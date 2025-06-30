https://sarabic.ae/20250630/مصر-تؤكد-على-أهمية-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-بين-إيران-وإسرائيل-1102212906.html

مصر تؤكد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

مصر تؤكد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عن دعم مصر الكامل للدور المهم، الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T13:34+0000

2025-06-30T13:34+0000

2025-06-30T13:34+0000

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وخلال اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد عبد العاطي، أن "مصر تولي أهمية كبيرة للحفاظ على مصداقية المعاهدة كركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي"، معربًا عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وشدد وزير الخارجية المصري، على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.وأوضح بيان الخارجية المصرية أن "عبد العاطي، استمع لتقييم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن التطورات الراهنة ونتائج اتصالاته وسبل تحقيق التهدئة في هذا الظرف الدقيق للتوصل لتسوية سياسية".كما أشاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنتائج الزيارة التي أجراها إلى القاهرة، مطلع الشهر الجاري، وأعرب عن بالغ تقديره لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الراسخ للتوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، ودعم منظومة عدم الانتشار النووي وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.ويوم الثلاثاء الماضي، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى استئناف عمليات التفتيش النووي في إيران، عقب وقف إطلاق النار، وقال إن "استئناف التعاون مع الوكالة أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح، ينهي الخلاف حول أنشطة إيران النووية".يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو الجاري، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.

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