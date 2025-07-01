https://sarabic.ae/20250701/الكرملين-يعلق-على-موعد-بدء-تشغيل-تطبيق-التراسل-الروسي-ماكس-1102250537.html

الكرملين يعلق على موعد بدء تشغيل تطبيق التراسل الروسي "ماكس"

الكرملين يعلق على موعد بدء تشغيل تطبيق التراسل الروسي "ماكس"

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين سيبدأ باستخدام تطبيق التراسل الروسي، عندما يبدأ عمله بشكل كامل. 01.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-01T13:28+0000

2025-07-01T13:28+0000

2025-07-01T13:28+0000

مجتمع

روسيا

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وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع، ما إن يصبح تطبيق التراسل في حالة تشغيل كاملة، سنحرص بالتأكيد على استخدام جميع الخدمات التي سيقدمها".ويذكر أن مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، اعتمد مشروع قانون إنشاء منصة متعددة الوظائف لتبادل البيانات الرقمية في 10 يونيو/ حزيران الماضي، ورشّح تطبيق "ماكس" للمراسلة، ليكون أساس هذه المنصة.وأشارت الشركة المسؤولة عن التطبيق، في الآونة الأخيرة، إلى أن عدد مستخدمي "ماكس" وصل إلى مليون مستخدم، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تم استخدام التطبيق لإرسال 14 مليون رسالة، وإجراء أكثر من 420 ألف مكالمة، أما أكثر المستخدمين نشاطا في التطبيق فهم من العاصمة موسكو، وسان بطرسبورغ وقازان وكراسنودار."روسيا سيغودنيا" تعرب عن قلقها من احتجاز صحفيي "سبوتنيك" في باكو

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