إيران تنتقد دعم أوروبا لإسرائيل وعدم إدانتها للاعتداء على منشآتها النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:16 GMT
13 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:27 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
آثار انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:20 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:29 GMT
30 د
من الملعب
الأندية الكبرى تحافظ على توازنها في كأس العالم للأندية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
الحرب على وسائل الإعلام الروسية تتوسع، لماذا؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تعود إيران للتفاوض حول برنامجها النووي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250701/إيران-تنتقد-دعم-أوروبا-لإسرائيل-وعدم-إدانتها-للاعتداء-على-منشآت-نووية-1102259799.html
إيران تنتقد دعم أوروبا لإسرائيل وعدم إدانتها للاعتداء على منشآتها النووية
إيران تنتقد دعم أوروبا لإسرائيل وعدم إدانتها للاعتداء على منشآتها النووية
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بشأن آخر التطورات... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T16:56+0000
2025-07-01T16:56+0000
أخبار إيران
إيران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674853_0:0:1011:569_1920x0_80_0_0_3d17c33c55ad6e6404750cbb17ab8e3c.jpg
وأشار عراقجي إلى "آثار وعواقب مساومة بعض الأطراف تجاه انتهاكات وجرائم الكيان الصهيوني"، مؤكدًا أنه "على جميع الحكومات مسؤولية إدانة العدوان العسكري الذي شنّه هذا الكيان والولايات المتحدة على إيران"، قائلاً عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "أي تصريحات تُبرر، ضمنًا أو صراحةً، الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني ستُعتبر مشاركةً وتواطؤًا في هذه الجرائم".ولفت عراقجي إلى "دفاع الشعب الإيراني الحازم عن أمنه القومي ووحدة أراضيه في وجه العدوان العسكري للنظامين الإسرائيلي والأمريكي"، ووصف العمل العدواني ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية وقتل المواطنين الإيرانيين بأنه "ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية ونظام حظر الانتشار النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للدفاع عن الشعب الإيراني بكل قوتها ضد أي شر".وأكد عراقجي أيضًا على عدم ثقة إيران بالولايات المتحدة، قائلاً إن "الاعتداءات العسكرية التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على بلدنا كانت في خضم المفاوضات والدبلوماسية، والولايات المتحدة هي التي خانت المفاوضات والدبلوماسية".وانتقد وزير الخارجية الإيراني "مواقف بعض الدول الأوروبية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال إصدار قرار مجلس محافظي الوكالة، واستمرار دعمها لعدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، وعدم إدانة عمل المعتدين المحفوف بالمخاطر باستهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية"، محذرًا من "استمرار هذا النهج الهدّام من قبل العديد من الدول الأوروبية، ما يزيد من تعقيد الأوضاع القائمة وصعوبة مسار الدبلوماسية".من جانبها، أكدت كايا كالاس، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي لحل القضية النووية الإيرانية، فضلاً عن دعم الجهود المستمرة لخفض التوتر وإرساء الاستقرار في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250617/رئيسة-الدولي-للدراسات-الأمنية-أوروبا-تحشد-قواتها-لمنع-سقوط-إسرائيل-وفرض-الهيمنة-على-الشرق-الأوسط-1101751396.html
https://sarabic.ae/20250617/روسيا-هجمات-إسرائيل-المستمرة-على-المواقع-النووية-الإيرانية-تدفع-العالم-نحو-كارثة-نووية-1101758507.html
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674853_77:0:976:674_1920x0_80_0_0_1f29f2bda7673a62570bcb0e61b3cc66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, إيران, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
أخبار إيران, إيران, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

إيران تنتقد دعم أوروبا لإسرائيل وعدم إدانتها للاعتداء على منشآتها النووية

16:56 GMT 01.07.2025
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بشأن آخر التطورات الإقليمية في أعقاب العدوان العسكري، الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.
وأشار عراقجي إلى "آثار وعواقب مساومة بعض الأطراف تجاه انتهاكات وجرائم الكيان الصهيوني"، مؤكدًا أنه "على جميع الحكومات مسؤولية إدانة العدوان العسكري الذي شنّه هذا الكيان والولايات المتحدة على إيران"، قائلاً عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "أي تصريحات تُبرر، ضمنًا أو صراحةً، الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني ستُعتبر مشاركةً وتواطؤًا في هذه الجرائم".
صواريخ تابعة للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
رئيسة "الدولي للدراسات الأمنية": أوروبا تحشد قواتها لمنع سقوط إسرائيل وفرض الهيمنة على الشرق الأوسط
17 يونيو, 14:23 GMT
ولفت عراقجي إلى "دفاع الشعب الإيراني الحازم عن أمنه القومي ووحدة أراضيه في وجه العدوان العسكري للنظامين الإسرائيلي والأمريكي"، ووصف العمل العدواني ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية وقتل المواطنين الإيرانيين بأنه "ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية ونظام حظر الانتشار النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للدفاع عن الشعب الإيراني بكل قوتها ضد أي شر".

وأضاف عراقجي: "بوقف عدوان الكيان الصهيوني، أوقفنا عملياتنا الدفاعية وأظهرنا حسن نيتنا. هذا الإجراء يُظهر بوضوح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلافًا لوجود الكيان الصهيوني المُشعل للحرب، لم تكن البادئة بالحرب ولا ترغب في استمرارها".

وأكد عراقجي أيضًا على عدم ثقة إيران بالولايات المتحدة، قائلاً إن "الاعتداءات العسكرية التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على بلدنا كانت في خضم المفاوضات والدبلوماسية، والولايات المتحدة هي التي خانت المفاوضات والدبلوماسية".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
روسيا: هجمات إسرائيل على المواقع النووية السلمية في إيران تدفع العالم نحو كارثة نووية
17 يونيو, 18:25 GMT
وانتقد وزير الخارجية الإيراني "مواقف بعض الدول الأوروبية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال إصدار قرار مجلس محافظي الوكالة، واستمرار دعمها لعدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، وعدم إدانة عمل المعتدين المحفوف بالمخاطر باستهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية"، محذرًا من "استمرار هذا النهج الهدّام من قبل العديد من الدول الأوروبية، ما يزيد من تعقيد الأوضاع القائمة وصعوبة مسار الدبلوماسية".
من جانبها، أكدت كايا كالاس، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي لحل القضية النووية الإيرانية، فضلاً عن دعم الجهود المستمرة لخفض التوتر وإرساء الاستقرار في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала