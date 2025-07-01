https://sarabic.ae/20250701/الجيش-الأردني-يحبط-تسللا-وتهريب-كميات-ضخمة-من-المخدرات-عبر-الحدود-السورية-1102253461.html
الجيش الأردني يحبط تسللا وتهريب كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود السورية
الجيش الأردني يحبط تسللا وتهريب كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود السورية
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، صباح اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T14:09+0000
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وأوضح مصدر عسكري أردني مسؤول، أن "قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومكافحة المخدرات، رصدت تحركات لمجموعة مهربين حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، فتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أجبرهم على التراجع داخل الأراضي السورية".وأضاف المصدر أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال عمليات التفتيش، وتم تسليمها للجهات المختصة"، مؤكدًا استمرار الجيش الأردني في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات وحماية أمن المملكة، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وفي شهر مايو/ أيار 2025، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، عن إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، وذلك بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية.وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.
https://sarabic.ae/20250525/الأردن-يقرر-السماح-لمواطنيه-بالسفر-برا-إلى-سوريا-دون-موافقة-مسبقة-1100953675.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجيش الأردني يحبط تسللا وتهريب كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود السورية
أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، صباح اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
وأوضح مصدر عسكري أردني مسؤول، أن "قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومكافحة المخدرات، رصدت تحركات لمجموعة مهربين حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، فتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أجبرهم على التراجع داخل الأراضي السورية".
وأضاف المصدر أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال عمليات التفتيش، وتم تسليمها للجهات المختصة"، مؤكدًا استمرار الجيش الأردني في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات وحماية أمن المملكة، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.
وفي شهر مايو/ أيار 2025، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، عن إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، وذلك بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية.
وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شهدت بادية محافظة السويداء جنوبي سوريا، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة
لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.