفات ينبئ بأننا أمام مرحلة شديدة الحساسية، فكثير من أنصار المجلس الانتقالي لديهم توجه نحو فرض رؤيتهم بالقوة، ويظهر هذا التوجه جليًا لدى بعض القيادات الجنوبية المتحمسة، التي تعتقد بإمكانية قلب الموازين في الجنوب وطرد ما تبقى من الشرعية وإعلان دولة الجنوب".وأشار رئيس "الحركة المدنية الديمقراطية"، إلى أن "هذا التوجه لا ينسجم مع موقف قيادة المجلس الانتقالي، التي لم تتحرك في أي من معاركها إلا وفق أجندة تخدم مصالح مشتركة مع الحليف الاستراتيجي الإماراتي، ولا يُتوقع أن تتخذ قرارات مصيرية منفردة إذا لم تكن ضمن تفاهمات مع الحليف، خاصة أن المجلس الانتقالي يمر بأصعب مراحله، مع تراجع شعبيته، وتفاقم الاختلالات الأمنية والتجاوزات ضد المواطنين، وآخرها اغتيال الشيخ أنيس الجردمي، واقتحام مسجد عمر بن الخطاب".واستطرد اليزيدي: "الجنوب اليوم يقف عند منعطف تاريخي بالغ الخطورة، تتقاطع فيه الحسابات الإقليمية بالتطلعات المحلية، وتتصاعد فيه احتمالات الفوضى، ما لم يتم تدارك الأمور بحكمة ومسؤولية، فإننا نؤكد أن أي اندفاع نحو الحسم بالقوة أو الانزلاق إلى صراع داخلي، لن يكون نزهة لأحد، بل سيكون وبالًا على الجميع، ومفتتحاً لانهيار أوسع يمسّ الأمن والمجتمع معًا".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20250626/هل-ينقلب-الجنوبيون-على-الشرعية-اليمنية-والانتقالي-مع-استمرار-الانهيار-الاقتصادي-والأزمات-المعيشية-1102106893.html

https://sarabic.ae/20250630/مبادرة-سعودية-تعيد-تأهيل-قصر-سيئون-التاريخي-في-اليمن-1102213256.html

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