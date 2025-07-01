https://sarabic.ae/20250701/إيران-تنتقد-دعم-أوروبا-لإسرائيل-وعدم-إدانتها-للاعتداء-على-منشآت-نووية-1102259799.html

إيران تنتقد دعم أوروبا لإسرائيل وعدم إدانتها للاعتداء على منشآتها النووية

إيران تنتقد دعم أوروبا لإسرائيل وعدم إدانتها للاعتداء على منشآتها النووية

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بشأن آخر التطورات... 01.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-01T16:56+0000

2025-07-01T16:56+0000

2025-07-01T16:56+0000

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وأشار عراقجي إلى "آثار وعواقب مساومة بعض الأطراف تجاه انتهاكات وجرائم الكيان الصهيوني"، مؤكدًا أنه "على جميع الحكومات مسؤولية إدانة العدوان العسكري الذي شنّه هذا الكيان والولايات المتحدة على إيران"، قائلاً عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "أي تصريحات تُبرر، ضمنًا أو صراحةً، الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني ستُعتبر مشاركةً وتواطؤًا في هذه الجرائم".ولفت عراقجي إلى "دفاع الشعب الإيراني الحازم عن أمنه القومي ووحدة أراضيه في وجه العدوان العسكري للنظامين الإسرائيلي والأمريكي"، ووصف العمل العدواني ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية وقتل المواطنين الإيرانيين بأنه "ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية ونظام حظر الانتشار النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للدفاع عن الشعب الإيراني بكل قوتها ضد أي شر".وأكد عراقجي أيضًا على عدم ثقة إيران بالولايات المتحدة، قائلاً إن "الاعتداءات العسكرية التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على بلدنا كانت في خضم المفاوضات والدبلوماسية، والولايات المتحدة هي التي خانت المفاوضات والدبلوماسية".وانتقد وزير الخارجية الإيراني "مواقف بعض الدول الأوروبية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال إصدار قرار مجلس محافظي الوكالة، واستمرار دعمها لعدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، وعدم إدانة عمل المعتدين المحفوف بالمخاطر باستهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية"، محذرًا من "استمرار هذا النهج الهدّام من قبل العديد من الدول الأوروبية، ما يزيد من تعقيد الأوضاع القائمة وصعوبة مسار الدبلوماسية".من جانبها، أكدت كايا كالاس، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي لحل القضية النووية الإيرانية، فضلاً عن دعم الجهود المستمرة لخفض التوتر وإرساء الاستقرار في المنطقة.

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