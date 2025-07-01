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https://sarabic.ae/20250701/الكرملين-يعلق-على-موعد-بدء-تشغيل-تطبيق-التراسل-الروسي-ماكس-1102250537.html
الكرملين يعلق على موعد بدء تشغيل تطبيق التراسل الروسي "ماكس"
الكرملين يعلق على موعد بدء تشغيل تطبيق التراسل الروسي "ماكس"
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين سيبدأ باستخدام تطبيق التراسل الروسي، عندما يبدأ عمله بشكل كامل. 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T13:28+0000
2025-07-01T13:28+0000
مجتمع
روسيا
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وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع، ما إن يصبح تطبيق التراسل في حالة تشغيل كاملة، سنحرص بالتأكيد على استخدام جميع الخدمات التي سيقدمها".ويذكر أن مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، اعتمد مشروع قانون إنشاء منصة متعددة الوظائف لتبادل البيانات الرقمية في 10 يونيو/ حزيران الماضي، ورشّح تطبيق "ماكس" للمراسلة، ليكون أساس هذه المنصة.وأشارت الشركة المسؤولة عن التطبيق، في الآونة الأخيرة، إلى أن عدد مستخدمي "ماكس" وصل إلى مليون مستخدم، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تم استخدام التطبيق لإرسال 14 مليون رسالة، وإجراء أكثر من 420 ألف مكالمة، أما أكثر المستخدمين نشاطا في التطبيق فهم من العاصمة موسكو، وسان بطرسبورغ وقازان وكراسنودار."روسيا سيغودنيا" تعرب عن قلقها من احتجاز صحفيي "سبوتنيك" في باكو
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روسيا

الكرملين يعلق على موعد بدء تشغيل تطبيق التراسل الروسي "ماكس"

13:28 GMT 01.07.2025
© Fotolia / kichigin19الكرملين موسكو
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
© Fotolia / kichigin19
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين سيبدأ باستخدام تطبيق التراسل الروسي، عندما يبدأ عمله بشكل كامل.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع، ما إن يصبح تطبيق التراسل في حالة تشغيل كاملة، سنحرص بالتأكيد على استخدام جميع الخدمات التي سيقدمها".
ويذكر أن مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، اعتمد مشروع قانون إنشاء منصة متعددة الوظائف لتبادل البيانات الرقمية في 10 يونيو/ حزيران الماضي، ورشّح تطبيق "ماكس" للمراسلة، ليكون أساس هذه المنصة.

ويعتبر تطبيق "ماكس" الروسي للمراسلة نظيرا لمنصة "ويتشات" الصينية، ويقدم هذا التطبيق لمستخدميه خدمات المراسلة وخدمات حكومية إلكترونية، ويمكن من خلاله أيضا طلب الطعام، ودفع فواتير الخدمات الحكومية، وابتداء من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، سيتم تثبيته مسبقا على جميع الأجهزة الذكية المباعة في روسيا.

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"روسيا سيغودنيا" تعرب عن قلقها من احتجاز صحفيي "سبوتنيك" في باكو
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